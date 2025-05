Papa Leon al XIV-lea va prelua moștenirea lui Francisc și numește inteligența artificială motiv al numelui său, comparând-o cu revoluția industrială din timpul lui Leon al XIII-lea

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a oferit un răspuns prudent și diplomatic la oferta de ultim moment a lui Vladimir Putin privind organizarea unor discuții directe la Istanbul, joia viitoare, pe 15 mai, liderul de la Kremlin semnalând că Rusia este pregătită pentru “negocieri directe”.

Liderul ucrainean ar fi fost de așteptat să îl critice dur pe omologul său de la Moscova pentru că nu s-a angajat la un armistițiu de 30 de zile, așa cum a fost cerut de Kiev și aliații săi occidentali, scrie BBC.

În schimb, într-un mesaj publicat pe X (fostul Twitter), Zelenski a numit propunerea “un semn pozitiv că rușii au început, în sfârșit, să ia în considerare încheierea războiului”.

“Este un semn pozitiv faptul că rușii au început în sfârșit să ia în considerare încheierea războiului. Întreaga lume așteaptă acest lucru de foarte mult timp. Iar primul pas în încheierea cu adevărat a oricărui război este încetarea focului. Nu are niciun rost să continuăm crimele nici măcar pentru o singură zi. Ne așteptăm ca Rusia să confirme o încetare a focului – deplină, de durată și fiabilă – începând de mâine, 12 mai, iar Ucraina este pregătită să o respecte“, a spus el.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2025