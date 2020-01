Parlamentul European a respins propunerea socialiștilor europeni de organizare a unei dezbateri privind situația din România

Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Bruxelles cu prilejul votului pentru acordul de retragere a Marii Britanii din UE, a respins miercuri propunerea grupului Socialiștilor și Democraților pentru organizarea unei dezbateri privind situația din România și adoptarea unei declarații a Comisiei Europene privind modificarea legislației electorale din România.

Cererea grupului S&D, din care face parte şi PSD, a fost făcută de eurodeputata italiană Simona Bonafe, din partea Partidului Democrat.

“Guvernul român a făcut o propunere de lege privind modificarea legislaţiei electorale care urmează a fi adoptată cu trei luni înainte de alegerile ca atare, contrar recomandărilor Comisiei de la Veneţia”, a spus eurodeputata în argumentarea cererii ei, menţionând că legea ar urma să fie adoptată “fără dezbatere şi amendamente”, respectiv prin asumarea răspunderii guvernului.

Eurodeputatul spaniol Esteban Gonzalez Pons, vicepreședintele grupului PPE, a explicat că legea în cauză vizează alegerea primarilor în două tururi de scrutin, cu o majoritatea de 50% plus unu.

“Ce fel de mesaj transmitem aici dacă condamnăm guvernul român pentru că face ceea ce fac majoritatea ţărilor europene? Acest parlament nu trebuie să fie unul antiromânesc”, a spus Gonzalez Pons.

Reacții în acest sens au apărut și pe paginile de Facebook ale eurodeputaților Eugen Tomac (PMP, PPE) și Siegfried Mureșan (PNL, PPE).

”NU de la Bruxelles pentru PSD. PSD a dorit sa atace România in Parlamentul European pentru ca Guvernul Orban și-a asumat in parlament revenirea la alegerea primarului in doua tururi. Solicitarea de a iniția o rezoluție împotriva României a fost respinsă ferm, doar socialiștii și comunistii europeni au susținut PSD in Parlamentul European.”, a scris europarlamentarul PMP, Eugen Tomac, pe Facebook.

”Chiar acum am bătut din nou PSD în plenul Parlamentului European. PSD a cerut dezbatere despre România în plenul Parlamentului European sub pretextul că alegerea primarilor în două tururi ar afecta statul de drept din România. Noi am câștigat, PSD a pierdut. Am văzut astăzi din nou că pesediștii nu pot obține nimic, nu au credibilitate în Europa și cer lucruri împotriva voinței oamenilor”, a scris Mureșan.

Săptămâna trecută, liderul grupului S&D din Parlamentul European, Iratxe Garcia, a avertizat, într-o postare pe Twitter, ca Guvernul României să nu meargă pe aceeași cale de subminare a statului de drept, așa cum procedează Polonia și Ungaria, solicitând guvernului de la București să ia ”notă de recomandările Comisiei de la Veneția”, care interzic modificarea legislației electorale cu un an înainte de alegeri.

Ulterior, liderul delegației române din grupul PPE în Parlamentul European, Rareș Bogdan, a reacționat la afirmațiile critice ale liderului grupului S&D din legislativul european, Iratxe Garcia, la adresa ”guvernului PPE din România”, precizând că nu se poate compara atacul PSD la adresa statului de drept cu propunerea PNL de a spori reprezentativitatea și legitimitatea alesului local.

Tot Rareș Bogdan a anunțat ulterior că grupul S&D din Parlamentul European, cu implicarea delegației române din grupul social-democrat, dorește să obțină organizarea unei dezbateri privind situația României în plenul Parlamentului European.

Guvernul Ludovic Orban și-a asumat miercuri, în plenul Parlamentului de la București, răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi.