Parlamentul European a aprobat noul program AGILE de inovare rapidă în domeniul apărării, finanțat cu 115 milioane de euro

Eurodeputații au aprobat marți crearea unui program pentru inovarea agilă și rapidă în domeniul apărării (AGILE), un nou instrument de 115 milioane de euro conceput pentru a oferi sprijin financiar rapid, agil și specific întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) – inclusiv start-upurilor și întreprinderilor în fază de extindere – care dezvoltă tehnologii de apărare emergente și disruptive.

Potrivit unui comunicat al Parlamentului European, legislația a fost adoptată cu 536 de voturi pentru, 101 împotrivă și 16 abțineri. Programul va deveni operațional la începutul anului 2027 după ce negociatorii Parlamentului și ai Consiliului au convenit provizoriu asupra instituirii programului în iulie 2026.

Programul este conceput pentru a stimula inovarea prin granturi rapide și acces la testare și certificare. Acesta oferă statelor membre o modalitate de a se implica în stabilirea provocărilor pentru a se asigura că produsele dezvoltate și-au îndeplinit nevoile în materie de capabilități.

Programul se va axa pe IMM-urile, start-upurile și întreprinderile în fază de extindere care lucrează la produse emergente și disruptive din domeniul apărării, inclusiv pe adaptarea tehnologiilor civile pentru aplicațiile din domeniul apărării, pentru a contribui la reducerea decalajului dintre dezvoltare și implementare. Acesta va oferi o procedură accelerată de acordare a proiectelor, de patru luni, consolidând rolul AGILE ca o completare agilă a setului existent de instrumente pentru industria de apărare a UE.

AGILE va facilita, de asemenea, legătura dintre IMM-uri și așa-numiții „contractanți principali” ai industriei de apărare, principalele întreprinderi din industria de apărare care domină sectorul, inclusiv prin stabilirea de contacte specifice pentru a crește gradul de utilizare a produselor sprijinite de AGILE.

„Cu AGILE, accelerăm calea de la inovare la implementare, consolidând în același timp IMM-urile noastre, asigurând sprijin pentru Ucraina, întărind garanțiile împotriva dependențelor strategice, sporind securitatea aprovizionării și oferind o supraveghere solidă pentru a contribui la conturarea viitoarelor inițiative de apărare ale UE”, a declarat Tonino Picula (S&D, Croația), raportor din partea Comisiei pentru securitate și apărare.

„Europa nu își poate permite să fie lentă atunci când amenințarea este rapidă. AGILE este răspunsul nostru: să oferim rapid finanțarea, să îndepărtăm birocrația, și să închidem ușa ferm în fața celor care nu ne împărtășesc valorile. Inovarea este forța Europei. Să o folosim în sfârșit”, a declarat și Ivars Ijabs (Renew, Letonia), raportor din partea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie.

„AGILE va contribui la transformarea potențialului inovator al Europei în capacități practice pentru forțele noastre armate. Prin sprijinirea IMM-urilor și a start-upurilor pe măsură ce dezvoltă tehnologii emergente, programul va aduce idei noi în ecosistemul de apărare și va consolida capacitatea Europei de a oferi soluțiile de care au nevoie forțele sale”, a declarat Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Renew, Germania), președinta Comisiei pentru securitate și apărare.

„Întrucât Ucraina se bazează pe sprijinul european, IMM-urile noastre au nevoie de programe specifice pentru a accelera tranziția de la prototip la capacitatea operațională. AGILE este conceput pentru a elimina acest decalaj. Agresiunea rusă a rescris regulile de angajare: partea care inovează mai repede, câștigă. Europa nu își poate permite să-i lase pe cei mai promițători inovatori în domeniul apărării să fie încetiniți de birocrație. Sarcina noastră este acum să dovedim că acest model funcționează în practică, astfel încât să poată servi drept model pentru viitorul Fond european pentru competitivitate și pentru următoarea generație de programe de apărare. Securitatea Europei depinde de sprijinirea inovatorilor care pot transforma promisiunile în realitate cel mai rapid”, a subliniat și Borys Budka (PPE, Polonia), președintele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie.

Deși UE a dezvoltat deja un cadru substanțial de inovare în domeniul apărării, care vizează în principal proiecte pe termen lung și la scară largă, AGILE urmărește să abordeze faptul că tehnologiile emergente și disruptive (inclusiv inteligența artificială, informatica cuantică, robotica, capabilitățile cibernetice și sistemele spațiale) sunt din ce în ce mai decisive pentru eficacitatea militară.

Programul AGILE va sprijini capacitatea rapidă de inovare a IMM-urilor, inclusiv a start-upurilor și a întreprinderilor în fază de extindere inovatoare, în furnizarea de produse și tehnologii de apărare emergente și disruptive care abordează cele mai urgente provocări cu care se confruntă forțele armate ale statelor membre, cu accent pe eficiența din punctul de vedere al costurilor și pe reducerea dependențelor strategice de țările terțe neasociate.