Papa Francisc omagiază “serviciul neobosit pentru binele națiunii” al reginei Elisabeta a II-a și se roagă pentru noul rege, Carol al III-lea

Liderii instituțiilor Uniunii Europene și NATO au deplâns joi seară dispariția reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii şi Irlandei de Nord, care a încetat din viaţă joi, la 96 de ani, subliniind totodată că “niciodată nu a încetat să ne arate importanţa valorilor durabile într-o lume modernă” şi “puţini au marcat istoria mondială” aşa cum a făcut-o ea, transmite EFE, potrivit Agerpres.

“Numită cândva Elisabeta Steadfast (statornica – n.r.), nu a încetat niciodată să ne arate importanţa valorilor durabile într-o lume modernă, cu activitatea şi angajamentul ei”, a scris, pe Twitter, preşedintele Consiliului European, Charles Michel.

La vestea morţii suveranului britanic a reacţionat şi preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care a evidenţiat că “angajamentul ei de nezdruncinat şi activitatea ei au fost un exemplu pentru toţi”.

“Puţini au marcat istoria mondială aşa cum a făcut-o Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a”, a subliniat politiciana malteză tot pe Twitter. Metsola a adăugat că “lumea plânge alături de poporul din Regatul Unit şi din alte zări” moartea “reginei Elisabeta cea Mare”.

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politică de securitate, Josep Borrell, a transmis că UE “aduce un omagiu contribuţiei unice” a suveranei britanice “la edificarea păcii şi a reconcilierii”.

Borrell a afirmat că “domnia extraordinară a Reginei Elisabeta a II-a a fost contemporană cu evenimente cheie ale secolelor XX şi XXI”. “Deşi pierderea ei se va simţi în întreaga lume, primele noastre gânduri sunt alături de familia sa şi de poporul Regatului Unit”, a încheiat politicianul spaniol pe contul său oficial de Twitter.

Monarhul britanic “reprezintă întreaga istorie a Europei, care este căminul nostru comun, împreună cu prietenii noştri britanici”, a declarat la rândul ei preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o conferinţă de presă la Rotterdam, înainte de aflarea veștii morții reginei.

Ulterior, într-un mesaj pe Twitter, von der Leyen a subliniat că regina Elisabeta a II-a “a fost martoră la războaie și reconciliere în Europa și în afara ei, precum și la transformări profunde ale planetei și ale societăților noastre”.

“A fost un far de continuitate pe parcursul acestor schimbări, fără a înceta niciodată să dea dovadă de un calm și o dedicare care au dat putere multora. Fie ca ea să se odihnească în pace”, a conchis von der Leyen.

Și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că este “profund întristat” de moartea reginei Elisabeta a II-a, un exemplu de “conducere şi angajament public altruiste”.

Decesul monarhului britanic, un eveniment fără precedent în istoria ultimilor 70 de ani, a fost urmat de mesaje de condoleanțe și omagii ale liderilor lumii, începând cu președinții SUA și Franței, precum și principalilor lideri britanici, de la premierul Liz Truss la fostul prim-ministru Boris Johnson și la alți lideri politici. Mesaje au fost transmise și de președintele Klaus Iohannis și premierul Nicolae Ciucă.

“Sincere condoleanțe la trecerea în neființă a Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a. Domnia Majestății Sale, care s-a întins pe parcursul a 7 decenii, a modelat istoria modernă și este un simbol excepțional al loialității și al angajamentului față de serviciul public. Românii sunt alături de poporul britanic și de Familia Regală”, a spus Iohannis.

Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, suveranul cu cea mai lungă domnie din istoria Marii Britanii și al doilea cel mai longeviv monarh din istoria lumii, a decedat la vârsta de 96 de ani, punând capăt unei domnii de șapte decenii, începută în 1952 și care a culminat anul acesta cu aniversarea Jubileului de Platină. După decesul suveranei, prințul Charles devine noul rege al Regatului Unit al Marii Britanii și va domni sub numele de Charles al III-lea (Carol al III-lea).