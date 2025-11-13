PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul European a aprobat reducerea obligațiilor de raportare și a cerințelor privind diligența necesară pentru întreprinderi
Parlamentul European a aprobat reducerea obligațiilor de raportare și a cerințelor privind diligența necesară pentru întreprinderi, potrivit comunicatului oficial.
Cu 382 de voturi pentru, 249 împotrivă și 13 abțineri, Parlamentul European și-a adoptat poziția de negociere privind obligațiile de raportare simplificate și de diligență necesară in materie de durabilitate a întreprinderilor.
Raportarea privind durabilitatea: mai simplă și numai pentru întreprinderile mari
Eurodeputații consideră că numai întreprinderile care au în medie peste 1.750 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă de peste 450 de milioane de euro ar trebui să raporteze pe chestiuni sociale și de mediu. Numai întreprinderile care intră în acest domeniu de aplicare ar trebui să aibă, de asemenea, obligația de a furniza rapoarte privind durabilitatea în temeiul normelor taxonomiei (clasificarea investițiilor durabile).
Standardele de raportare ar fi simplificate și reduse în continuare, necesitând mai puține detalii calitative, iar raportarea sectorială ar deveni voluntară. Întreprinderile mai mici ar fi protejate de cerințele de raportare ale marilor lor parteneri de afaceri, cărora nu li s-ar permite să solicite mai multe informații decât cele prevăzute în standardele voluntare.
Obligația de diligență: mai puține taxe și numai pentru corporații foarte mari
Cerințele privind diligența necesară s-ar aplica numai întreprinderilor mari cu peste 5.000 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă de peste 1,5 miliarde de euro. Deputații doresc ca aceste întreprinderi să adopte o abordare bazată pe riscuri pentru monitorizarea și identificarea impactului lor negativ asupra oamenilor și a planetei. În loc să solicite în mod sistematic informații de la partenerii lor de afaceri mai mici, acestea ar trebui să se bazeze pe informațiile deja disponibile și ar putea solicita informații suplimentare de la partenerii lor de afaceri mai mici numai în ultimă instanță.
Aceste întreprinderi nu ar mai avea nevoie să realizeze un plan de tranziție pentru a-și face modelul de afaceri compatibil cu Acordul de la Paris și s-ar putea confrunta cu amenzi pentru nerespectarea cerințelor privind diligența necesară (orientările în acest sens vor trebui stabilite de Comisie și de statele membre).
Întreprinderile care comit infracțiuni ar fi răspunzătoare la nivel național și nu la nivelul UE și ar trebui să își despăgubească integral victimele pentru daune.
Deputații doresc, de asemenea, crearea unui portal digital pentru întreprinderi de către Comisie, cu acces liber la modele de formulare, orientări și informații privind toate cerințele de raportare ale UE care să completeze punctul unic de acces european.
Negocierile cu guvernele UE, care și-au adoptat deja poziția cu privire la acest dosar, vor începe pe 18 noiembrie, cu scopul de a finaliza legislația până la sfârșitul anului 2025.
În urma deciziei de amânare a aplicării obligațiilor de raportare și de diligență necesară în materie de durabilitate a întreprinderilor, prezenta propunere urmărește să le simplifice și să reducă sarcina administrativă pentru întreprinderi. Normele actualizate fac parte din pachetul de simplificare Omnibus I propus de Comisia Europeană la 26 februarie 2025.
Simplificarea normelor UE este o prioritate absolută pentru Parlament
Eurodeputații au solicitat în mod repetat o revizuire a cadrului de reglementare al UE pentru a simplifica și a reduce cerințele administrative pentru întreprinderi. Propunerile „omnibus”, prezentate de Comisie începând din februarie 2025, sunt menite să stimuleze competitivitatea și prosperitatea UE și să deblocheze capacități de investiții suplimentare pentru întreprinderi. În regim de urgență, Parlamentul a adoptat deja unele propuneri și înregistrează progrese rapide în ceea ce privește finalizarea propunerilor rămase.
O conferință de presă cu raportorul Jörgen Warborn va avea loc astăzi, la ora locală 13.30 (14.30 ora României) și poate fi urmărită în direct.
Deputații europeni avertizează cu privire la creșterea represiunii transfrontaliere îndreptate împotriva apărătorilor drepturilor omului
Parlamentul European a îndemnat joi Uniunea Europeană să intensifice eforturile de combatere a acțiunilor prin care regimurile autoritare încearcă să constrângă, să controleze sau să reducă la tăcere oponenții politici și alte voci critice aflate în străinătate, potrivit comunicatului oficial.
Apărătorii drepturilor omului reprezintă un pilon esențial al democrației și al statului de drept, însă protecția de care beneficiază rămâne insuficientă, avertizează deputații europeni în raportul din proprie inițiativă, adoptat cu 512 voturi pentru, 76 împotrivă și 52 de abțineri.
