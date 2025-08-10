EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Parlamentul European a adoptat Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, cu amendamente propuse de Victor Negrescu
Parlamentul European a adoptat, la ultima sesiune plenară de la Strasbourg, Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, document care include mai multe amendamente propuse de eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu, vicepreședinte al legislativului european.
„Dizabilitate nu înseamnă neputință. Înseamnă putere, curaj și dorința de a reuși iar acest lucru devine posibil dacă noi, ca societate, știm să sprijinim și să nu punem piedici”, a transmis Negrescu, duminică, într-o postare pe Facebook.
Printre măsurile susținute de eurodeputat și incluse în strategia adoptată se numără:
- acces gratuit și rapid la terapii esențiale pentru copiii și tinerii cu dizabilități;
- investiții în infrastructură sportivă incluzivă și programe dedicate sportivilor cu dizabilități;
- sprijin pentru familiile acestora prin consiliere profesională și grupuri de suport;
- acces echitabil la tehnologii și tratamente moderne, cu norme armonizate în întreaga UE;
- protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități permanente, fără reevaluări inutile.
Negrescu a subliniat că nu a fost „un demers izolat”, amintind că „în fiecare buget european negociat, am luptat pentru fonduri suplimentare dedicate incluziunii și accesibilității”. Ca negociator-șef al bugetului UE pentru 2025, acesta a obținut sprijin financiar pentru Jocurile Mondiale de Iarnă Special Olympics de la Torino, eveniment care „celebrează excelența sportivilor cu dizabilități din toată lumea”. Totuși, el a precizat că sprijinul său pentru Special Olympics „merge mult dincolo de un eveniment: cred cu tărie că sportul este una dintre cele mai bune căi de incluziune și emancipare”.
La final, vicepreședintele Parlamentului European a subliniat că „persoanele cu dizabilități nu au nevoie de milă”, ci de „șanse egale, de acces real la educație, muncă, sănătate și sport, de un loc la masa deciziilor”. „Iar datoria noastră este să le oferim exact aceste lucruri”, a adăugat Victor Negrescu.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Victor Negrescu, discuții cu ministrul Muncii despre folosirea eficientă a fondurilor europene pentru copii, tineri și seniori, în contextul viitorului buget multianual al UE
Eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a avut o întâlnire cu ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, pentru a identifica modalități de accesare și utilizare mai eficientă a fondurilor europene în sprijinul copiilor, tinerilor și persoanelor vârstnice din România, potrivit unui mesaj transmis, sâmbătă, pe Facebook.
Discuția a avut loc în cadrul consultărilor privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene (MFF 2028–2034), desfășurate de Victor Negrescu.
Negrescu a precizat că discuțiile au vizat mai multe priorități, printre care implementarea Garanției pentru copii, astfel încât „niciun copil să nu fie lăsat în urmă”, dezvoltarea de programe concrete pentru tinerii NEETs (care nu lucrează și nu urmează o formă de educație), adaptarea pieței muncii la noile realități economice și digitale prin formare profesională, precum și îmbunătățirea accesului persoanelor vârstnice la servicii de asistență și îngrijire.
„O abordare integrată, în care fondurile europene, politicile naționale și implicarea comunităților merg mână în mână, este esențială pentru a crea șanse reale de dezvoltare pentru fiecare cetățean”, a declarat eurodeputatul, în mesajul de pe Facebook.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Ursula von der Leyen susține propunerile vicepreședintelui PE, Victor Negrescu, pentru întărirea apărării europene
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunțat că a primit un răspuns oficial din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în legătură cu două dintre propunerile sale-cheie privind securitatea europeană: Planul „ReArm Europe” și instrumentul de finanțare SAFE.
Inițiativele, susținute de eurodeputatul român, vizează consolidarea capacității de apărare a Uniunii Europene în contextul tensiunilor geopolitice generate de războiul din Ucraina și de amenințările hibride tot mai frecvente.
Potrivit vicepreședintelui Legislativului Europeam, Ursula von der Leyen a confirmat importanța stabilirii unor criterii clare de prioritizare a finanțelor europene în domeniul apărării. Printre aceste criterii se regăsesc propunerile formulate de Victor Negrescu: proximitatea față de zona de conflict, contribuțiile deja realizate de statele membre și gradul de expunere la amenințări externe și interferențe hibride.
„Mesajul este clar: unitatea, solidaritatea și viteza de acțiune sunt cheia în fața provocărilor de securitate actuale. Voi continua să colaborez cu instituțiile europene pentru ca aceste inițiative să fie implementate cu succes, în beneficiul tuturor europenilor și al României”, a subliniat Victor Negrescu.
Planul „ReArm Europe” și fondul SAFE fac parte din eforturile mai largi ale Uniunii Europene de a construi o politică de apărare comună mai eficientă, pe fondul intensificării conflictelor din vecinătatea estică și a necesității reducerii dependenței de furnizori externi în domeniul apărării.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Victor Negrescu analizează, într-un articol academic, profilurile noilor membri ai PE din actuala legislatură, pentru a evalua dacă are loc o schimbare de stil sau de priorități în leadershipul european
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a publicat un nou articol academic intitulat „Al zecelea mandat legislativ al Parlamentului European: o schimbare în profilul membrilor Parlamentului European?”, în care analizează profilurile noilor eurodeputați din actuala legislatură pentru a evalua dacă ne aflăm în fața unei schimbări de generație, de stil sau de priorități în leadershipul european.
