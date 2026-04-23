Parchetul European este pregătit să coopereze cu Ungaria, transmite Laura Codruța Kovesi 

Parchetul European este pregătit să coopereze cu omologul ungar a declarat procurorul-șef al EPPO, Laura Codruța Kovesi, joi, în contextul celei de-a 11-a ediții a Forumului Economic de la Delphi, anunță MTI, potrivit Agerpres.

Făcând trimitere la declarațiile anterioare ale viitorului prim-ministru ungar Peter Magyar conform cărora Ungaria se va alătura Parchetului European ca una dintre primele măsuri anti-corupție, Koveși a menționat că sprijină această inițiativă.

EPPO a lucrat deja cu unii „experți foarte buni” din Ungaria care ar putea aduce „multă valoare adăugată” instituției, a afirmat ea.

Parchetul European (EPPO) este un organism independent al Uniunii Europene, responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE, inclusiv:

frauda

corupția

spălarea banilor

frauda transfrontalieră în materie de TVA

EPPO și-a început activitatea la 1 iunie 2021.

Până în prezent, 23 de țări ale UE au decis să se alăture eforturilor de protejare a bugetului UE împotriva fraudei, utilizând procedura de „cooperare consolidată”: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania și Țările de Jos.