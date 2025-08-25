SUA
Parisul îl cheamă la explicații pe ambasadorul SUA după o scrisoare acuzatoare către Macron privind eșecul combaterii antisemitismului. Washingtonul susține afirmațiile trimisului său
Ministerul francez de Externe l-a convocat pe ambasadorul Statelor Unite la Paris, Charles Kushner, după ce acesta a trimis o scrisoare în care acuza guvernul francez de „lipsa unei acțiuni suficiente” pentru combaterea antisemitismului, relatează CNN.
Parisul a respins ferm acuzațiile, calificându-le drept „inacceptabile”. Ministerul a transmis că acestea „nu se ridică la nivelul calității relației transatlantice” dintre SUA și Franța.
„Creșterea actelor antisemite în Franța după 7 octombrie 2023 este o realitate pe care o deplorăm și față de care autoritățile franceze sunt pe deplin angajate, având în vedere intolerabilitatea acestor acte”, a precizat diplomația franceză într-un comunicat. Luni, ambasadorul Kushner va fi convocat la sediul ministerului de la Paris, se arată în aceeași declarație.
Pentru guvernul francez, aceste declaraţii ale unui diplomat american în funcţie în Franţa încalcă Convenţia de la Viena din 1961, care reglementează relaţiile diplomatice, şi consacră „datoria de a nu se amesteca în afacerile interne ale statelor”, transmite Digi24.
Întrebat dacă administrația Trump susține comentariile lui Kushner, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a declarat pentru CNN: „Da, susținem comentariile sale. Ambasadorul Kushner este reprezentantul guvernului nostru în Franța și face o treabă excelentă în promovarea intereselor noastre naționale în acest rol.”
Potrivit unei copii a scrisorii consultate de CNN, adresată președintelui Emmanuel Macron și datată luni, 25 august, Kushner a scris că și-a exprimat poziția din „profundă îngrijorare” pentru situația din Franța.
„Antisemitismul a marcat de mult timp viața franceză, dar a explodat după atacul barbar al Hamas din 7 octombrie 2023”, a scris Kushner, adăugând că „de atunci, extremiști pro-Hamas și activiști radicali au dus o campanie de intimidare și violență în toată Europa”.
Ambasadorul a susținut că „în Franța nu trece o zi fără ca evreii să fie agresați pe stradă, sinagogile sau școlile să fie vandalizate, sau afaceri deținute de evrei să fie devastate”. El a cerut ca Macron să aplice legile împotriva infracțiunilor motivate de ură „fără excepție” și să depună mai multe eforturi pentru protejarea comunității evreiești.
Kushner a criticat și inițiativele Franței de recunoaștere a statului palestinian: „Declarațiile publice care hărțuiesc Israelul și gesturile către recunoașterea unui stat palestinian îi încurajează pe extremiști, alimentează violența și pun în pericol viața evreilor în Franța”, a afirmat el.
În scrisoare, diplomatul i-a recomandat președintelui francez să „abandoneze pașii care conferă legitimitate Hamas și aliaților săi”, făcând trimitere la măsurile luate de președintele SUA: „Președintele Trump și cu mine avem copii evrei și nepoți evrei. Știu ce părere are față de antisemitism, la fel ca toți americanii.”
Scrisoarea survine în contextul în care Franța, Australia, Canada și Portugalia au anunțat recent intenția de a recunoaște un stat palestinian în septembrie, alăturându-se celor peste 140 de țări care au făcut deja acest pas. Președintele Macron a afirmat că planul Franței se aliniază cu „angajamentul istoric pentru o pace justă și durabilă în Orientul Mijlociu”.
Israelul și SUA au criticat puternic inițiativa, premierul israelian Benjamin Netanyahu acuzând Parisul că ia o decizie care „răsplătește teroarea Hamas”: „Apelul dumneavoastră pentru un stat palestinian toarnă gaz pe acest foc antisemit”, a scris Netanyahu într-o scrisoare către Macron, obținută de CNN.
INTERNAȚIONAL
SUA nu exclud noi sancțiuni împotriva Rusiei pentru a opri războiul, afirmă Vance. Lavrov prezintă condițiile Moscovei: Garanții de securitate din partea marilor puteri și absența NATO
Vicepreședintele american JD Vance a declarat duminică faptul că impunerea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, pentru a-l determina pe Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina, nu este exclusă.
„Nu, sancțiunile nu sunt excluse. Dar vom lua aceste decizii de la caz la caz, Noi, desigur, am insistat asupra unui armistițiu. Dar, repet, nu controlăm ceea ce face Rusia. Dacă am fi făcut-o, războiul s-ar fi încheiat acum șapte luni. Cu toate acestea, ceea ce credem este că încă avem multe cărți în mână. Președintele Statelor Unite are multe cărți de jucat pentru a pune presiune și a încerca să pună capăt acestui conflict, și asta vom face”, a spus Vance într-un interviu acordat NBC.
