Parlamentul European a votat amânarea cu trei ani a obligațiilor privind emisiile de metan. Eurodeputatul Virgil Popescu: „Protejăm producția de petrol și gaze din România și din UE”

Parlamentul European a votat joi pentru amânarea cu trei ani a obligațiilor de monitorizare și raportare a emisiilor de metan pentru importatorii de petrol, gaze și cărbune, cu doi ani mai mult decât propusese inițial Comisia Europeană, potrivit comunicatului oficial.

„Amânare cu trei ani a obligațiilor privind emisiile de metan: protejăm producția de petrol și gaze din România și din UE! Amendamentul meu și al colegilor a fost adoptat! Și mai mult chiar, împreună cu PPE am obținut introducerea unei clauze de revizuire, care prevede prezentarea de către Comisia Europeană, până la 1 iulie 2029, a unui raport privind gradul de pregătire pentru implementare și securitatea aprovizionării, în completarea evaluării prevăzute la articolul 36”, a scris eurodeputatul Virgil Popescu, pe Facebook.

Virgil Popescu a votat în favoarea propunerii de amânare cu trei ani a obligațiilor de monitorizare și raportare a emisiilor de metan pentru importatorii de petrol, gaze și cărbune. Propunerea a fost adoptată cu 341 de voturi.

„De ce este important acest amendament pentru România? Și nu doar pentru România, ci și pentru toate state din UE. Pentru că aplicarea acestor cerințe trebuie să țină cont și de realitățile din teren, de costurile pe care le presupun și de capacitatea producătorilor de a face investițiile necesare fără a-și pierde competitivitatea”, a explicat Virgil Popescu.

Potrivit deputatului european, propunerea adoptată prevede:

Termen până la 31 mai 2031 pentru ca importatorii de țiței, gaze naturale și cărbune să demonstreze că acordurile de furnizare încheiate sau reînnoite începând cu 4 august 2024 respectă cerințe echivalente de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor de metan. Același termen se aplică raportării privind eforturile de aliniere a contractelor mai vechi la noile reguli.

Prima raportare privind intensitatea emisiilor de metan până la 5 august 2031, în loc de 5 august 2029, atât pentru producătorii, cât și pentru importatorii din UE.

Trei ani suplimentari pentru operatorii din sectorul petrolului și gazelor din UE pentru transmiterea rapoartelor verificate privind emisiile de metan: până în februarie 2030 pentru activele operate direct și până în august 2031 pentru cele care nu sunt operate direct.

Popescu a subliniat că, pentru România, miza este una concretă, în condițiile în care țara are peste 50.000 de sonde de petrol și gaze, dintre care aproximativ 43.000 nu mai sunt utilizate. Evaluarea și monitorizarea acestor active pot genera costuri semnificative.

„Fără un calendar realist de aplicare, aceste cheltuieli riscă să afecteze competitivitatea producătorilor români și capacitatea lor de a susține investițiile majore pe care le au deja în derulare. Nu este vorba despre renunțarea la reducerea emisiilor de metan, ci despre aplicarea unor reguli într-un ritm realist. Mai ales în contextul actualei crize. Avem nevoie de obiective de mediu clare, dar și de termene care să permită industriei să se adapteze, să investească și să rămână competitivă. Prin susținerea acestei amânări, am pledat pentru un echilibru între responsabilitatea față de mediu, securitatea energetică și protejarea capacității de producție din România și din Uniunea Europeană”, a conchis eurodeputatul.