Potrivit deputaților europeni, 80% dintre cazurile de represiune transnațională sunt atribuite unui grup restrâns de zece țări – între care China, Turcia, Tadjikistan, Rusia, Egipt, Cambodgia, Turkmenistan, Uzbekistan, Iran și Belarus. Raportul subliniază că, în ultimul deceniu, au fost documentate peste 1.200 de incidente fizice directe în 10
De la asasinate țintite la utilizarea abuzivă a Interpolului și supravegherea digitală
Este pentru prima dată când Parlamentul European adoptă o definiție detaliată a represiunii transnaționale. În viziunea deputaților europeni, aceasta desemnează „atacuri și amenințări comise de state, regimuri autoritare sau reprezentanții acestora, menite să apere și să promoveze interesele lor dincolo de granițele naționale, prin constrângerea, controlarea sau reducerea la tăcere a disidenților, oponenților politici, jurnaliștilor, activiștilor, apărătorilor drepturilor omului și membrilor diasporei”.
Raportul detaliază o gamă largă de metode fizice: asasinate țintite, răpiri, violență, hărțuire și returnări forțate, dispariții și expulzări.
Utilizarea abuzivă a instrumentelor juridice face, de asemenea, parte din arsenalul de amenințări împotriva apărătorilor drepturilor omului: fie prin intermediul serviciilor consulare, al procedurilor de extrădare, al arestărilor sau al utilizării abuzive a „avizelor roșii” ale Interpolului, fie prin acuzații de terorism sau de subminare a securității statului. În cele din urmă, deputații europeni denunță metodele non-fizice, precum supravegherea digitală, intimidarea, șantajul și amenințările împotriva familiilor apărătorilor drepturilor omului.
Necesitatea unei acțiuni coordonate la nivelul UE
Noile tehnologii, în special inteligența artificială, comunicarea de date rău intenționate și programele spion, sunt vectori din ce în ce mai importanți ai represiunii transnaționale actuale, afirmă deputații europeni.
Aceștia solicită statelor membre și UE să recunoască, să prevină și să combată formele digitale de represiune transnațională, inclusiv campaniile de dezinformare care vizează apărătorii drepturilor omului, și să se asigure că actorii privați din sectorul tehnologic sunt trași la răspundere, prin publicarea de rapoarte de transparență și instituirea unor mecanisme eficiente de soluționare a plângerilor.
În ceea ce privește acordurile UE cu țări terțe, deputații doresc ca represiunea transnațională să fie abordată în mod sistematic, prin introducerea monitorizării clauzei privind drepturile omului. Aceștia adaugă că este necesară o supraveghere strictă a pieței și că exportul de programe spion și de produse cu dublă utilizare către regimurile autoritare găsite vinovate de represiune transnațională trebuie interzis.
De asemenea, ei solicită UE să tragă la răspundere statele și autorii represiunii transnaționale prin sancțiuni specifice și prin Regimul global al UE de sancțiuni în domeniul drepturilor omului (Legea Magnitsky a UE).
COMISIA EUROPEANA
Parlamentul European solicită Comisiei Europene să prezinte o strategie ambițioasă pentru egalitatea de gen pentru 2026-2030
Parlamentul European solicită Comisiei Europene să prezinte o strategie ambițioasă pentru egalitatea de gen pentru perioada 2026-2030, cu măsuri legislative și nelegislative concrete în domenii-cheie.
Sunt necesare măsuri mai ferme împotriva violenței împotriva femeilor
În ceea ce privește violența bazată pe gen, deputații europeni doresc ca Executivul European să prezinte Consiliului o propunere de includere a violenței bazate pe gen ca infracțiune UE deosebit de gravă cu dimensiune transfrontalieră”, se arată în comunicatul Legislativului.
Comisia ar trebui, de asemenea, să pregătească orientările necesare pentru punerea în aplicare a legii recent adoptate privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice și să recunoască femicidul (uciderea unei femei sau a unei fete din cauza genului său) ca o infracțiune distinctă.
Deputații doresc ca Comisia să prezinte o propunere pentru o definiție a violului bazată pe consimțământ în legislația UE și îndeamnă țările UE care nu au ratificat încă Convenția de la Istanbul să o facă.
Asigurarea dreptului la îngrijiri medicale în domeniul sănătății reproductive
În ceea ce privește îngrijirile medicale, cererile deputaților includ măsuri pentru a asigura accesul universal la îngrijiri medicale care țin seama de dimensiunea de gen și pentru a aborda decalajul de sănătate între femei și bărbați, inclusiv prin abordarea nevoilor și riscurilor specifice de sănătate în funcție de gen și acordând o atenție specială bolilor care afectează în mod disproporționat femeile.
