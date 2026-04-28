Parlamentul European a votat în favoarea ridicării imunității eurodeputatei Diana Șoșoacă

Parlamentul European a votat marți pentru ridicarea imunității eurodeputatei Dianei Iovanovici Șoșoacă pentru toate presupusele infracțiuni pentru care este anchetată în România, cu o singură excepție, cea legată de un discurs susținut în plenul legislativului european în care îl elogia pe dictatorul român Nicolae Ceaușescu, relatează Agerpres.

Potrivit sursei citate, în plenul de la Strasbourg au avut loc două voturi prin ridicare de mâini, în baza raportului eurodeputatului Dominik Tarczynski din grupul Conservatorii și Reformiștii Europeni (ECR) prin care se solicita ridicarea imunității parlamentare a eurodeputatei pentru șapte presupuse infracțiuni pentru care este anchetată în România.

O a opta presupusă infracțiune are legătură cu o plângere a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) potrivit căreia, pe 11 februarie 2025, Diana Iovanovici Șoșoacă a susținut în plenul PE un discurs în care le-a recomandat colegilor ei să dezvolte strategii de politică externă după modelul dictatorului român Nicolae Ceaușescu, care a fost condamnat pentru genocid pe 25 decembrie 1989 de Tribunalul Teritorial Militar București.

IICCMER a depus pe 17 februarie 2025, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România, un denunț la adresa europarlamentarei Diana Iovanovici Șoșoacă, privind săvârșirea infracțiunii de ‘promovare, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război’, prevăzută și pedepsită de dispozițiile articolului 5 din O.U.G. nr. 31/2002.