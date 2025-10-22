Parlamentul European a adoptat un amendament co-semnat de Siegfried Mureșan care vizează consolidarea Centrului European de Competențe Cibernetice, cu sediul la București

Parlamentul European a adoptat un amendament co-semnat de eurodeputatul Siegfried Mureșan la bugetul UE pentru 2026 care vizează consolidarea Centrului European de Competențe Cibernetice, cu sediul la București.

„Plenul Parlamentului European a votat astăzi un amendament co-semnat de mine la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care propunem crearea a 15 noi posturi în cadrul Centrului European de Competențe Cibernetice”, a anunțat Mureșan.

Eurodeputatul a subliniat importanța consolidării capacității acestui centru, „mai ales în contextul creșterii atacurilor cibernetice din partea inamicilor Uniunii Europene, în special a Federației Ruse”.

„În fața acestor provocări, rolul centrului este de a susține inițiativele europene în domeniul securității cibernetice și de a mobiliza resurse pentru investiții în proiecte strategice de securitate cibernetică”, a subliniat Siegfried Mureșan.

După votul de miercuri, amendamentul devine parte din poziția oficială a Parlamentului European care intră într-o perioadă de trei săptămâni de negocieri cu Consiliul, care și-a adoptat poziția în septembrie, pentru a ajunge la un acord privind bugetul pentru anul viitor înainte de sfârșitul anului. Prima rundă de negocieri este prevăzută pentru 4 noiembrie.

Centrul de competențe al UE în materie de securitate cibernetică reprezintă prima structură a Uniunii Europene găzduită de România. De altfel, decizia înființării acestei structuri a fost luată în timpul președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Noul centru:

va facilita activitatea Rețelei de centre naționale de coordonare

va furniza sprijin financiar în materie de securitate cibernetică din programele Orizont Europa și Europa digitală

Centrul are următoarele obiective: