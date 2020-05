Papa Francisc, prima rugăciune cu pelerini prezenți în Piața San Pietro după izbucnirea pandemiei: Din această criză vom ieși mai buni sau mai răi. Să avem curajul de a fi mai buni decât înainte

Papa Francisc a declarat duminică că oamenii sunt mai importanți decât economia, făcând referire la deciziile țărilor lumii de a se redeschide pe fondul relaxării măsurilor de izolare și de carantină adoptate încă din luna martie pentru stoparea răspândirii pandemiei de coronavirus. De asemenea, Sfântul Părinte a spus că speră ca lumea să iasă din criză mai unită, mai degrabă decât divizată.

Duminică, de Ziua Rusaliilor pentru creștinii catolici, Papa Francisc a condus rugăciunea ”Regina Coeli” – ”Bucură-te, regina cerului” de la fereastra apartamentului pontifical, fiind pentru prima dată de la izbucnirea pandemiei de Covid-19 când rugăciunea de la miezul zilei a fost rostită de Suveranul Pontif împreună cu câteva sute de romani și pelerini prezenți în Piața San Pietro. O imagine cu Papa Francisc, din 15 martie, a făcut înconjurul planetei, Suveranul Pontif fiind fotografiat când oferea binecuvântarea sa tradițională înspre Piața San Pietro complet goală.

“A îngriji persoanele, să se cruțe resurse din economie. A îngriji persoanele, care sunt mai importante decât economia. Noi, persoanele, suntem templul Duhului Sfânt, economia, nu”, a spus Papa, conform Vatican News.

Cuvintele Papei au fost întâmpinate cu aplauze de sute de oameni din piață, mulți dintre ei purtând măști și păstrând distanța de câțiva metri unul de celălalt. Piața a fost redeschisă publicului lunea trecută. În mod normal, zeci de mii participă într-o duminică.

Ultima dată când Papa și-a transmis mesajul și binecuvântarea sa de la fereastră a fost 1 martie, înainte ca Italia, unde peste 33.000 de oameni au murit din cauza virusului, a impus carantina.

Papa Francisc a spus că speră ca lumea să iasă din criză mai unită, mai degrabă decât divizată.

“Din cele mai mari încercări ale umanității, precum este pandemia, oamenii nu ies la fel ca înainte. Vom ieși fie mai buni, fie mai răi decât înainte. Să avem curajul de a schimba, de a fi mai buni, de a fi mai buni decât înainte, ca să putem construi pozitiv perioada post-criză a pandemiei”, a adăugat el.

