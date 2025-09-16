U.E.
Parchetul European a confiscat un număr record de containere cu mărfuri importate fraudulos din China. Kövesi: Nu mai există locuri sigure pentru infractori!
Filiala din Atena a Parchetului European (EPPO) a pus sub acuzare șase persoane, printre care doi funcționari vamali, pentru presupusa lor implicare în rețele criminale care inundau piața UE cu mărfuri importate în mod fraudulos din China, evitând în același timp plata taxelor vamale și a TVA. În urma unei descinderi coordonate la sfârșitul lunii iunie 2025, EPPO a confiscat, de asemenea, 2435 de containere în portul Pireu, încărcate în principal cu biciclete electrice, textile și încălțăminte, constituind cea mai mare captură de containere realizată vreodată în UE.
„Rețelele criminale foarte bine organizate s-au specializat în acest tip de fraudă de ani de zile. S-au obișnuit să provoace daune masive finanțelor și economiilor noastre, fără a-și asuma aproape niciun risc. Ancheta Calypso transmite acestor infractori un mesaj simplu: regulile jocului s-au schimbat, nu mai există locuri sigure pentru voi! Acum trebuie să transformăm acest succes spectaculos într-o activitate sistematică: avem nevoie de polițiști, vameși și inspectori fiscali dedicați și specializați în întreaga zonă EPPO”, a declarat procurorul-șef Laura Codruța Kövesi.
Investigația „Calypso” vizează mai multe rețele criminale, în principal controlate de cetățeni chinezi, care gestionează întregul circuit al bunurilor din China până la consumatorii finali din statele membre, evitând plata taxelor și comițând fraude fiscale în materie de TVA la scară largă. Aceste rețele, controlate în principal de cetățeni chinezi, sunt implicate și în spălarea de bani și trimiterea profiturilor înapoi în China. În urma unei descinderi efectuate la sfârșitul lunii iunie 2025 în patru țări, zece suspecți au fost arestați.
Pe baza probelor adunate inițial de Autoritatea Vamală Elenă din Pireu, doi funcționari vamali au fost acuzați de falsificarea repetată a documentelor, prejudiciind bugetul UE cu peste 871.000 de euro și de complicitate la fraudă vamală. În plus, patru agenți vamali au fost inculpați pentru fraudă vamală repetată, de asemenea cu prejudicii de peste 871.000 de euro, precum și pentru incitare la falsificarea de documente. Unul dintre aceștia a fost reținut vinerea trecută, iar alți patru inculpați se află în arest din iunie.
Containerele confiscate, estimate la 250 milioane de euro, sunt legate direct de suspecți. Primele verificări au confirmat practici de subevaluare și declarații false: în cazul bicicletelor electrice, doar 10–15% din numărul real a fost declarat, provocând pierderi de cel puțin 25 milioane de euro dinn taxe vamale și 12,5 milioane de euro în materie de TVA. Schema de fraudă ar fi fost utilizată de peste opt ani, cu pierderi totale estimate la 350 milioane de euro din taxe vamale și 450 milioane de euro din TVA.
După descinderea din iunie, autoritățile vamale elene au observat o conformitate mai mare, importatorii din portul Pireu declarând mărfuri similare la prețuri mai apropiate de valoarea lor reală.
EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil cu investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
COMISIA EUROPEANA
“Business as usual” nu mai merge, declară von der Leyen la un an de la raportul Draghi, cerând reducerea dependențelor externe și eliminarea barierelor pieței unice: Un start-up IA din România trebuie să se poată dezvolta
La un an după prezentarea raportului Draghi privind viitorul competitivității europene, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat că Europa nu își mai poate permite să rămână captivă dependențelor externe, fie ele de materii prime critice, energie sau apărare.
În deschiderea conferinței „One Year After the Draghi Report”, von der Leyen a reamintit că miza este una directă pentru locuri de muncă, salarii și competitivitatea companiilor europene.
„Competitivitatea este despre locuri de muncă. Este despre salarii bune pentru oameni și profituri bune pentru companii. Este despre modul nostru de viață european”, a spus ea.
Șefa Comisiei a punctat trei direcții fundamentale din raportul Draghi: reducerea decalajului de inovare față de SUA și China, accelerarea tranziției verzi și diminuarea dependențelor.