De asemenea, JD Vance s-a declarat încrezător că Statele Unite pot intermedia încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, în ciuda posibilelor obstacole apărute după întâlnirea din această lună a președintelui Donald Trump cu președintele rus Vladimir Putin.
„Credem că am văzut deja unele concesii semnificative din ambele părți, doar în ultimele săptămâni”, a declarat JD Vance în interviu.
Întrebat dacă poate garanta că Statele Unite nu vor trimite trupe pentru a pune în aplicare un eventual acord de pace, Vance a reafirmat opoziția lui Trump față de un asemenea demers
„Președintele a fost foarte clar. Nu vor exista trupe americane pe teren în Ucraina. Dar vom continua să jucăm un rol activ pentru a ne asigura că ucrainenii au garanțiile de securitate și încrederea de care au nevoie pentru a opri războiul”, a spus Vance.
Întrebat despre neînțelegerile privind implicarea Rusiei în stabilirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, Vance a afirmat că „aici e puțin un dialog paralel”.
„În primul rând, nu vorbim despre garanții de securitate până când războiul nu va fi încheiat”, a spus Vance. „Și, desigur, rușii vor face parte din conversația privind încheierea războiului. Așa că, bineînțeles, vor avea un cuvânt de spus.”
Vicepreședintele american a avut un punct de vedere și cu privire la atacul cu rachete ruse din vestul Ucrainei, din această săptămână, care a lovit o fabrică de produse electronice deținută de o companie americană, scrie Agerpres.
„Nu-mi place. Dar acesta este un război și de aceea vrem să oprim masacrele. Rușii au făcut o mulțime de lucruri care nu ne plac. Mulți civili au murit. Am condamnat acest lucru de la început”, a precizat JD Vance.
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat într-un interviu publicat duminică faptul că un grup de state, inclusiv membri ai Consiliului de Securitate al ONU, ar trebui să fie garanții securității Ucrainei, infromează Reuters.
Reuters a relatat săptămâna trecută că președintele Vladimir Putin cere ca Ucraina să renunțe la întreaga regiune Donbas din est, să își abandoneze ambițiile de a adera la NATO, să rămână neutră și să împiedice prezența trupelor occidentale pe teritoriul său, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu modul de gândire de la vârful Kremlinului.
Lavrov a declarat la emisiunea „Meet the Press” de la NBC News că Putin și președintele american Donald Trump au discutat problema unei garanții de securitate pentru Ucraina și că Putin a ridicat problema discuțiilor eșuate de la Istanbul din 2022.
La acele discuții, Rusia și Ucraina au analizat ideea neutralității permanente a Ucrainei, în schimbul unor garanții de securitate oferite de cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU – Marea Britanie, China, Franța, Rusia și Statele Unite – precum și de alte țări, potrivit unei copii a unui proiect de acord consultat de Reuters în 2022.
Lavrov a declarat pentru NBC că un grup care să includă membri ai Consiliului de Securitate ar trebui să garanteze securitatea Ucrainei. Acest grup ar putea include, de asemenea, Germania, Turcia și alte state, a precizat Lavrov.
„Iar garanții ar garanta securitatea Ucrainei, care trebuie să fie neutră, care trebuie să fie nealiniată cu niciun bloc militar și care trebuie să fie non-nucleară”, a insistat Lavrov, conform unei transcrieri a interviului publicată de Ministerul de Externe rus.
Lavrov a precizat, de asemenea, că aderarea Ucrainei la NATO este inacceptabilă pentru Rusia, că Moscova dorește protecție pentru vorbitorii de limbă rusă din Ucraina și că există o discuție teritorială ce trebuie purtată cu Kievul.
INTERNAȚIONAL
Trump elogiază “spiritul de neînfrânt și curajul” ucrainenilor într-o scrisoare către Zelenski: SUA respectă lupta Ucrainei și cred în viitorul ei ca națiune independentă
Președintele american Donald Trump i-a transmis duminică omologului său ucrainean Volodimir Zelenski o scrisoare care reliefează un mesaj solidaritate cu prilejul marcării a 34 de ani de independență pentru Ucraina.
„În numele poporului american, vă adresez felicitări și urări călduroase dumneavoastră și curajosului popor ucrainean, cu ocazia celebrării a 34 de ani de independență”, a scris Trump în scrisoarea adresată liderului de la Kiev.
