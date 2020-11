Papa Francisc: Progresul roboticii și al inteligenței artificiale trebuie să fie întotdeauna în serviciul ființei umane, binelui comun

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va găzdui luni Summitul NATO pentru tineret 2030, o inițiativă premieră prin care urmărește să se asigure că NATO va încorpora punctele de vedere ale tinerilor cu privire la securitate și pace ca parte a procesului de reflecție “NATO 2030” privind viitorul Alianței, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Organizat în cooperare cu Conferința de Securitate de la München, Summitul NATO pentru tineret 2030 își propune să reunească cetățeni de 18-35 de ani din țările aliate NATO și țările partenere pentru o conversație online cu Stoltenberg și o serie de dezbateri interactive axate pe menținerea unei alianțe puternice din punct de vedere militar, mai puternice din punct de vedere politic și care adoptă o abordare mai globală.