Dacă în domeniul digital Europa are progrese notabile – cu patru supercomputere în top 10 mondial și o creștere cu 67 % a firmelor care adoptă AI în 2025 – obstacolele persistă.
„Un start-up de inteligență artificială din Portugalia sau România trebuie să se poată dezvolta fără bariere pe întreg continentul. Astăzi nu este cazul”, a subliniat von der Leyen, citând datele FMI potrivit cărora barierele din piața unică echivalează cu un tarif de 45% la bunuri și 110% la servicii.
În energie, dependența de combustibili fosili importați menține costurile ridicate și inegale între state, în timp ce la materii prime critice situația este alarmantă: China controlează 75% din prelucrarea cobaltului, 90% din cea a pământurilor rare și 100% din grafit.
„Aceasta este o situație critică – fără îndoială. Dar nu este inevitabilă. Cu politici corecte, putem construi independența Europei”, a spus ea, amintind acordurile cu Mercosur, Mexic sau Indonezia și lansarea a 47 de proiecte strategice în Europa, de la litiu în Portugalia la reciclarea bateriilor în Italia.
Ursula von der Leyen a pledat și pentru investiții masive în apărare prin inițiativa SAFE și planul „Readiness 2030”, cu un volum total de 800 miliarde €, reafirmând însă coordonarea cu NATO.
În paralel, a cerut aprobarea urgentă a pachetului de simplificare, care ar reduce cu 8 miliarde de euro anual costurile administrative ale firmelor.
„Fiecare stat membru a aprobat raportul Draghi. Știm cu toții ce trebuie făcut. Business as usual nu mai funcționează. Europa trebuie să decidă, să acționeze și să livreze. Putem muta munții când avem ambiție, unitate și urgență. Este alegerea noastră. Să o facem din nou – pentru prosperitate, pentru independență și pentru Europa”, a conchis ea.
Ursula von der Leyen, și Mario Draghi au deschis o conferință la nivel înalt pentru a analiza progresele înregistrate de Comisie în punerea în aplicare a recomandărilor formulate în raportul Draghi privind viitorul competitivității europene.
La rândul său, la un an de la raportul-fanion, Mario Draghi a afirmat că țările UE “nu au înțeles gravitatea momentului”, și anume că modelul european de creștere “se stinge rapid”.
„Cu cât împingem mai mult reformele, cu atât capitalul privat va interveni mai mult și cu atât mai puțini bani publici vom avea nevoie. Desigur, această cale va rupe tabuuri vechi de mult timp, dar restul lumii și le-a încălcat deja pe ale lor”, a spus Draghi.
În septembrie 2024, Mario Draghi a prezentat raportul său de referință privind competitivitatea Europei, identificând barierele în calea creșterii și propunând soluții concrete pentru ca Europa să nu piardă cursa globală în care Statele Unite și China par să fie mereu cu câțiva pași înainte.
Inspirată de aceste recomandări, Comisia Europeană a lansat în ianuarie 2025 „busola competitivității”, un plan menit să redea dinamismul Uniunii. Din cele 65 de inițiative emblematice și 30 legislative, în doar șase luni fuseseră adoptate deja 33, respectiv 13 (28% dintre acestea intrând deja în vigoare), iar peste 1 trilion de euro au fost mobilizați pentru inovare, tehnologii curate și securitate.
Citiți și Un an de la Raportul Draghi privind viitorul competitivității europene: Comisia indică progrese în materie de inovare, debirocratizare, apărare, industrializare curată și comerț
Rezultatele includ 200 miliarde de euro pentru gigafabrici de AI, o nouă strategie cuantică și un plan pentru start-up-uri și scale-up-uri; 150 miliarde de euro investiți în apărare prin inițiativa SAFE; peste 100 miliarde de euro pentru decarbonizare prin Clean Industrial Deal, cu planuri de acțiune pentru auto, oțel și chimicale și noi obiective climatice pentru 2040; 70 miliarde de euro pentru companii inovatoare prin TechEU și o strategie pentru uniunea economisirii și investițiilor; 8,4 miliarde euro economii obținute prin simplificare și o strategie reînnoită pentru piața unică; precum și acorduri comerciale majore cu Mercosur și Mexic, cu negocieri în curs cu India și Indonezia.
