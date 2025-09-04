PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul European a arborat în bernă drapelele Portugaliei și UE după tragicul accident de funicular din Lisabona
Parlamentul European a arborat în bernă drapelele Uniunii Europene și ale Portugaliei de la sediile sale din Bruxelles, Strasbourg, precum și pe cele de birourile din Lisabona, în semn de solidaritate în urma tragicului accident în care au decedat cel puțin 16 persoane iar altele au fost rănite după ce celebrul funicular Gloria, simbol al capitalei portugheze, a deraiat, conform EFE, citat de Agerpres.
„Tragicul accident de la funicularul Gloria a zguduit profund Europa. Parlamentul European se alătură Portugaliei în această zi de doliu național, arborând steagurile în bernă”, a menționat președinta instituției europene Roberta Metsola într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.
The tragic accident on the Elevador da Glória has shaken Europe deeply.@Europarl_EN joins Portugal on this national day of mourning, flying our flags at half mast.
🇪🇺🇵🇹
O acidente trágico no Elevador da Glória abalou profundamente a Europa.@Europarl_PT acompanha Portugal no… pic.twitter.com/g0hN9gvu6Q
— Roberta Metsola (@EP_President) September 4, 2025
Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis mesaje de condoleanțe familiilor victimelor, în vreme ce președintele Consiliului European, portughezul Antonio Costa, s-a declarat „profund îndurerat” de gravitatea „tragicului accident în care a fost implicat funicularul Gloria”.
É com tristeza que tomei conhecimento do descarrilamento do famoso “Elevador da Glória”.
Os meus sentimentos com as famílias das vítimas.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 3, 2025
„Gândurile mele se îndreaptă către victime, către cei dragi ai acestora și către răniți, cărora le doresc o recuperare rapidă. Transmit condoleanțe sincere Portugaliei și orașului Lisabona”, a mai spus Costa.
Acabado de aterrar em Paris, recebo com profunda consternação a notícia da gravidade do trágico acidente com o Elevador da Glória, que tanto marcou a minha vida.
Os meus pensamentos estão com as vítimas, com os seus entes queridos, e com os feridos, a quem desejo uma rápida…
— António Costa (@eucopresident) September 3, 2025
Portugalia a declarat zi de doliu național după ce emblematicul funicular Gloria a deraiat, ucigând cel puțin 16 persoane și rănind peste 20, informează BBC.
Funicularul Gloria, vechi de 140 de ani și popular printre turiști, a deraiat și s-a prăbușit peste o clădire din apropierea Liberty Avenue, miercuri, în jurul orei 18:15, ora locală.
Autoritățile au declarat că printre victime se află și cetățeni străini, deși identitatea acestora nu a fost încă confirmată. Unii dintre răniți se află în stare gravă.
Funicularul Gloria, în funcțiune din 1885, a fost construit inițial pentru a transporta locuitorii din zona joasă a Pieței Rossio către cartierul Bairro Alto, dar odată cu transformarea Lisabonei într-o mecca turistică, vizitatorii străini au devenit principalii săi clienți, conform Politico Europe.
Este obișnuit să vezi cozi lungi de influenceri care așteaptă să facă poze în vagoanele sale, recunoscute ca monumente naționale din 2002.
Autoritățile municipale au suspendat provizoriu serviciul pe cele cinci linii de funiculare ale capitalei, în timp ce tehnicienii verifică infrastructura.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Gheorghe Falcă sprijină „colaborarea strânsă între mediul de afaceri din România și Parlamentul European”
Europarlamentarul Gheorghe Falcă își menține angajamentul de a susține mediul de afaceri românesc și de a promova o colaborare activă între reprezentanții României în Parlamentul European și sectorul privat.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, acesta a fost prezent la întâlnirea Confederației Patronale UNPR (Uniunea Națională a Patronatului Român) cu europarlamentarii români, desfășurată la Bruxelles.
„Am avut plăcerea de a participa la întâlnirea organizată la Bruxelles de colega mea, europarlamentarul Maria Grapini, alături de delegația Confederației Patronale UNPR. Discuțiile au fost constructive și au evidențiat necesitatea unei colaborări strânse între reprezentanții României în Parlamentul European și mediul de afaceri românesc”, a subliniat Gheorghe Falcă.
Acesta a anunțat decizia de a forma un „grup informal al europarlamentarilor români care susțin mediul de afaceri românesc, cu scopul de a informa constant sectorul economic privat din România despre schimbările legislative din UE și oportunitățile de pe piața internă”.
„O comunicare eficientă între legislativul european și patronatele din România este esențială pentru dezvoltarea economică și integrarea armonioasă în politicile europene”, a conchis eurodeputatul.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Amendamentele depuse de eurodeputatul Victor Negrescu care vizează prioritizarea sănătății în bugetul UE pentru 2026 au fost adoptate de Comisia de sănătate publică din Parlamentul European
Amendamentele depuse de eurodeputatul Victor Negrescu ce vizează prioritizarea sănătății în construcția bugetară europeană pentru anul 2026 au fost adoptate de Comisia de sănătate publică din Parlamentul European.
