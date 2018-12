Parlamentul britanic va vota acordul pentru Brexit al premierului Theresa May înainte de 21 ianuarie

Parlamentul britanic va vota planul pentru Brexit al premierului Theresa May înainte de 21 ianuarie, a declarat purtătorul ei de cuvânt, potrivit The Guardian. Votul era inițial programat pentru marți, însă May a anunțat că îl amână pentru a discuta cu oficialii europeni „despre preocupările exprimate” de parlamentari.

Premierul britanic vrea să rezolve impasul în privința acordului ei cât mai curând posibil și intenționează să primească de la liderii europeni asigurările de care are nevoie înainte de 21 ianuarie, potrivit purtătorului de cuvânt.

Acesta a adăugat că May a avut deja o întâlnire fructuoasă cu premierul olandez Mark Rutte, prima oprire într-un turneu în capitalele europene. Cei doi ar fi convenit să lucreze pentru a găsi o cale de ieșire din actuala situație. Theresa May se află deja la Berlin, unde are discuții cu cancelarul german Angela Merkel.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a decis luni că Regatul Unit este liber să revoce în mod unilateral notificarea intenţiei sale de retragere din UE. Votul în Parlamentul Marii Britanii survine în contextul în care majoritatea cetățenilor britanici consideră că țara lor ar trebui să rămână în interiorul Uniunii Europene.

Sondajul, solicitat de The Independent, arată că 52% dintre cetățeni sunt în favoarea rămânerii Marii Britanii în UE, în vreme ce aproape jumătate dintre cetățeni consideră că acordul de retragere stabilit de Theresa May este o „afacere proastă” pentru Marea Britanie, în condițiile în care mulți membri ai Parlamentului britanic au susținut că vor respinge acordul.

