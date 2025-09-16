Parchetul European a confiscat un număr record de containere cu mărfuri importate fraudulos din China. Kövesi: Nu mai există locuri sigure pentru infractori!

La un an după prezentarea raportului Draghi privind viitorul competitivității europene, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat că Europa nu își mai poate permite să rămână captivă dependențelor externe, fie ele de materii prime critice, energie sau apărare.

În deschiderea conferinței „One Year After the Draghi Report”, von der Leyen a reamintit că miza este una directă pentru locuri de muncă, salarii și competitivitatea companiilor europene.

„Competitivitatea este despre locuri de muncă. Este despre salarii bune pentru oameni și profituri bune pentru companii. Este despre modul nostru de viață european”, a spus ea.

Șefa Comisiei a punctat trei direcții fundamentale din raportul Draghi: reducerea decalajului de inovare față de SUA și China, accelerarea tranziției verzi și diminuarea dependențelor.

One year ago, Mario Draghi presented his report on competitiveness. The first act of the new Commission was to translate it into policies and actions. This is the urgency mindset we promised ↓

https://t.co/4G64HFxMKG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 16, 2025

Dacă în domeniul digital Europa are progrese notabile – cu patru supercomputere în top 10 mondial și o creștere cu 67 % a firmelor care adoptă AI în 2025 – obstacolele persistă.

„Un start-up de inteligență artificială din Portugalia sau România trebuie să se poată dezvolta fără bariere pe întreg continentul. Astăzi nu este cazul”, a subliniat von der Leyen, citând datele FMI potrivit cărora barierele din piața unică echivalează cu un tarif de 45% la bunuri și 110% la servicii.

În energie, dependența de combustibili fosili importați menține costurile ridicate și inegale între state, în timp ce la materii prime critice situația este alarmantă: China controlează 75% din prelucrarea cobaltului, 90% din cea a pământurilor rare și 100% din grafit.

„Aceasta este o situație critică – fără îndoială. Dar nu este inevitabilă. Cu politici corecte, putem construi independența Europei”, a spus ea, amintind acordurile cu Mercosur, Mexic sau Indonezia și lansarea a 47 de proiecte strategice în Europa, de la litiu în Portugalia la reciclarea bateriilor în Italia.

Ursula von der Leyen a pledat și pentru investiții masive în apărare prin inițiativa SAFE și planul „Readiness 2030”, cu un volum total de 800 miliarde €, reafirmând însă coordonarea cu NATO.

În paralel, a cerut aprobarea urgentă a pachetului de simplificare, care ar reduce cu 8 miliarde de euro anual costurile administrative ale firmelor.

„Fiecare stat membru a aprobat raportul Draghi. Știm cu toții ce trebuie făcut. Business as usual nu mai funcționează. Europa trebuie să decidă, să acționeze și să livreze. Putem muta munții când avem ambiție, unitate și urgență. Este alegerea noastră. Să o facem din nou – pentru prosperitate, pentru independență și pentru Europa”, a conchis ea.

Ursula von der Leyen, și Mario Draghi au deschis o conferință la nivel înalt pentru a analiza progresele înregistrate de Comisie în punerea în aplicare a recomandărilor formulate în raportul Draghi privind viitorul competitivității europene.

La rândul său, la un an de la raportul-fanion, Mario Draghi a afirmat că țările UE “nu au înțeles gravitatea momentului”, și anume că modelul european de creștere “se stinge rapid”.

„Cu cât împingem mai mult reformele, cu atât capitalul privat va interveni mai mult și cu atât mai puțini bani publici vom avea nevoie. Desigur, această cale va rupe tabuuri vechi de mult timp, dar restul lumii și le-a încălcat deja pe ale lor”, a spus Draghi.

În septembrie 2024, Mario Draghi a prezentat raportul său de referință privind competitivitatea Europei, identificând barierele în calea creșterii și propunând soluții concrete pentru ca Europa să nu piardă cursa globală în care Statele Unite și China par să fie mereu cu câțiva pași înainte.

Inspirată de aceste recomandări, Comisia Europeană a lansat în ianuarie 2025 „busola competitivității”, un plan menit să redea dinamismul Uniunii. Din cele 65 de inițiative emblematice și 30 legislative, în doar șase luni fuseseră adoptate deja 33, respectiv 13 (28% dintre acestea intrând deja în vigoare), iar peste 1 trilion de euro au fost mobilizați pentru inovare, tehnologii curate și securitate.

Citiți și Un an de la Raportul Draghi privind viitorul competitivității europene: Comisia indică progrese în materie de inovare, debirocratizare, apărare, industrializare curată și comerț

Rezultatele includ 200 miliarde de euro pentru gigafabrici de AI, o nouă strategie cuantică și un plan pentru start-up-uri și scale-up-uri; 150 miliarde de euro investiți în apărare prin inițiativa SAFE; peste 100 miliarde de euro pentru decarbonizare prin Clean Industrial Deal, cu planuri de acțiune pentru auto, oțel și chimicale și noi obiective climatice pentru 2040; 70 miliarde de euro pentru companii inovatoare prin TechEU și o strategie pentru uniunea economisirii și investițiilor; 8,4 miliarde euro economii obținute prin simplificare și o strategie reînnoită pentru piața unică; precum și acorduri comerciale majore cu Mercosur și Mexic, cu negocieri în curs cu India și Indonezia.

Conferința la nivel înalt de marcare a unui an de la raportul Draghi are loc la scurt timp după discursul privind Starea Uniunii din 2025, în care președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a prezentat următoarea etapă pentru consolidarea competitivității Europei, inclusiv investiții în tehnologii digitale și curate, noi măsuri pentru reducerea costurilor pentru afaceri și finalizarea uniunii economisirii și investițiilor, o foaie de parcurs a pieței unice până în 2028, care să acopere capitalul, serviciile, energia, telecomunicațiile, „al 28-lea regim” și o nouă „a cincea libertate” pentru cunoaștere și inovare și noi inițiative în inteligența artificială, tehnologia cuantică, baterii și tehnologii curate.