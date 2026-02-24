Parisul cere restricționarea accesului ambasadorului SUA la membrii guvernului francez după absența la o convocare oficială

Ministerul francez de Externe a solicitat restricționarea accesului ambasadorului Statelor Unite la Paris, Charles Kushner, la membrii guvernului francez, după ce acesta nu s-a prezentat la o convocare oficială legată de declarații ale ambasadei americane privind situația politică internă din Franța, relatează BBC și Politico.

Ambasadorul, care este tatăl ginerelui lui Donald Trump, Jared Kushner, fusese chemat luni seară la Ministerul de Externe pentru explicații, însă a invocat un angajament anterior și a trimis un adjunct al ambasadei. Potrivit diplomației franceze, gestul reprezintă un „eșec aparent de a înțelege cerințele de bază ale misiunii diplomatice”.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a declarat marți că absența ambasadorului „îi va afecta în mod natural capacitatea de a-și îndeplini misiunea”, precizând că a solicitat ca acesta să nu mai aibă acces direct la membri ai guvernului până la clarificarea situației.

„Când ai onoarea de a-ți reprezenta țara, Statele Unite ale Americii, respecți cele mai elementare uzanțe diplomatice și răspunzi convocării Ministerului de Externe”, a afirmat Barrot.

Incidentul diplomatic a fost declanșat de o postare distribuită de ambasada SUA la Paris pe platforma X, care făcea referire la moartea lui Quentin Deranque, un tânăr de 23 de ani, identificat drept activist naționalist de dreapta, decedat la 14 februarie după ce fusese agresat la Lyon în marja unei conferințe politice.

În mesajul redistribuit de ambasadă se afirma că „extremismul violent de stânga este în creștere” în Franța, formulare care a fost percepută la Paris drept o ingerință într-o chestiune internă sensibilă.

Autoritățile franceze au precizat că ancheta este în desfășurare și că utilizarea tragediei în scopuri politice este inacceptabilă.

„Respingem orice utilizare a acestei tragedii, care a cufundat o familie franceză în doliu, în scopuri politice”, a declarat anterior Barrot. „Nu avem lecții de primit, în special în privința violenței, din partea mișcării reacționare internaționale.”

Șeful diplomației franceze a mai subliniat că Franța nu va accepta intervenții ale unor puteri străine în dezbaterile sale politice interne, „indiferent de circumstanțe”.

Totuși, Barrot a precizat că incidentul nu va afecta relațiile bilaterale dintre Paris și Washington.

Ambasada SUA la Paris nu a oferit deocamdată un răspuns oficial solicitărilor de comentarii.