Conferința la nivel înalt de marcare a unui an de la raportul Draghi are loc la scurt timp după discursul privind Starea Uniunii din 2025, în care președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a prezentat următoarea etapă pentru consolidarea competitivității Europei, inclusiv investiții în tehnologii digitale și curate, noi măsuri pentru reducerea costurilor pentru afaceri și finalizarea uniunii economisirii și investițiilor, o foaie de parcurs a pieței unice până în 2028, care să acopere capitalul, serviciile, energia, telecomunicațiile, „al 28-lea regim” și o nouă „a cincea libertate” pentru cunoaștere și inovare și noi inițiative în inteligența artificială, tehnologia cuantică, baterii și tehnologii curate.
COMISIA EUROPEANA
La un an de la raportul-fanion, Draghi afirmă că țările UE “nu au înțeles gravitatea momentului”: Modelul european de creștere “se stinge rapid”
Uniunea Europeană rămâne tot mai mult în urma rivalilor globali în ceea ce privește creșterea economică, iar guvernele nu reușesc să înțeleagă urgența de a acționa, a declarat marți fostul președinte al Băncii Centrale Europene și prim-ministru al Italiei, Mario Draghi.
Draghi, care a prezentat în urmă cu 12 luni, la solicitarea Comisiei Europene, un raport de amploare privind competitivitatea UE, a spus că modelul de creștere al Uniunii „se stinge rapid”, vulnerabilitățile se acumulează și nu există o cale clară de finanțare a investițiilor necesare.
Precizările sale au fost făcute la Bruxelles, alături de președinta executivului european Ursula von der Leyen, în cadrul unui eveniment menit să marcheze un an de la lansarea raportului devenit în instituțiile UE un fel de “doctrina Draghi“.
Ursula von der Leyen, și Mario Draghi au deschis o conferință la nivel înalt pentru a analiza progresele înregistrate de Comisie în punerea în aplicare a recomandărilor formulate în raportul Draghi privind viitorul competitivității europene.
El a afirmat că blocul european a venit cu planuri ambițioase, dar că avansează prea încet și guvernele „nu au înțeles gravitatea momentului”.
„A continua ca de obicei înseamnă să ne resemnăm cu faptul că rămânem în urmă. O cale diferită cere o nouă viteză, o altă amploare și intensitate. Înseamnă să acționăm împreună, nu să ne fragmentăm eforturile”, le-a spus Draghi oficialilor europeni, inclusiv președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Bruxelles, relatează Reuters.
Draghi a abordat o serie de provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană, aflată acum sub presiunea tarifelor impuse de SUA și a unui deficit comercial cu China care s-a extins cu 20% din decembrie 2024.
În domeniul inteligenței artificiale, Uniunea Europeană construia gigafabrici și extindea capacitatea centrelor de date, dar decalajele erau evidente. Statele Unite au produs anul trecut 40 de modele fundamentale de mari dimensiuni – bazate pe învățare din seturi ample de date –, China 15, iar UE doar trei.
Draghi a spus că este nevoie de mai multe acțiuni pentru a elimina barierele privind extinderea în Europa, reglementările privind utilizarea datelor și adoptarea inteligenței artificiale de către industrie.
Prețurile la energie, precum gazul natural aproape de patru ori mai scump decât în Statele Unite, reprezintă, de asemenea, o constrângere pentru tehnologie, cererea de electricitate pentru AI fiind prognozată să crească cu 70% în Europa până în 2030.
Europa avea probleme structurale de rezolvat, dar principala măsură luată de țările UE a fost subvenționarea prețurilor, pentru o ușurare temporară.
„Cu cât împingem mai mult reformele, cu atât capitalul privat va interveni mai mult și cu atât mai puțini bani publici vom avea nevoie. Desigur, această cale va rupe tabuuri vechi de mult timp, dar restul lumii și le-a încălcat deja pe ale lor”, a spus Draghi.
Citiți și Un an de la Raportul Draghi privind viitorul competitivității europene: Comisia indică progrese în materie de inovare, debirocratizare, apărare, industrializare curată și comerț
CONSILIUL UE
Statele UE au convenit asupra unui cadru comun pentru ucrainenii strămutați, pentru a asigura o reintegrare durabilă în Ucraina, atunci când condițiile o vor permite
