Parlamentul European a celebrat, la inițiativa vicepreședintelui Victor Negrescu, 50 de ani de la performanța istorică a Nadiei Comăneci

La inițiativa vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, instituția europeană a găzduit, în perioada 16–17 martie 2026, la Bruxelles, o serie de manifestări dedicate celebrării a 50 de ani de la performanța istorică obținută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montréal din 1976, când marea gimnastă a obținut primele note de 10 din istoria competiției olimpice de gimnastică și a câștigat cinci medalii (trei de aur, una de argint și una de bronz).

Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, vizita la Parlamentul European reprezintă prima prezență oficială a legendarei gimnaste în instituția europeană, marcând un moment simbolic pentru promovarea excelenței și a rolului pe care sportul îl are în inspirarea tinerelor generații.

Evenimentele au fost organizate de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, împreună cu președintele Comisiei pentru dezvoltare regională din cadrul instituției, Dragoș Benea, cu sprijinul Grupului S&D din Parlamentul European, și au adus în prim-plan una dintre cele mai importante pagini din istoria sportului românesc și european.

Momentul central al programului a fost conferința organizată marți, 17 martie, intitulată „European Values and Excellence: The Legacy of Nadia Comăneci, 50 Years On”, care a reunit personalități reprezentative ale sportului românesc și internațional.

Printre participanți s-au numărat Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Jean-Michel Saive, președintele Comitetului Olimpic și Interfederal Belgian, comisari europeni, europarlamentari, precum și numeroși campioni olimpici ai României: Simona Amânar, Cătălina Ponor, Andreea Răducan, Marius Urzică, Marian Drăgulescu, Constantina Diță, Laura Badea și Ana Maria Brânză. De asemenea, au fost prezente la Bruxelles tinerele componente ale Centrului Național Olimpic pentru Juniori la Gimnastică de la Onești, însoțite de antrenori și de Ingrid Istrate, director general al Clubului Sportiv Municipal Onești.

Inițiativa organizării acestui moment aniversar la Parlamentul European face parte din demersurile vicepreședintelui Victor Negrescu de a promova performanța românească în spațiul european și de a evidenția rolul sportului în educație, sănătate și coeziune socială.

„La 50 de ani de la momentul în care Nadia Comăneci a redefinit ideea de perfecțiune în sport, celebrăm nu doar o performanță istorică, ci și valorile care au stat la baza acesteia: muncă, perseverență, curaj și excelență. Nadia Comăneci rămâne un simbol universal care inspiră generații întregi și demonstrează că talentul, dublat de disciplină și determinare, poate schimba istoria. Pentru România și pentru Europa, această poveste este o sursă de mândrie și un exemplu puternic pentru tineri”, a declarat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

În intervenția sa, Nadia Comăneci a subliniat importanța valorilor transmise prin sport: „Pentru mine este o mare onoare să mă aflu în Parlamentul European și să văd că performanța din 1976 continuă să inspire, la 50 de ani distanță. Mă bucur că «Anul Nadia 2026», care promovează valori precum disciplina, rigoarea și excelența, este dedicat nu doar celebrării trecutului, ci mai ales unui imbold pentru viitor. Sper ca povestea mea să îi încurajeze pe tinerii din Europa să creadă în visurile lor și să muncească pentru a le transforma în realitate”.

Europarlamentarul originar din Bacău, Dragoș Benea, a evidențiat, la rândul său, dimensiunea europeană a acestui moment aniversar: „Nadia Comăneci este nu doar o legendă a sportului românesc, ci și un simbol al excelenței, recunoscut la nivel mondial. Este o bucurie să celebrăm această moștenire aici, în Parlamentul European, și să arătăm că performanța sportivă poate inspira politici publice care susțin educația, sănătatea și coeziunea socială în Europa”.

Agenda vizitei Nadiei Comăneci la Bruxelles a inclus și o întâlnire oficială cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, precum și o ceremonie instituțională organizată la Casa Istoriei Europene, unde a fost realizată o donație de carte pentru colecția muzeului, în cooperare cu Agenția Națională pentru Sport. Evenimentele organizate la Parlamentul European fac parte din inițiativele dedicate „Anului Nadia Comăneci”, instituit în 2026 pentru a marca jumătate de secol de la performanța istorică a gimnastei române la Jocurile Olimpice de la Montréal.

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, este autorul mai multor inițiative dedicate promovării sportului la nivel european.

În 2016, pentru a marca 30 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București, a organizat la Parlamentul European conferința „SportsForAll: Building a stronger Europe through sports”, cu participarea componenților echipei din 1986 și a altor performeri ai clubului.

În 2021, printr-un amendament adoptat de Parlamentul European, a solicitat protejarea patrimoniului sportiv și a sporturilor tradiționale la nivelul Uniunii Europene, inclusiv discipline precum oina, canotajul sau gimnastica. Ulterior, a amendat în repetate rânduri programele europene pentru a obține finanțări suplimentare pentru sport. În 2025, Victor Negrescu a obținut 1,5 milioane de euro pentru un proiect pilot european dedicat promovării traseului Via Transilvanica, o inițiativă care îmbină sportul, turismul sustenabil și dezvoltarea comunitară.