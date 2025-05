Papa Leon al XIV-lea marchează debutul oficial al pontificatului său cu un apel la unitate ”pentru a construi o lume nouă, în care domnește pacea”

Lideri din întreaga lume s-au reunit duminică la Roma, pentru a doua oară în mai puțin de o lună, cu o spectaculoasă desfășurare de fast la Vatican, sărbătorind instalarea Papei Leon al XIV-lea ca nou lider al Bisericii Catolice, informează Politico Europe.

Papa Leon, care a fost ales după moartea Papei Francisc în Lunea Paștelui, a propus săptămâna trecută Vaticanul ca loc de întâlnire pentru posibile negocieri de pace privind Ucraina, îndemnând cele două părți: ”Să ne întâlnim, să vorbim, să negociem”. Și chiar înainte ca Papa să își ocupe oficial locul, Roma a devenit duminică din nou decorul unor întâlniri bilaterale neoficiale, ceremonia din Piața Sfântul Petru oferind ocazia unor îmbrățișări și strângeri de mână între lideri.

Vicepreședintele american JD Vance și președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-au strâns mâna în cadrul ceremoniei, în contrast cu ciocnirea lor publică din februarie de la Casa Albă.

Papa Leon al XIV-lea Leon a traversat duminică pentru prima dată Piața Sfântul Petru în papamobilul alb, salutând o mulțime de aproximativ o sută de mii de catolici, turiști, membri ai familiei regale, diplomați și delegații, precum și clerici și cardinali.

Flancat de 12 gărzi de securitate, cu elicoptere zbârnâind deasupra sa și trăgători de elită pe terasele cu vedere la piață, el a salutat mulțimile din interiorul și din jurul Pieței Sfântul Petru, salutând persoanele binevoitoare și ridicând copii în aer pentru binecuvântare.

Cancelarul german Friedrich Merz, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul de stat american Marco Rubio s-au numărat printre cei prezenți, precum și liderii canadian și italian Mark Carney și Giorgia Meloni.

I am also deeply heartened by the Pope’s emphasis on the Church’s social teaching.

The common good and human dignity must remain at the very heart of the great transformations shaping our world. pic.twitter.com/PXQXojUUu1

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 18, 2025