Parlamentul European a aprobat noile norme privind verificarea investițiilor străine în sectoare strategice pentru a preveni riscurile de securitate 

Parlamentul European a aprobat noile norme ale UE privind verificarea investițiilor străine pentru a preveni riscurile de securitate.

Cu 508 voturi pentru, 64 împotrivă și 90 de abțineri, eurodeputații au dat undă verde unui acord cu statele membre ale UE privind controlul obligatoriu al investițiilor străine în sectoare sensibile, precum apărarea, semiconductorii, inteligența artificială, materiile prime critice și serviciile financiare, pentru a identifica și a aborda potențialele riscuri la adresa securității sau a ordinii publice, rămânând în același timp deschise fluxurilor de capital străin.

Procedurile aplicabile mecanismelor naționale de control vor fi simplificate, pentru a reduce complexitatea și a face din UE un loc mai atractiv pentru investiții, arată legislativul european într-un comunicat.

Cooperarea între autoritățile naționale de control și cu Comisia va fi consolidată, facilitând coordonarea și acțiunea comună cu privire la riscurile transfrontaliere de securitate. Noua lege va acoperi, de asemenea, tranzacțiile din cadrul UE în care investitorul este deținut în ultimă instanță de persoane fizice sau entități dintr-o țară terță.

De asemenea, s-a convenit că sunt necesare măsuri suplimentare la nivelul Uniunii pentru a aborda riscurile de securitate economică rezultate din investițiile străine.

Comisia Europeană s-a angajat, de asemenea, să ia inițiativa de a stabili condițiile pentru investițiile străine în sectoare strategice specifice. Comisia Europeană și-a îndeplinit acest angajament prin prezentarea, la 4 martie 2026, a unei propuneri legislative privind o lege privind accelerarea industrială.

Regulamentul actual privind controlul investițiilor străine directe a intrat în vigoare la 11 octombrie 2020. În urma unei evaluări a modului său de funcționare, Comisia a propus, în ianuarie 2024, o revizuire a legislației pentru a remedia deficiențele identificate.

Pandemia de COVID-19, războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și alte tensiuni geopolitice au evidențiat necesitatea de a putea identifica riscurile și de a depune eforturi suplimentare pentru a proteja activele critice ale UE împotriva anumitor investiții.

Noul regulament trebuie acum să fie aprobat în mod oficial și de Consiliu, înainte de a intra în vigoare și de a fi aplicat după 18 luni.