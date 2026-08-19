Parisul expulzează doi diplomați iranieni după ce doi membri ai personalului ambasadei Franței la Teheran au fost agresați

INTERNAȚIONAL
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
de citit inLess than 1 min.
© European Union 2023

Parisul a acuzat Iranul că a agresat doi diplomați francezi și a decis să expulzeze doi membri ai personalului ambasadei Republicii Islamice, conform anunțului făcut de Ministerul de Externe francez, anunță DPA, citat de Agerpres.

Jean-Noël Barrot a declarat că cei doi diplomați iranieni au fost declarați persoane indezirabile și urmează să părăsească Franța în zilele următoare.

Barrot a dezvăluit că în urmă cu aproximativ o lună doi diplomați francezi au fost reținuți de forțele de securitate iraniene timp de câteva ore. Unul dintre ei a fost, de asemenea, hărțuit, a spus el.

Ministrul de Externe francez a descris incidentul drept un „act de intimidare extrem de grav” care a încălcat imunitatea diplomatică.

Cei doi membri ai personalului ambasadei Franței la Teheran erau responsabili de programe care sprijină societatea civilă iraniană, în special artiștii și cercetătorii.

Parisul a acuzat Teheranul că a recurs la acuzații false împotriva celor doi membri ai personalului ambasadei franceze în loc să investigheze agresiunea și să îi pedepsească pe cei responsabili.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Schimburile comerciale dintre România și Germania s-au ridicat la 21,4 miliarde de euro în primele șase luni ale anului
Schimburile comerciale dintre România și Germania s-au ridicat la 21,4 miliarde de euro în primele șase luni ale anului
Articolul următor
UE își reafirmă sprijinul pentru acțiunile umanitare: Fiecare lucrător umanitar ucis este un eșec al comunității internaționale
UE își reafirmă sprijinul pentru acțiunile umanitare: Fiecare lucrător umanitar ucis este un eșec al comunității internaționale
Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

Articole Populare