„Cum ajungi europarlamentar? — o întrebare pe care am auzit-o din partea multor tineri și la care am încercat să răspund într-un nou articol academic, publicat în revista Europolity, vol. 19, nr. 1 / 2025. Ca profesor și cercetător, mă bucur să contribui și pe această cale la înțelegerea transformărilor din politica europeană. Am analizat profilurile noilor membri ai Parlamentului European din actuala legislatură – a zecea – pentru a vedea dacă asistăm, de fapt, la o schimbare de generație, de stil sau de priorități în leadershipul european”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.
Studiul explorează cine sunt acești noi europarlamentari, ce trasee educaționale și profesionale au avut, cât de implicați sunt politic și cum se reflectă toate aceste aspecte în pozițiile de conducere din instituție.
„Este o cercetare la intersecția dintre activitatea mea academică și experiența practică din Parlamentul European. Iar rezultatele – cred eu – sunt relevante nu doar pentru specialiști, ci și pentru oricine urmărește cu interes evoluțiile politice din Europa”, a subliniat eurodeputatul social-democrat.
Articolul integral este disponibil aici.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Parlamentul European a adoptat Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, cu amendamente propuse de Victor Negrescu
Peste jumătate dintre germani susțin recunoașterea oficială a unui stat palestinian (sondaj)
Președintele Nicușor Dan, alături de Maia Sandu la un festival tradițional peste Prut
„O soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, subliniază principalii lideri europeni înaintea întâlnirii Trump-Putin
Macron: Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni. Europenii vor fi în mod necesar parte a soluției, fiind în joc propria lor securitate
Zelenski și partenerii europeni pregătesc o poziție comună pentru obținerea unei păci juste în războiul cu Rusia: Vocea Europei trebuie să fie luată în considerare în negocierile diplomatice
Victor Negrescu, discuții cu ministrul Muncii despre folosirea eficientă a fondurilor europene pentru copii, tineri și seniori, în contextul viitorului buget multianual al UE
Dragoș Pîslaru a discutat cu ambasadoarea Austriei despre extinderea cooperării în domeniul fondurilor europene și consolidarea investițiilor austriece în România
Noul președinte al Poloniei, invitat de Donald Trump pentru o vizită de lucru la Casa Albă, pe 3 septembrie
Ministrul Sănătății: Vrem să extindem dotarea și reabilitarea cabinetelor de medicină de familie cu noi fonduri europene
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
Nicușor Dan: Încrederea oamenilor în statul român vine din încrederea pe care o au în interfața cu care interacționează
Germania sprijină România în eforturile sale de a deveni membru al OCDE, subliniază ministrul german al Mediului, Carsten Schneider: Vă vom sta alături
Giorgia Meloni subliniază că nu își poate permite să facă greșeli „într-o lume în care lucrurile se schimbă rapid”, comparând guvernarea țării cu „săritul cu parașuta”: Dacă parașuta nu se deschide, „alți italieni vor suporta consecințele”
Macron: Forța Expediționară Comună Franco-Britanică va fi extinsă la 50.000 de soldați și ar putea fi nucleul acțiunii de stabilizare în Ucraina post-conflict
UE nu dorește să se decupleze de China, dar își va apăra întotdeauna interesele, subliniază Ursula von der Leyen, prezentându-le eurodeputaților trei priorități pentru o relație bazată pe predictibilitate și fiabilitate
Prelungirea PNRR presupune un proces decizional complet inițiat de CE și nu este fezabilă din perspectiva timpului, afirmă noul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene
Bogdan Ivan anunță că a transmis oficial Comisiei Europene proiectul pentru construirea unei giga-fabrici de inteligență artificială în România: Devenim un hub regional al tehnologiilor emergente
Luca Niculescu anunță lansarea unei campanii prin care le explică românilor „într-un limbaj clar, prietenos și interesant” aderarea României la OCDE: „Va însemna că vom juca în prima ligă a economiilor mondiale”
Trending
- INTERNAȚIONAL6 days ago
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu: ”Hamas trebuie să elibereze imediat toți ostaticii. Fiecare viață nevinovată contează”
- ROMÂNIA4 days ago
Emil Constantinescu: “La plecarea din această lume, Ion Iliescu a trecut dincolo de hotarul judecății contemporanilor săi la judecata Istoriei”
- INTERNAȚIONAL6 days ago
Vodafone: Infrastructura digitală reprezintă cheia competitivității, rezilienței și coeziunii Europei
- ROMÂNIA6 days ago
Guvernul României pregătește cel de-al treilea pachet de sprijin pentru comunitățile afectate de inundațiile din Neamț și Suceava
- NATO1 week ago
MApN: România și Grecia vor colabora în proiectul Coridorului de mobilitate militară pentru zona de Sud-Est a NATO