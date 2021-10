Parlamentul European a decis să acorde Premiul Saharov pentru libertatea de gândire opozantului rus Aleksei Navalnîi

Parlamentul European l-a ales pe politicianul rus Aleksei Navalnîi, criticul încarcerat al Kremlinului și opozantul otrăvit cu agent neurotoxic Noviciok, drept câștigător al Premiului Saharov pentru libertatea de gândire din acest an, anunțul fiind făcut în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg a legislativului european.

“El a luptat neobosit împotriva corupției regimului lui Vladimir Putin. Acest lucru l-a costat libertatea și aproape viața. Premiul de astăzi recunoaște curajul său imens și reiterăm apelul nostru pentru eliberarea sa imediată“, a scris, pe Twitter, președintele Parlamentului European, David Sassoli.