„Obiectivul meu este să mă asigur că sănătatea rămâne o prioritate reală în construcția bugetară europeană. În prima reuniune a Comisiei de sănătate publică din această sesiune parlamentară au fost votate amendamentele pe care le-am depus, în calitate de responsabil al grupului social-democrat, cu privire la bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026”, a anunțat vicepreședintele Parlamentului European. Victor Negrescu.
Amendamentele adoptate merg exact în această direcție:
- Creșterea substanțială a bugetului EU4Health și mobilizarea de resurse suplimentare pentru accesul la medicamente și dispozitive medicale.
- Finanțare dedicată pentru tratamente inovatoare împotriva bolilor cardiovasculare, cancerului, bolilor rare și afecțiunilor pediatrice, cu accent pe sănătatea mintală a tinerilor.
- Consolidarea cercetării și inovării europene în sănătate și lansarea unei facilități europene de investiții pentru infrastructura și soluțiile medicale digitale.
- Crearea de linii bugetare pentru servicii de sănătate mintală în școli și programe comunitare.
- Investiții transparente și orientate spre rezultate în sănătate publică, de la digitalizare și telemedicină până la soluții pentru zonele izolate.
„Europa are nevoie de un buget care să răspundă concret așteptărilor cetățenilor. România are nevoie ca vocea sa să fie auzită și prioritățile sale în domeniul sănătății să fie respectate”, a conchis Victor Negrescu.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Bugetul UE reflectă viziunea politică pentru Europa și viitorul său
Europarlamentarul Gheorghe Falcă a subliniat importanța bugetului Uniunii Europene, arătând că acesta nu reprezintă doar o serie de cifre, ci o viziune politică pentru întregul continent.
„Bugetul aduce bani pentru coeziune, ceea ce înseamnă reducerea decalajelor dintre regiuni, investiții în școli, spitale și insfrastructură”, a afirmat deputatul European într-un podcast, subliniind beneficiile directe pentru cetățeni. De asemenea, oficialul european a evidențiat sprijinul consistent acordat agriculturii, inclusiv fermierilor români, care astfel pot oferi produse mai bune și mai accesibile.
Potrivit europarlamentarului, bugetul UE înseamnă și investiții în securitate, cercetare, inovație și competitivitate: „Fiecare sector are o direcție clară de dezvoltare, gândită pentru viitorul Europei”, a adăugat acesta.
Declarația sa vine în contextul dezbaterilor privind prioritățile financiare ale Uniunii pentru următoarea perioadă de programare.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Eurodeputatul Gheorghe Falcă sprijină „colaborarea strânsă între mediul de afaceri din România și Parlamentul European”
Nu Rusia este cea care trebuie să decidă dacă Occidentul poate sau nu să trimită trupe în Ucraina, afirmă secretarul general al NATO
Avocatul general al CJUE: Statul membru de origine al unei persoane transgen are obligația de a e elibera documente de identitate conforme cu identitatea de gen trăită
CJUE a stabilit că o autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia executarea pedepsei fără consimțământul statului emitent
Amendamentele depuse de eurodeputatul Victor Negrescu care vizează prioritizarea sănătății în bugetul UE pentru 2026 au fost adoptate de Comisia de sănătate publică din Parlamentul European
Franța amendează Shein cu 150 milioane de euro pentru utilizarea necorespunzătoare a cookie-urilor
Parlamentul European a arborat în bernă drapelele Portugaliei și UE după tragicul accident de funicular din Lisabona
“Se pare că joci pentru echipa cealaltă, Peter”, îl ironizează Sikorski pe ministrul maghiar de externe pentru participarea la parada militară de la Beijing
Ucraina va deschide o fabrică de armament în Danemarca. Este pentru prima dată când o companie ucraineană din domeniul apărării va opera într-o țară membră NATO
Ilie Bolojan s-a alăturat discuțiilor dintre Nicușor Dan și Antonio Costa despre prioritățile României și ale UE: Bugetul multianual, extinderea, programul SAFE și sprijinul pentru Ucraina
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Trending
- ENERGIE1 week ago
PPC Renewables România a instalat primele turbine pentru cel mai mare parc eolian din Moldova, în județul Vaslui
- EDITORIALE6 days ago
Iulian Chifu: 7 propuneri novatoare pentru Securitatea României
- REPUBLICA MOLDOVA1 week ago
Zelenski, mesaj în română pentru Maia Sandu: Numai împreună, în Europa Unită, vom putea garanta securitatea și o viață demnă tuturor cetățenilor noștri
- COMISIA EUROPEANA3 days ago
Nicușor Dan, către Ursula von der Leyen, la Baza Mihail Kogălniceanu: România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră
- POLITICĂ1 week ago
Sorin Grindeanu: Vom prezenta săptămâna viitoare un ”pachet PSD” de măsuri pentru relansarea economică