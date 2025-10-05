Connect with us

Papa Leon al XIV-lea salută „progresele semnificative” către pace în Gaza și reiterează apelul pentru un armistițiu

4 hours ago

© Vatican Media

Papa Leon al XIV-lea a salutat duminică „progresele semnificative” către pace în Gaza, reiterându-și apelurile la un armistițiu în enclava palestiniană devastată de război și eliberarea ostaticilor israelieni deținuți de Hamas, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„În ultimele ore, într-un context dramatic în Orientul Mijlociu, s-au înregistrat progrese semnificative în negocierile de pace, care sper că vor duce la rezultatele dorite cât mai curând posibil”, a declarat papa american după o liturghie la Vatican.

Remarcile sale vin în plină efervescență diplomatică, în urma răspunsului pozitiv al mișcării islamiste Hamas la planul de pace prezentat de președintele american Donald Trump pentru a pune capăt războiului, menționează AFP.

„Fac apel la toți oamenii responsabili să se angajeze pe această cale, la un armistițiu și eliberarea ostaticilor” pentru a se ajunge la „o pace dreaptă și durabilă”, a insistat Leon al XIV-lea.

Șeful Bisericii Catolice și-a exprimat totodată îngrijorarea cu privire la „creșterea urii antisemite în lume” și s-a declarat „profund întristat de imensa suferință îndurată de poporul palestinian din Gaza”.

„Îmi exprim îngrijorarea cu privire la creșterea urii antisemite în întreaga lume, așa cum a arătat din nefericire atentatul terorist din Manchester”, a spus Papa, referindu-se la atacul de joi împotriva unei sinagogi, soldat cu doi morți și trei răniți grav.

Președintele american Donald Trump a declarat că Hamas este „pregătit pentru o pace durabilă”, după ce gruparea a emis vineri o declarație în care pare să fie de acord cu multe dintre condițiile acordului de pace anunțat săptămâna aceasta de SUA și Israel.

Uniunea Europeană și mai mulți lideri europeni și din Orientul Mijlociu, printre care și Nicușor Dan, au salutat planul de pace al Statelor Unite pentru Fâșia Gaza, în timp ce președintele american Donald Trump a avertizat Hamas să îl accepte.

INTERNAȚIONAL

Kallas: Rusia maschează eșecul ofensivei sale din vară cu atacuri teroriste asupra civililor și infrastructurii ucrainene. Nu se va opri până când nu va fi forțată să o facă

4 hours ago

October 5, 2025

© European Union, 2025

Rusia maschează eșecul ofensivei sale din vară prin atacuri teroriste asupra civililor și infrastructurii ucrainene, a declarat dumincă Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas. 

„Continuăm să susținem Ucraina atât timp cât este nevoie: finalizând următorul pachet de sancțiuni, asigurând finanțare și furnizând arme. Rusia nu se va opri până când nu va fi forțată să o facă”, a scris Kaja Kallas, pe X.

Sâmbătă, un tren de pasageri a fost lovit într-un atac rusesc cu drone asupra unei gări din regiunea Sumî, în nordul Ucrainei, incident soldat cu zeci de răniți, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut acțiuni ferme din partea Europei și a Statelor Unite.

De asemenea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, Ucraina a fost din nou ținta unui atac combinat al Rusiei, cu peste 50 de rachete și aproximativ 500 de drone de atac, iar Polonia a anunțat că a mobilizat aeronave și sisteme terestre pentru a-și proteja spațiul aerian. Oficialii ucraineni au raportat că rachete și drone au lovit și regiunea Lviv, situată în apropierea graniței cu Polonia.

În timpul summitului Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga, Zelenski a lansat un apel către europeni să se mobilizeze alături de Ucraina și a avertizat că recentele incursiuni ale dronelor în Europa arată că Rusia caută o „escaladare”.

Continue Reading

PARLAMENTUL EUROPEAN

Victor Negrescu a inițiat, cu sprijinul mai multor eurodeputați, o scrisoare către președintele Consiliului European, prin care solicită deschiderea negocierilor de aderare pe capitole cu R. Moldova

5 hours ago

October 5, 2025

© European Union 2025 - Source : EP

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a inițiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputați din 19 țări europene care reprezintă principalele familii politice democratice, o scrisoare comună adresată președintelui Consiliului European, António Costa, prin care solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova.

