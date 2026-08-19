Parisul expulzează doi diplomați iranieni după ce doi membri ai personalului ambasadei Franței la Teheran au fost agresați

Parisul a acuzat Iranul că a agresat doi diplomați francezi și a decis să expulzeze doi membri ai personalului ambasadei Republicii Islamice, conform anunțului făcut de Ministerul de Externe francez, anunță DPA, citat de Agerpres.

Jean-Noël Barrot a declarat că cei doi diplomați iranieni au fost declarați persoane indezirabile și urmează să părăsească Franța în zilele următoare.

Barrot a dezvăluit că în urmă cu aproximativ o lună doi diplomați francezi au fost reținuți de forțele de securitate iraniene timp de câteva ore. Unul dintre ei a fost, de asemenea, hărțuit, a spus el.

Ministrul de Externe francez a descris incidentul drept un „act de intimidare extrem de grav” care a încălcat imunitatea diplomatică.

Cei doi membri ai personalului ambasadei Franței la Teheran erau responsabili de programe care sprijină societatea civilă iraniană, în special artiștii și cercetătorii.

Parisul a acuzat Teheranul că a recurs la acuzații false împotriva celor doi membri ai personalului ambasadei franceze în loc să investigheze agresiunea și să îi pedepsească pe cei responsabili.