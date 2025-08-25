Parisul îl cheamă la explicații pe ambasadorul SUA după o scrisoare acuzatoare către Macron privind eșecul combaterii antisemitismului. Washingtonul susține afirmațiile trimisului său

Ministerul francez de Externe l-a convocat pe ambasadorul Statelor Unite la Paris, Charles Kushner, după ce acesta a trimis o scrisoare în care acuza guvernul francez de „lipsa unei acțiuni suficiente” pentru combaterea antisemitismului, relatează CNN.

Parisul a respins ferm acuzațiile, calificându-le drept „inacceptabile”. Ministerul a transmis că acestea „nu se ridică la nivelul calității relației transatlantice” dintre SUA și Franța.

„Creșterea actelor antisemite în Franța după 7 octombrie 2023 este o realitate pe care o deplorăm și față de care autoritățile franceze sunt pe deplin angajate, având în vedere intolerabilitatea acestor acte”, a precizat diplomația franceză într-un comunicat. Luni, ambasadorul Kushner va fi convocat la sediul ministerului de la Paris, se arată în aceeași declarație.

Pentru guvernul francez, aceste declaraţii ale unui diplomat american în funcţie în Franţa încalcă Convenţia de la Viena din 1961, care reglementează relaţiile diplomatice, şi consacră „datoria de a nu se amesteca în afacerile interne ale statelor”, transmite Digi24.

Întrebat dacă administrația Trump susține comentariile lui Kushner, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a declarat pentru CNN: „Da, susținem comentariile sale. Ambasadorul Kushner este reprezentantul guvernului nostru în Franța și face o treabă excelentă în promovarea intereselor noastre naționale în acest rol.”

Potrivit unei copii a scrisorii consultate de CNN, adresată președintelui Emmanuel Macron și datată luni, 25 august, Kushner a scris că și-a exprimat poziția din „profundă îngrijorare” pentru situația din Franța.

„Antisemitismul a marcat de mult timp viața franceză, dar a explodat după atacul barbar al Hamas din 7 octombrie 2023”, a scris Kushner, adăugând că „de atunci, extremiști pro-Hamas și activiști radicali au dus o campanie de intimidare și violență în toată Europa”.

Ambasadorul a susținut că „în Franța nu trece o zi fără ca evreii să fie agresați pe stradă, sinagogile sau școlile să fie vandalizate, sau afaceri deținute de evrei să fie devastate”. El a cerut ca Macron să aplice legile împotriva infracțiunilor motivate de ură „fără excepție” și să depună mai multe eforturi pentru protejarea comunității evreiești.

Kushner a criticat și inițiativele Franței de recunoaștere a statului palestinian: „Declarațiile publice care hărțuiesc Israelul și gesturile către recunoașterea unui stat palestinian îi încurajează pe extremiști, alimentează violența și pun în pericol viața evreilor în Franța”, a afirmat el.

În scrisoare, diplomatul i-a recomandat președintelui francez să „abandoneze pașii care conferă legitimitate Hamas și aliaților săi”, făcând trimitere la măsurile luate de președintele SUA: „Președintele Trump și cu mine avem copii evrei și nepoți evrei. Știu ce părere are față de antisemitism, la fel ca toți americanii.”

Scrisoarea survine în contextul în care Franța, Australia, Canada și Portugalia au anunțat recent intenția de a recunoaște un stat palestinian în septembrie, alăturându-se celor peste 140 de țări care au făcut deja acest pas. Președintele Macron a afirmat că planul Franței se aliniază cu „angajamentul istoric pentru o pace justă și durabilă în Orientul Mijlociu”.

Israelul și SUA au criticat puternic inițiativa, premierul israelian Benjamin Netanyahu acuzând Parisul că ia o decizie care „răsplătește teroarea Hamas”: „Apelul dumneavoastră pentru un stat palestinian toarnă gaz pe acest foc antisemit”, a scris Netanyahu într-o scrisoare către Macron, obținută de CNN.