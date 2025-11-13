Parlamentul European a aprobat reducerea obligațiilor de raportare și a cerințelor privind diligența necesară pentru întreprinderi

Cu 382 de voturi pentru, 249 împotrivă și 13 abțineri, Parlamentul European și-a adoptat poziția de negociere privind obligațiile de raportare simplificate și de diligență necesară in materie de durabilitate a întreprinderilor.

Raportarea privind durabilitatea: mai simplă și numai pentru întreprinderile mari

Eurodeputații consideră că numai întreprinderile care au în medie peste 1.750 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă de peste 450 de milioane de euro ar trebui să raporteze pe chestiuni sociale și de mediu. Numai întreprinderile care intră în acest domeniu de aplicare ar trebui să aibă, de asemenea, obligația de a furniza rapoarte privind durabilitatea în temeiul normelor taxonomiei (clasificarea investițiilor durabile).

Standardele de raportare ar fi simplificate și reduse în continuare, necesitând mai puține detalii calitative, iar raportarea sectorială ar deveni voluntară. Întreprinderile mai mici ar fi protejate de cerințele de raportare ale marilor lor parteneri de afaceri, cărora nu li s-ar permite să solicite mai multe informații decât cele prevăzute în standardele voluntare.

Obligația de diligență: mai puține taxe și numai pentru corporații foarte mari

Cerințele privind diligența necesară s-ar aplica numai întreprinderilor mari cu peste 5.000 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă de peste 1,5 miliarde de euro. Deputații doresc ca aceste întreprinderi să adopte o abordare bazată pe riscuri pentru monitorizarea și identificarea impactului lor negativ asupra oamenilor și a planetei. În loc să solicite în mod sistematic informații de la partenerii lor de afaceri mai mici, acestea ar trebui să se bazeze pe informațiile deja disponibile și ar putea solicita informații suplimentare de la partenerii lor de afaceri mai mici numai în ultimă instanță.

Aceste întreprinderi nu ar mai avea nevoie să realizeze un plan de tranziție pentru a-și face modelul de afaceri compatibil cu Acordul de la Paris și s-ar putea confrunta cu amenzi pentru nerespectarea cerințelor privind diligența necesară (orientările în acest sens vor trebui stabilite de Comisie și de statele membre).

Întreprinderile care comit infracțiuni ar fi răspunzătoare la nivel național și nu la nivelul UE și ar trebui să își despăgubească integral victimele pentru daune.

Deputații doresc, de asemenea, crearea unui portal digital pentru întreprinderi de către Comisie, cu acces liber la modele de formulare, orientări și informații privind toate cerințele de raportare ale UE care să completeze punctul unic de acces european.

Negocierile cu guvernele UE, care și-au adoptat deja poziția cu privire la acest dosar, vor începe pe 18 noiembrie, cu scopul de a finaliza legislația până la sfârșitul anului 2025.

În urma deciziei de amânare a aplicării obligațiilor de raportare și de diligență necesară în materie de durabilitate a întreprinderilor, prezenta propunere urmărește să le simplifice și să reducă sarcina administrativă pentru întreprinderi. Normele actualizate fac parte din pachetul de simplificare Omnibus I propus de Comisia Europeană la 26 februarie 2025.

Simplificarea normelor UE este o prioritate absolută pentru Parlament

Eurodeputații au solicitat în mod repetat o revizuire a cadrului de reglementare al UE pentru a simplifica și a reduce cerințele administrative pentru întreprinderi. Propunerile „omnibus”, prezentate de Comisie începând din februarie 2025, sunt menite să stimuleze competitivitatea și prosperitatea UE și să deblocheze capacități de investiții suplimentare pentru întreprinderi. În regim de urgență, Parlamentul a adoptat deja unele propuneri și înregistrează progrese rapide în ceea ce privește finalizarea propunerilor rămase.

O conferință de presă cu raportorul Jörgen Warborn va avea loc astăzi, la ora locală 13.30 (14.30 ora României) și poate fi urmărită în direct.