Parlamentul European a respins planul premierului Boris Johnson privind Brexit-ul: Nu poate forma baza unei înțelegeri față de care ne-am putea da acordul

Parlamentul European a respins joi planul privind ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, propus de premierul britanic Boris Johnson ”în forma sa actuală”, au informat reprezentanții legislativului europena, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Comitetul Parlamentului European pentru negocierile cu privire la Brexit ”nu crede că propunerile de ultim moment formulate de guvernul britanic pe 2 octombrie, în forma lor actuală, pot forma baza unui acord faţă de care Parlamentul European şi-ar putea da acordul”, indică acest grup, prezidat de eurodeputatul liberal belgian Guy Verhofstadt, membru al grupului Renew Europe.

Planul înaintat de Boris Johnson prevede ca Irlanda de Nord să iasă din uniunea vamală europeană, la fel ca restul Marii Britanii, dar ca această provincie să aplice în continuare regulile europene în privinţa circulaţiei bunurilor, inclusiv a mărfurilor agro-alimentare, cu înfiinţarea unei ”zone de reglementare” pe insula Irlanda, sub rezerva acordului din partea legislativului şi a executivului nord-irlandeze.

”Propunerile nu tratează adevăratele probleme de soluţionat dacă plasa de siguranţă (irlandeză) va trebui eliminată, şi anume economia întregii insule, respectarea deplină şi integrală a Acordului din Vinerea Mare şi integritatea pieţei unice. Propunerile Marii Britanii sunt insuficiente şi ne îndepărtează puţin mai mult de angajamentele şi obiective asumate în comun”, este precizat în comunicatul Parlamentului European.

Europarlamentarii avertizează că orice ”formă de control și verificare în interiorul și în jurul frontierelor ar însemna sfârșitul schimburilor economice fluide (…) și ar reprezenta un risc serios pentru procesul de pace”.

”În acelaşi timp, asemenea controale nu ar fi suficiente pentru a garanta protecţia consumatorilor şi a întreprinderilor din UE în orice circumstanţe, ceea ce ar putea aduce un prejudiciu important pieţei unice a Uniunii”, completează Parlamentul European.

Europarlamentarii consideră ”inacceptabil” ca propunerile Guvernului de la Londra să fie trasate în detaliu în cursul perioadei de tranziție de 14 luni, lucru ce ar pute Parlamentul European în situația de a-și ”da acord față de protocol fără a-i cunoaște toate implicațiile”.

La rândul său, Donald Tusk, președintele Consiliului European, instiție care reunește sub umbrela sa șefii de stat sau de guvern ai UE27, și-a prezentat scepticismul cu privire la planul propus de prim-ministrul britanic Boris Johnson.

”Rămânem deschiși, dar deocamdată nu suntem convinși”, a scris Donald Tusk într-o postare pe pagina sa de Twitter, după o discuție telefonică cu premierul irlandez, Leo Varadkar, și cel britanic, Boris Johnson.

Today I had two phone calls on #Brexit, first with Dublin then with London.

My message to Taoiseach @LeoVaradkar: We stand fully behind Ireland.

My message to PM @BorisJohnson: We remain open but still unconvinced.

— Donald Tusk (@eucopresident) October 3, 2019