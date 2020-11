Papa Francisc l-a felicitat pe Joe Biden, care va deveni al doilea președinte catolic al SUA după John F. Kennedy

Preşedintele ales al SUA Joe Biden a discutat telefonic cu premierul japonez Yoshihide Suga, conform informaţiilor furnizate joi de şeful executivului de la Tokio, transmite Reuters.

Premierul nipon a discutat cu preşedintele american recent ales despre importanţa relaţiilor bilaterale precum şi despre viitorul regiunii indo-pacificului.

“Biden a declarat că aşteaptă cu nerăbdare consolidarea alianţei SUA-Japonia şi colaborarea pentru realizarea unei zone a indo-pacificului libere şi deschise”, a declarat presei Yoshihide Suga, informează Agerpres.

PM Suga: I just had my first telephone talk with President-elect @JoeBiden, congratulating him and Vice President-elect @KamalaHarris on their election as the President and the first female Vice President of the United States. pic.twitter.com/fyhxRjXd9l

— PM’s Office of Japan (@JPN_PMO) November 12, 2020