Parchetul European, evaluat în premieră de Comisia Europeană la finalul mandatului lui Kövesi: Active înghețate de 1,13 miliarde de euro și peste 3.600 de anchete

La câteva săptămâni înainte ca Laura Codruța Kövesi să încheie mandatul de prim procuror-șef european, Comisia Europeană a publicat prima evaluare oficială a Parchetului European, evidențiind creșterea puternică a activității instituției și rolul său în anchetele transfrontaliere.

Mandatul de șapte ani al Laurei Codruța Kövesi, primul procuror-șef al Parchetului European (EPPO), se încheie la 31 octombrie, iar de la 1 noiembrie conducerea instituției va fi preluată de germanul Andrés Ritter, în prezent adjunct al acesteia. Ritter a fost desemnat în martie de Parlamentul European și Consiliul UE pentru un mandat de șapte ani.

Deși mandatul Laurei Codruța Kövesi a început la 31 octombrie 2019, Parchetul European și-a început efectiv activitatea de investigare și urmărire penală la 1 iunie 2021, după aproape doi ani dedicați construirii noii instituții. Potrivit Comisiei Europene, EPPO a obținut „rezultate clare și semnificative” în protejarea intereselor financiare ale Uniunii, iar structura sa hibridă, cu un birou central la Luxemburg și procurori europeni delegați în statele membre, s-a dovedit eficientă, în special în cazurile complexe care implică mai multe țări.

Evaluarea arată o creștere semnificativă a activității EPPO. Numărul anchetelor a crescut de la 515 în 2021 la 3.602 în 2025, în timp ce valoarea totală vizată de ordinele de înghețare a activelor a ajuns anul trecut la 1,13 miliarde de euro, față de 147,3 milioane de euro în 2021. Comisia identifică însă și mai multe domenii care necesită îmbunătățiri, printre care ambiguitățile juridice din regulamentul EPPO, diferențele în aplicarea acestuia la nivel național și dificultățile de schimb de informații cu alți actori.

Raportul privind EPPO este publicat împreună cu evaluarea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), cele două instituții reprezentând actori centrali ai arhitecturii europene de combatere a fraudei. Rezultatele evaluărilor vor contribui la analiza mai amplă lansată de Comisia Europeană în 2025 privind eficiența, coerența și complementaritatea sistemului UE de protejare a intereselor financiare ale Uniunii, inclusiv cooperarea dintre EPPO, OLAF, Europol și Eurojust.

De la 1 noiembrie, conducerea EPPO va fi preluată de Andrés Ritter, care va deveni al doilea procuror-șef european al instituției, după Laura Codruța Kövesi.