„Este un semnal politic puternic: Parlamentul European susține fără rezerve viitorul european al Republicii Moldova, recunoaște reformele realizate și cere ca opțiunea cetățenilor moldoveni, exprimată prin rezultatul alegerilor parlamentare, să fie valorificată și respectată”, a scris Negrescu, pe Facebook.

Potrivit europarlamentarului, această inițiativă beneficiază de sprijinul unor lideri importanți ai Parlamentului European și demonstrează unitatea și solidaritatea Europei cu Republica Moldova într-un moment decisiv pentru întreaga regiune.

Acesta a precizat că demersul nu menționează nimic despre decuplare, concentrându-se pe sprijinul care trebuie acordat eforturilor realizate de Republica Moldova.

„Uniunea Europeană trebuie să acționeze acum pentru a demonstra susținerea sa pentru democrația, reziliența și ambițiile europene ale cetățenilor din Republica Moldova”, a subliniat Victor Negrescu.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga înzestrată politic cu mandatul acordat de cetățenii țării la alegerile legislative de duminică în favoarea integrării europene a țării.

Ovaționată de liderii europeni în deschiderea lucrărilor summitului, președinta Maia Sandu a subliniat sprijinul clar exprimat de cetățenii Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie pentru integrarea europeană.

Republica Moldova a încheiat screening-ul pentru aderarea la UE, respectiv procesul de evaluare a conformității legislației naționale cu cea europeană, în timp record, de două ori mai repede decât alte state candidate.

Continue Reading

INTERNAȚIONAL

Polonia a mobilizat aeronave și sisteme terestre pentru a-și proteja spațiul aerian după ce Rusia a lansat atacuri asupra Ucrainei

9 hours ago

October 5, 2025

© NATO

Polonia a anunțat că a mobilizat avioane duminică dimineață pentru a asigura securitatea spațiului său aerian, după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra Ucrainei. Oficialii ucraineni au raportat că rachete și drone au lovit regiunea Lviv, situată în apropierea graniței cu Polonia, relatează Reuters

„Avioanele poloneze și ale aliaților operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire”, a declarat comandamentul operațional al Poloniei într-o postare pe X.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că, noaptea trecută, Ucraina a fost din nou ținta unui atac combinat al Rusiei, fiind lansate peste 50 de rachete și aproximativ 500 de drone de atac. Rușii au folosit rachete de croazieră, „Shahed” și „Kinzhal”, printre altele.

„Până în prezent, se știe că aproximativ zece persoane au fost rănite în atac. Din păcate, cinci au fost ucise. Eforturile de salvare și recuperare sunt în curs de desfășurare acolo unde este necesar.  Astăzi, rușii au vizat din nou infrastructura noastră – tot ceea ce asigură o viață normală pentru poporul nostru. Avem nevoie de mai multă protecție și de o punere în aplicare mai rapidă a tuturor acordurilor de apărare, în special în ceea ce privește apărarea aeriană, pentru a priva acest terorism aerian de orice sens. Un armistițiu unilateral în spațiul aerian este posibil – și tocmai acesta ar putea deschide calea către o diplomație reală. America și Europa trebuie să acționeze pentru a-l opri pe Putin”, a scris Zelenski, pe X.

Citiți și Zelenski cere „acțiuni ferme” din partea Europei și a SUA, după ce un tren de pasageri a fost lovit într-un atac lansat de Rusia: „Declarațiile de fațadă nu sunt suficiente”

Rusia și-a intensificat incursiunile în spațiul aerian al UE în septembrie, mai întâi în Polonia cu aproximativ 20 de drone, apoi în România.

Ulterior, la 19 septembrie, Estonia a acuzat Rusia că i-a încălcat spațiul aerian cu trei bombardiere MiG-31, care au rămas în spațiul aerian eston timp de 12 minute, incident ce a determinat autoritățile de la Tallin să ceară activarea Articolului 4 al Tratatului Atlanticului de Nord. La 26 septembrie, avioane de vânătoare ungare au interceptat cinci avioane rusești deasupra Mării Baltice.

Continue Reading