Deputații doresc ca UE să creeze un cadru cuprinzător și obligatoriu pentru a asigura accesul deplin și egal la toate serviciile de sănătate sexuală și reproductivă. De asemenea, doresc ca dreptul la avortul sigur și legal să fie inclus în Carta drepturilor fundamentale a UE și solicită instituirea accesului universal la servicii de sănătate mintală care țin seama de dimensiunea de gen.Comisia este invitată să promoveze în mod activ intrarea și menținerea femeilor pe piața muncii și să ia măsuri pentru a reduce decalajul în materie de ocupare a forței de muncă, de remunerare și de pensii între femei și bărbați.
Deputații solicită, de asemenea, punerea în aplicare în timp util a directivelor privind salariul minim adecvat, transparența salarială, prezența femeilor în consiliile de administrație, precum și echilibrul între viața profesională și viața privată pentru părinți și îngrijitori. Deputații europeni îndeamnă Comisia să consolideze mecanismele de combatere a regresului democratic și a atacurilor asupra drepturilor femeilor și ale persoanelor LGBTIQ+.
Comisia ar trebui, de asemenea, să pună în aplicare agenda privind femeile, pacea și securitatea ca principiu fundamental al politicii externe și de securitate comune a UE, afirmă deputații europeni.
„Prin adoptarea acestui raport, Parlamentul European se situează ferm alături de toate femeile și fetele din Europa și transmite un mesaj clar Comisiei: noua strategie privind egalitatea de gen trebuie să se bazeze pe măsuri legislative practice. Nu mai este cazul să ne ascundem în spatele argumentului competențelor naționale, este timpul să facem un pas înainte și să asigurăm egalitatea, siguranța și libertatea pentru toți cetățenii UE”, raportorul Marko Vešligaj.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Ursula von der Leyen propune trei opțiuni pentru a finanța nevoile Ucrainei, una dintre ele fiind datoria comună: Cea mai eficientă modalitate este folosirea activelor rusești înghețate
Uniunea Europeană ar putea recurge la împrumuturi în comun pentru a sprijini Ucraina dacă planul său de a ceda activele rusești înghețate nu înregistrează progrese, a declarat joi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează Politico Europe.
Într-un discurs susținut în Parlamentul European, von der Leyen a prezentat pentru prima dată în mod public diferite opțiuni de finanțare a efortului de război al Ucrainei în următorii ani.
Comisia Europeană și-ar dori să folosească activele rusești înghețate și depozitate în Europa pentru a susține un împrumut de 140 de miliarde de euro destinat Ucrainei pentru reparații. Însă ideea s-a lovit de rezistența Belgiei, forțând Comisia Europeană să propună alternative.
Miza este mare pentru Belgia, deoarece găzduiește firma financiară Euroclear, care deține cea mai mare parte a activelor imobilizate, și se teme că inițiativa ar putea crea riscuri juridice și financiare. Activele au fost înghețate de UE după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022.
Dacă planul privind activele nu se concretizează, von der Leyen a sugerat emiterea unei datorii comune a UE, care va fi rambursată în cele din urmă de capitalele naționale.
O altă opțiune implică sarcina fiecărei țări de a finanța individual Ucraina prin bugetele naționale.
Ambele alternative sunt însă inacceptabile pentru țări puternic îndatorate, precum Franța și Italia, care dispun de puține mijloace pentru a finanța Ucraina.
„Acesta este motivul pentru care colaborăm îndeaproape cu Belgia și cu toate statele membre pentru a găsi soluții care să ne permită să ne îndeplinim acest angajament. Este clar că ne vom respecta angajamentul și că vom acoperi nevoile financiare ale Ucrainei pentru următorii ani. Discuția se concentrează acum asupra modului în care vom face acest lucru. Există trei opțiuni. Opțiunea 1 este de a utiliza marja de manevră a bugetului pentru a strânge fonduri de pe piețele de capital. Opțiunea 2 este încheierea unui acord interguvernamental, prin care statele membre să atragă singure capitalul necesar. Opțiunea 3 este acordarea unui împrumut pentru reparații pe baza activelor rusești imobilizate. Aceasta ar însemna: preluarea lichidităților din activele rusești imobilizate, acordarea acestora Ucrainei sub formă de împrumut – iar Ucraina trebuie să ramburseze acest împrumut dacă Rusia plătește reparații. Aceasta este cea mai eficientă modalitate de a susține apărarea și economia Ucrainei. Acesta este cel mai eficient mod de a susține apărarea și economia Ucrainei. Și cel mai clar mod de a face Rusia să înțeleagă că timpul nu este de partea ei. Vom demonstra că, dacă va fi nevoie, suntem pregătiți să mergem până la capăt. Pentru că este vorba despre libertatea noastră. Este vorba despre democrațiile noastre. Este vorba despre ordinea bazată pe norme. Iar Europa va apăra întotdeauna aceste valori”, le-a propus von der Leyen eurodeputaților.
Comentariile sale adresate Parlamentului European vin în contextul în care miniștrii de finanțe ai UE urmează să discute acest subiect joi, la Bruxelles.
UE se află sub presiune pentru a ajunge rapid la un acord, întrucât se preconizează că Ucraina va rămâne fără fonduri în primăvara anului viitor.