El a subliniat că „poporul ucrainean are un spirit de neînfrânt, iar curajul țării dumneavoastră este o sursă de inspirație pentru mulți”.
Totodată, într-o vizibilă schimbare de abordare față de Ucraina, una mai afabilă și empatică, liderul de la Casa Albă a transmis că „Statele Unite respectă lupta dumneavoastră, onorează sacrificiile dumneavoastră și cred în viitorul dumneavoastră ca națiune independentă”.
Dear @POTUS, thank you for your heartfelt congratulations on Ukraine’s Independence Day. We appreciate your kind words for the Ukrainian people, and we thank the United States for standing shoulder to shoulder with Ukraine in defending what is most valuable: independence,… pic.twitter.com/VmY9JvEvtA
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025
În contextul războiului declanșat de Rusia, Trump a făcut apel la încetarea vărsării de sânge.
„Acum este momentul să punem capăt uciderilor fără sens. Statele Unite susțin o soluție negociată care să conducă la o pace durabilă și de lungă durată, care să pună capăt vărsării de sânge și să protejeze suveranitatea și demnitatea Ucrainei”, a spus președintele SUA, un mesaj similar fiind transmis și de secretarul de stat Marco Rubio.
Mesajul se încheie cu urarea: „Dumnezeu să binecuvânteze Ucraina”.
Ucraina celebrează duminică cea de-a 34-a aniversare a Zilei Independenței în timp ce se apără de agresiunea armată rusă care a început în zorii zilei de 24 februarie 2022 și care a culminat, până în prezent, cu ocuparea ilegală a aproximativ 20% din teritoriul țării. După exact trei ani și jumătate de conflict, Kievul, sprijinit de aliații europeni, încearcă să pună capăt acestui conflict, inclusiv prin eforturile de mediere din partea președintelui american Donald Trump.
După summitul din 15 august cu Vladimir Putin, desfășurat în Alaska și descris de cei doi lideri drept un pas înainte spre o soluționare negociată a războiului ruso-ucrainean, chiar dacă fără rezultate concrete, Donald Trump și-a exprimat intenția de a organiza o întâlnire trilaterală cu președinții Rusiei și Ucrainei.
Luni, la Casa Albă, Trump s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni susținători ai Kievului. În timpul discuțiilor care au conturat un front politic unit și un scut european în jurul președintelui ucrainean, liderul american a întrerupt pentru scurt timp reuniunea pentru a vorbi la telefon cu Putin, iar ulterior a anunțat că se pregătește mai întâi o întâlnire bilaterală Putin–Zelenski, urmând ca abia după aceea să aibă loc și summitul trilateral dorit.
Potrivit surselor Reuters, Putin ar fi cerut la summitul cu Trump ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Donețk și Lugansk) și în schimb Rusia să înghețe restul liniei frontului, dar ar fi devenit mai flexibil față de ideea unor garanții de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA, garanții care să nu cuprindă însă aderarea țării la NATO NATO și trimiterea unor trupe ale acestei alianțe în Ucraina.
Deși Trump a exclus ca Ucraina să adere la NATO a avut loc totuși o schimbare majoră de ton din partea președintelui american. Liderul de la Casa Albă a recunoscut în mod tacit invazia Rusiei în Ucraina și faptul că Kievul a fost în defensivă, sugerând în același timp o răsturnare de situație, inclusiv referitoare la capacitatea Ucrainei de a lovi pe teritoriul Rusiei. El a recunoscut, totodată, și dificultatea în a-și pune în practică promisiunea unei întâlniri Putin-Zelenski, comparând o reuniune între aceștia cu amestecul ”uleiului cu oțetul”.
În acest peisaj, lideri militari din Statele Unite și mai multe state europene le-au prezentant deja opțiuni consilierilor lor pe probleme de securitate națională privind furnizarea de garanții de securitate Ucrainei. La întâlniri au participat șefii apărării din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Ucraina și SUA.
Prezent vineri la Kiev, secretarul general al NATO Mark Rutte a precizat că aliații Ucrainei nu doresc repetarea memorandumului de la Budapesta din 1994 sau a acordurilor de la Minsk din 2015, subliniind că garanțiile de securitate trebuie să fie la nivelul la care Putin să nu mai atace Ucraina.
SUA
De Ziua Independenței Ucrainei, SUA subliniază: „Credem într-o soluție negociată care să susțină suveranitatea Ucrainei și să garanteze securitatea sa pe termen lung, conducând la o pace durabilă”
Statele Unite cred într-o „soluție negociată care să susțină suveranitatea Ucrainei și să garanteze securitatea sa pe termen lung, conducând la o pace durabilă”, subliniază secretarul de statul al SUA, Marco Rubio, într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei.
