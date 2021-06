Parlamentul European a aprobat Fondul Social European Plus. Eugen Tomac: Va da noi perspective pentru tânăra generație

Eurodeputatul Eugen Tomac a salutat în plenul Parlamentului European de la Strasbourg inițiativa Fondului Social European Plus, care oferă aproape 100 de miliarde de euro pentru a ajuta persoanele aflate în dificultate să își găsească un loc de muncă.

„Cred că este un moment important și un mesaj pe care Europa îl așteaptă de aici, de la Strasbourg, pentru că în sfârșit avem un instrument extrem de important și eficient care se adresează unor cetățeni extrem de vulnerabili, care au nevoie de implicarea și ajutorul nostru”, a punctat acesta.

Eurodeputatul a subliniat necesitatea ca Parlamentul European și Consiliul European să comunice mai mult și mai convingător, cu privire la aceste politici pe care Uniunea Europeană le are pentru cetățenii săi.

„Avem nevoie de asemenea instrumente puternice pentru că tinerii, copiii, așteaptă mai multe șanse din partea noastră. Cred că în această criză generată de pandemia de COVID-19, am avut multe exemple în care am dat dovadă de solidaritate și responsabilitate. Fondul Social European Plus 2021-2027 va aduce bunăstare, va spori șanse și va da noi perspective pentru tânăra generație”, a mai spus el.

Eugen Tomac a amintit că din 2013, politicile pentru tineret au dat rezultate și au scăzut rata șomajului și a subliniat că Fondul Social European+ este un instrument puternic și extrem de necesar. Tomac speră, totodată, ca Guvernul României să utilizeze Fondul cât mai eficient în anii următori pentru a crea locuri de muncă în România.

„România are nevoie de o forță de muncă rezistentă și calificată, pregătită pentru tranziția către o economie verde și digitală, bazată pe cunoaștere. Industriile creative, IT&C, turismul sau agricultura ecologică sunt domenii strategice, cu potențial de valoare adăugată pentru țara noastră”, a menționat acesta.

Potrivit eurodeputatului, pentru toate acestea este nevoie de o implicare mai mare a tuturor actorilor, stat-cetățeni- instituții europene, deoarece doar utilizând inteligent toate fondurile europene se poate depăși rapid decalajul care exista între România și statele fondatoare ale Uniunii Europene.

„Trebuie să continuăm cu aceste politici pentru că, într-o Europă cu o economie verde și digitală, avem nevoie de toți cetățenii să se simtă în siguranță. Nimeni nu trebuie să rămână în urmă. Pe acest principiu trebuie să ne ghidăm mai departe”, a conchis eurodeputatul în intervenția sa.

Conform comunicatului oficial, marți, Parlamentul European a aprobat principalului instrument al Uniunii Europene pentru a investi în oameni și pentru a combate inegalitățile în următorii șapte ani.

Fondul Social European Plus, cu un buget total de 88 de miliarde de euro, va juca un rol important în punerea în aplicare a planului de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale și în combaterea a efectelor socioeconomice ale pandemiei.

Statele membre cu un procentaj peste media UE de tineri care nu au avut loc de muncă sau nu au beneficiat de educație ori formare profesională între 2017 și 2019 ar trebui să aloce cel puțin 12,5% din resursele FSE+ pentru a-i ajuta să își îmbunătățească competențele sau să găsească un loc de muncă de bună calitate. Alte state membre ar trebui, de asemenea, să le aloce resurse, de preferință prin punerea în aplicare a schemelor consolidate de garantare a tineretului.

În mod similar, statele membre care au avut un procentaj peste media UE al copiilor expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială între 2017 și 2019 ar trebui să investească cel puțin 5 % din resursele pentru a sprijinii în mod egal accesul copiilor la îngrijire, educație, asistență medicală și locuințe decente. Toate statele membre sunt obligate să investească în combaterea sărăciei în rândul copiilor.