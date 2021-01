Parchetul European și Europol vor colabora pentru a combate infracțiunile care afectează interesele financiare ale UE. Laura Kövesi: Vom lupta mai bine cu cei care încearcă să fure banii cetățenilor europeni

Parchetul European și Europol, agenția UE pentru cooperare în materie de aplicare a legii, au stabilit bazele viitoarei colaborări prin semnarea unui protocol de colaborare.

Potrivit unui comunicat al EPPO, acest acord de lucru a fost aprobat la finalul anului 2020 de Colegiul Parchetului European și de Consiliul de administrație al Europol și a fost semnat la Luxemburg de procurorul-șef european, Laura Codruța Kövesi după ce directorul executiv al Europol l-a parafat la Haga.

We’re delighted to start working with @EUProsecutor today! Our Executive Director and the European Chief Prosecutor signed an agreement for #Europol and #EPPO to exchange specialist knowledge, criminal investigation procedures and much more!