„În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul ucrainean cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a Zilei Independenței. Statele Unite sunt dedicate viitorului Ucrainei ca națiune independentă. Credem într-o soluție negociată care să susțină suveranitatea Ucrainei și să garanteze securitatea sa pe termen lung, conducând la o pace durabilă. În această Zi a Independenței, în timp ce aduceți un omagiu istoriei națiunii voastre, Statele Unite așteaptă cu nerăbdare să continue să construiască parteneriatul nostru economic și de securitate pentru un viitor pașnic și prosper pentru ambele națiuni”, precizează într-un comunicat Departamentul de Stat al SUA.
Ucraina celebrează duminică Ziua Independenței, eveniment care marchează declararea independenței țării față de Uniunea Sovietică în 1991, informează BBC.
Din februarie 2022, evenimentul este marcat în sunetul bombelor, dronelor și rachetelor trase de Rusia invadatoare, care a reușit să controleze 20% din teritoriul suveran și independent al Ucrainei.
Citiți și: „Nu vom ceda” teritoriu ucrainean „ocupantului” rus, transmite Volodimir Zelenski de Ziua Drapelului
Europenii și americanii discută care ar putea fi măsurile de securitate care să garanteze securitatea Ucrainei, în urma întâlnirilor pe care președintele american Donald Trump le-a avut cu președintele rus Vladimir Putin, cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni.
Lideri militari din Statele Unite și mai multe state europene le-au prezentant deja opțiuni consilierilor lor pe probleme de securitate națională privind furnizarea de garanții de securitate Ucrainei. La întâlniri au participat șefii apărării din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Ucraina și SUA.
Partenerii Ucrainei doresc să se asigure că aceste garanții de securitate sunt la nivelul la care Putin să nu mai atace Ucrainei, evitând astfel repetarea situației Memorandumului de la Budapesta sau a Acordurilor de la Minsk.
Pachetul garanțiilor de securitate reprezintă condiția impusă de Zelenski pentru organizarea unei viitoare întâlniri cu Vladimir Putin, dorită de Donald Trump, deși posibilitatea unui astfel de eveniment pare din ce în ce mai îndepărtată.
Președintele Ucrainei l-a acuzat pe Putin că „încearcă să se eschiveze de la organizarea unei întâlniri” pentru a discuta despre pacea în Ucraina, în contextul atacurilor rusești fără oprire. Pare că Donald Trump confirmă blocajul discuțiilor prin comparația conform căreia o întâlnire între Zelenski și Putin este precum amenstecarea „oțetului cu uleiul”.
Liderul american apreciază că va ști mai multe „în următoarele două săptămâni” despre șansele de pace în Ucraina, după ce, într-un mesaj publicat pe Truth Social, ar fi lăsat să se înțeleagă că Ucraina ar trebui să treacă în ofensivă.
Polonia nu va mai putea plăti, din 1 octombrie, abonamentul pentru accesul Ucrainei la rețeaua de sateliți de comunicații Starlink, în urma unui veto al președintelui polonez
Președintele polonez propune limitarea ajutoarelor sociale pentru refugiații ucraineni: „Ar trebui acordate doar acelor ucraineni care fac efortul să lucreze în Polonia”
Ucraina apreciază “livrările vitale de echipamente de apărare” din partea României, răspunde Zelenski unei scrisori trimise de Nicușor Dan
Iranul reia marți negocierile nucleare la Geneva cu Franța, Germania și Regatul Unit
România va transfera Ucrainei cel de-al 23-lea pachet de ajutor militar, anunţă ministrul apărării de la Kiev după discuții cu omologul român axate pe cooperarea industrială în domeniul apărării
Parisul îl cheamă la explicații pe ambasadorul SUA după o scrisoare acuzatoare către Macron privind eșecul combaterii antisemitismului. Washingtonul susține afirmațiile trimisului său
Eurodeputatul Dan Motreanu: Fermierii vor beneficia de plăți în avans mai mari din fondurile europene, urmând ca subvențiile să fie plătite începând cu 16 octombrie
RADR 2025: “Drumul neșovăielnic al României, pe calea europeană și transatlantică”, afirmă Oana Țoiu, cu mize de politică externă precum aderarea la OCDE și integrarea R. Moldova și Ucrainei în UE
Carney nu exclude o nouă desfășurare de trupe canadiene în Ucraina în cazul unui armistițiu
Federația Patronatelor Societăților din Construcții își exprimă îngrijorarea cu privire la măsurile fiscale: „Probabilitatea unei recesiuni economice va deveni o certitudine dacă sectorul nu va fi tratat cu atenție”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
