Parlamentul britanic o obligă pe Theresa May să solicite prelungirea Brexitului printr-o propunere votată miercuri, în timp ce Guvernul se plânge că i se limitează capacitatea de negociere a unei soluții înainte de 12 aprilie

Deputații britanici au votat ieri o propunere laburistă care o forțează pe Theresa May să solicite o prelungire a procesului privind Brexit, în încercarea de a evita un scenariu fără acord, informează BBC.

Propunerea a fost înaintată de deputata laburistă Yvette Cooper și a fost trecută de Parlament cu o majoritate extrem de strânsă, de 313 voturi pentru și 312 împotrivă. Din nou, Partidul Conservator al premierului Theresa May a fost cel care a condus opoziția și față de această opțiune.

Proiectul de lege va avea nevoie de aprobarea Camerei Lorzilor pentru a deveni lege, însă UE a impus condiții pentru acordarea unei prelungiri dincolo de termenul de 12 aprilie. Ieri, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker a transmis guvernului britanic că prelungirea Brexitului va fi posibilă doar dacă acordul de retragere negociat de Theresa May va fi aprobat de parlamentul britanic.

Între timp, discuțiile începute miercuri de prim-ministrul Theresa May cu liderul opoziției, Jeremy Corbyn, pentru a pune capăt blocajului produs de Brexit, vor continua și astăzi în baza unui ,,program de lucru” convenit de cei doi, care și-au desemnat fiecare o echipă de negociatori.

Discuțiile de miercuri dintre cei doi lideri au fost descrise ca fiind ,,constructive”, ambele părți demonstrând ,,flexibilitate” și ,,angajament de a pune capăt incertitudinii”, a declarat un purtător de cuvânt al prim-ministrului, citat de BBC.

De cealaltă parte, Jeremy Corbyn a declarat că întâlnirea a fost ,,utilă, dar neconcludentă”, adăugând că nu a observat ,,o schimbare atât de mare cum se așteptase” în poziția premierului, a scris acesta pe Twitter, adăugând că ,,vor avea mai multe discuții mâine”.

,,În cadrul întâlnirii mele cu Theresa May, am prezentat planul alternativ al Partidului Laburist și am înaintat opțiunea unui vot public pentru a împiedica scenariul unui no deal sau al al unui acord nefavorabil”, a transmis liderul opoziției.

In my meeting with Theresa May I put forward Labour’s alternative plan and raised the option of a public vote to prevent No Deal or leaving on a bad deal. There wasn’t as much change in her position as I expected but we’ll have further discussions tomorrow.

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) April 3, 2019