Parlamentul European a aprobat raportul eurodeputatului Victor Negrescu privind construcția unei politici europene în materie de educație digitală

Parlamentul European a aprobat, cu o largă majoritate, raportul eurodeputatului Victor Negrescu privind construcția unei politici europene în materie de educație digitală, iar legislativul european solicită în acest raport măsuri concrete din partea statelor membre pentru a asigura accesul tuturor la educație digitală în perspectiva noului val al pandemiei, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

În intervenția sa din plenul legislativului european, europarlamentarul român a precizat că raportul caută să definească o educație digitală de calitate, dar și să prevină riscurile și limitele digitalizării educației. Raportul subliniază că lipsa accesului la educație în timpul pandemiei a condus la creșterea riscului de abandon școlar, menționând exemplul României când aproape 1 milion de copii nu au mai avut acces la educație. Documentul oferă o perspectivă integrată privind digitalizarea educației și soluții concrete ce pot fi aplicate la nivel european.

„Accesul la educație, inclusiv prin mijloace digitale, este un drept! Pandemia a făcut, din păcate, ca milioane de cursanți din întreaga lume să treacă aproape instantaneu la o formă de educație online fără să fim pregătiți pentru acest lucru”, a declarat Victor Negrescu.

„Avem nevoie de o infrastructură digitală de calitate, de metode și resurse adecvate, de pregătirea profesorilor și de investiții concrete în formarea continuă. În anumite state europene, cum este cazul în țara mea, România, aproape 1 milion de copii nu au mai avut acces la educație și, din păcate, la peste un an de la începerea pandemiei, în continuare autoritățile nu au niciun fel de soluție”, a adăugat eurodeputatul.

Acesta a punctat că educația online nu înlocuiește profesorii, dar instrumentele digitale, folosite corect, îi pot ajuta în procesul de predare și este nevoie de măsuri adaptate care să țină cont de profilul cursantului și actul educațional. Anumite măsuri pentru învățământul tehnic și altele pentru învățământul special, unele pentru educația continuă și măsuri specifice pentru educația preșcolară.

Potrivit eurodeputatului român, de îndată ce un copil nu se mai poate conecta la învățământul online, acesta devine o victimă sigură a abandonului școlar, un tânăr care este rupt de școală nu mai are alternative.

„Am dezvoltat în ultimul an soluții pentru accesibilizarea educației digitale, am discutat cu profesori, părinți și cursanți, am interacționat cu autorități locale, parteneri sociali și ONG-uri din toată Europa și vă pot spune că situația este foarte gravă. Realitatea este că, din păcate, nu suntem pregătiți pentru un nou val al pandemiei ce ar putea închide din nou complet instituțiile de învățământ”, a avertizat Victor Negrescu.

În intervenția sa, acesta a transmis că europarlamentarii cer un răspuns european la criza cu care se confruntă educația, subliniind totodată nevoia politicilor europene în materie de educație digitală. Construirea Spațiului European al Educației până în 2025 și implementarea Planului European de Acțiune pentru Educație Digitală reprezintă pași-cheie. De asemenea, europarlamentarii apreciază implicarea echipei Comisiei Europene responsabilă pentru educația digitală și cer statelor membre să realizeze țintele europene prin alocarea adecvată a resurselor și finanțării.

„Trebuie să reducem decalajele acum. Cheia este să avem educația în toate politicile! Din păcate, anumite guverne europene preferă să ignore documentele europene. De aceea, trebuie să reamintesc tuturor că în Parlamentul European și în documentul de lucru al acestui raport, aprobat în august anul trecut, a fost menționată pentru prima dată nevoia de a aloca minim 10% pentru educație din Planurile de Redresare și Reziliență. Totodată, este importantă respectarea țintei de alocare a 20% pentru transformarea digitală”, a completat Victor Negrescu.

Mai mult, acesta a subliniat faptul că educația trebuie să fie mai bine integrată în Semestrul European și, în același timp, să fie adăugată o evaluare extinsă privind educația digitală.

Eurodeputatul român a punctat o parte din propunerile concrete incluse în raportul Parlamentului European privind construcția unei politici europene în materie de educație digitală, printre care finalizarea platformei europene destinate schimburilor de experiențe și practici și dezvoltarea unei Universități Digitale Europene sau crearea unui certificat european pentru competențe digitale.

În final, europarlamentarul a explicat că nicio strategie privind digitalizarea educației nu se poate face fără oameni, invitând autoritățile să îi implice pe toți cei care doresc, pentru a putea construi o politică europeană în materie de educație digitală.