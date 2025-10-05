Papa Leon al XIV-lea salută „progresele semnificative” către pace în Gaza și reiterează apelul pentru un armistițiu

Papa Leon al XIV-lea a salutat duminică „progresele semnificative” către pace în Gaza, reiterându-și apelurile la un armistițiu în enclava palestiniană devastată de război și eliberarea ostaticilor israelieni deținuți de Hamas, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„În ultimele ore, într-un context dramatic în Orientul Mijlociu, s-au înregistrat progrese semnificative în negocierile de pace, care sper că vor duce la rezultatele dorite cât mai curând posibil”, a declarat papa american după o liturghie la Vatican.

Remarcile sale vin în plină efervescență diplomatică, în urma răspunsului pozitiv al mișcării islamiste Hamas la planul de pace prezentat de președintele american Donald Trump pentru a pune capăt războiului, menționează AFP.

„Fac apel la toți oamenii responsabili să se angajeze pe această cale, la un armistițiu și eliberarea ostaticilor” pentru a se ajunge la „o pace dreaptă și durabilă”, a insistat Leon al XIV-lea.

Șeful Bisericii Catolice și-a exprimat totodată îngrijorarea cu privire la „creșterea urii antisemite în lume” și s-a declarat „profund întristat de imensa suferință îndurată de poporul palestinian din Gaza”.

„Îmi exprim îngrijorarea cu privire la creșterea urii antisemite în întreaga lume, așa cum a arătat din nefericire atentatul terorist din Manchester”, a spus Papa, referindu-se la atacul de joi împotriva unei sinagogi, soldat cu doi morți și trei răniți grav.

Președintele american Donald Trump a declarat că Hamas este „pregătit pentru o pace durabilă”, după ce gruparea a emis vineri o declarație în care pare să fie de acord cu multe dintre condițiile acordului de pace anunțat săptămâna aceasta de SUA și Israel.

Uniunea Europeană și mai mulți lideri europeni și din Orientul Mijlociu, printre care și Nicușor Dan, au salutat planul de pace al Statelor Unite pentru Fâșia Gaza, în timp ce președintele american Donald Trump a avertizat Hamas să îl accepte.