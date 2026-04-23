Parchetul European este pregătit să coopereze cu Ungaria, transmite Laura Codruța Kovesi 

Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
Parchetul European este pregătit să coopereze cu omologul ungar a declarat procurorul-șef al EPPO, Laura Codruța Kovesi, joi, în contextul celei de-a 11-a ediții a Forumului Economic de la Delphi, anunță MTI, potrivit Agerpres

Făcând trimitere la declarațiile anterioare ale viitorului prim-ministru ungar Peter Magyar conform cărora Ungaria se va alătura Parchetului European ca una dintre primele măsuri anti-corupție, Koveși a menționat că sprijină această inițiativă. 

EPPO a lucrat deja cu unii „experți foarte buni” din Ungaria care ar putea aduce „multă valoare adăugată” instituției, a afirmat ea.

Parchetul European (EPPO) este un organism independent al Uniunii Europene, responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE, inclusiv:

  • frauda
  • corupția
  • spălarea banilor
  • frauda transfrontalieră în materie de TVA

EPPO și-a început activitatea la 1 iunie 2021.

Până în prezent, 23 de țări ale UE au decis să se alăture eforturilor de protejare a bugetului UE împotriva fraudei, utilizând procedura de „cooperare consolidată”: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania și Țările de Jos.

Rare Neuro Alliance, salutată de președinta CMR: Terapiile inovatoare pentru pacienții cu boli rare înseamnă vieți în plus câștigate
Rare Neuro Alliance, salutată de președinta CMR: Terapiile inovatoare pentru pacienții cu boli rare înseamnă vieți în plus câștigate
Statele membre au dat undă verde împrumutului de 90 mld. de euro pentru Ucraina. Banii vor fi acordați Kievului în condiții stricte
Statele membre au dat undă verde împrumutului de 90 mld. de euro pentru Ucraina. Banii vor fi acordați Kievului în condiții stricte
Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

