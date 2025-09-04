Parlamentul European a arborat în bernă drapelele Portugaliei și UE după tragicul accident de funicular din Lisabona

Parlamentul European a arborat în bernă drapelele Uniunii Europene și ale Portugaliei de la sediile sale din Bruxelles, Strasbourg, precum și pe cele de birourile din Lisabona, în semn de solidaritate în urma tragicului accident în care au decedat cel puțin 16 persoane iar altele au fost rănite după ce celebrul funicular Gloria, simbol al capitalei portugheze, a deraiat, conform EFE, citat de Agerpres.

„Tragicul accident de la funicularul Gloria a zguduit profund Europa. Parlamentul European se alătură Portugaliei în această zi de doliu național, arborând steagurile în bernă”, a menționat președinta instituției europene Roberta Metsola într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

The tragic accident on the Elevador da Glória has shaken Europe deeply.@Europarl_EN joins Portugal on this national day of mourning, flying our flags at half mast. 🇪🇺🇵🇹 O acidente trágico no Elevador da Glória abalou profundamente a Europa.@Europarl_PT acompanha Portugal no… pic.twitter.com/g0hN9gvu6Q — Roberta Metsola (@EP_President) September 4, 2025

Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis mesaje de condoleanțe familiilor victimelor, în vreme ce președintele Consiliului European, portughezul Antonio Costa, s-a declarat „profund îndurerat” de gravitatea „tragicului accident în care a fost implicat funicularul Gloria”.

É com tristeza que tomei conhecimento do descarrilamento do famoso “Elevador da Glória”. Os meus sentimentos com as famílias das vítimas. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 3, 2025

„Gândurile mele se îndreaptă către victime, către cei dragi ai acestora și către răniți, cărora le doresc o recuperare rapidă. Transmit condoleanțe sincere Portugaliei și orașului Lisabona”, a mai spus Costa.

Acabado de aterrar em Paris, recebo com profunda consternação a notícia da gravidade do trágico acidente com o Elevador da Glória, que tanto marcou a minha vida. Os meus pensamentos estão com as vítimas, com os seus entes queridos, e com os feridos, a quem desejo uma rápida… — António Costa (@eucopresident) September 3, 2025

Portugalia a declarat zi de doliu național după ce emblematicul funicular Gloria a deraiat, ucigând cel puțin 16 persoane și rănind peste 20, informează BBC.

Funicularul Gloria, vechi de 140 de ani și popular printre turiști, a deraiat și s-a prăbușit peste o clădire din apropierea Liberty Avenue, miercuri, în jurul orei 18:15, ora locală.

Autoritățile au declarat că printre victime se află și cetățeni străini, deși identitatea acestora nu a fost încă confirmată. Unii dintre răniți se află în stare gravă.

Funicularul Gloria, în funcțiune din 1885, a fost construit inițial pentru a transporta locuitorii din zona joasă a Pieței Rossio către cartierul Bairro Alto, dar odată cu transformarea Lisabonei într-o mecca turistică, vizitatorii străini au devenit principalii săi clienți, conform Politico Europe.

Este obișnuit să vezi cozi lungi de influenceri care așteaptă să facă poze în vagoanele sale, recunoscute ca monumente naționale din 2002.

Autoritățile municipale au suspendat provizoriu serviciul pe cele cinci linii de funiculare ale capitalei, în timp ce tehnicienii verifică infrastructura.