Parlamentul European actualizează mecanismul care permite UE să suspende regimul de călătorii fără viză pentru cetățeni ai țărilor care prezintă riscuri pentru securitate sau încalcă drepturile omului
Parlamentul European sprijină legislația care facilitează retragerea dreptului de a călători fără viză în UE al celor din țări care prezintă riscuri pentru securitate sau încalcă drepturile omului.
În cadrul votului de marți, eurodeputații au aprobat o reformă a mecanismului UE de suspendare a vizelor pentru 61 de țări ai căror cetățeni pot călători în prezent în spațiul Schengen fără viză pentru șederi scurte de până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile.
Mecanismul permite Comisiei Europene să reintroducă obligația de viză pentru o anumită țară atunci când există motive de îngrijorare în materie de securitate – mai întâi temporar, în așteptarea unei anchete și a unui dialog, și apoi permanent, dacă problemele persistă.
Motivele includ amenințări la adresa securității interne (inclusiv o creștere a numărului de infracțiuni grave comise de resortisanții țării în cauză) și o creștere substanțială a numărului de cereri de azil respinse, de refuzuri de intrare sau de persoane care depășesc durata de ședere permisă de viză.
Noi motive de suspendare
Reforma adaugă noi motive pentru declanșarea unei suspendări, și anume: amenințări hibride (cum ar fi instrumentalizarea migranților sponsorizată de stat); scheme de cetățenie pentru investitori (sau „pașapoarte de aur”) care ridică probleme de securitate; lipsa alinierii la politica UE în materie de vize; încălcări ale Cartei Organizației Națiunilor Unite, ale drepturilor internaționale ale omului sau ale dreptului umanitar; și nerespectarea hotărârilor instanțelor internaționale.
Aceste completări aliniază motivele de suspendare la motivele de acordare a scutirii de viză și vizează crearea unui efect disuasiv. Motivele existente, inclusiv preocupările legate de securitate și lipsa cooperării în materie de readmisie, vor fi menținute.
Fără impunitate pentru funcționarii publici din țările terțe
Pentru a descuraja guvernele țărilor terțe să încalce termenii acordurilor de exonerare de vize pentru șederi de scurtă durată, legea va oferi UE mai multă flexibilitate în suspendarea libertății de a elibera vize pentru funcționarii publici care ar putea fi responsabili pentru încălcări ale drepturilor omului sau alte încălcări comise de guvernul lor.
Odată cu reforma, pragul pentru evaluarea creșterilor „substanțiale” ale numărului de persoane care rămân fără permisiune sau ale infracțiunilor grave va fi stabilit la 30 %.
Pragul pentru calcularea unei rate scăzute de recunoaștere a cererilor de azil va fi stabilit la 20 %. În cazuri bine justificate, Comisia va putea, de asemenea, să se abată de la aceste praguri.
Legislația, convenită deja în mod informal de negociatorii Parlamentului și Consiliului, a fost aprobată în plen cu 518 voturi pentru, 96 împotrivă și 24 abțineri. Aceasta trebuie să fie adoptată în mod formal de Consiliu. Va intra în vigoare la 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al UE.
Dan Motreanu, discurs în plenul PE: Avem nevoie de o Politică Agricolă cu adevărat Comună, simplificată și corect finanțată
Europarlamentarul Dan Motreanu a avut o intervenție în plenul Parlamentului European, în cadrul dezbaterii privind viitorul Politicii Agricole Comune, prilej cu care a reiterat poziția popularilor europeni, deputatul fiind responsabil din partea grupului PPE pe acest „dosar extrem de important pentru fermierii români”.
Eurodeputatul român a semnalat că, în perspectiva următorului buget al UE, există riscul unui alt tip de „simplificare” propus de Comisia Europeană, „respectiv o reducere bugetară de 20–30% în termeni reali, după ajustarea la inflație, și dispariția Pilonului II, prin comasarea acestuia cu fondurile de coeziune”: „Această propunere a stârnit reacții puternice în rândul fermierilor, al autorităților locale și al comunităților rurale, ale căror nemulțumiri riscă să fie exploatate de forțele populiste, atât la nivel național, cât și european. Fermierii cer simplificare reală, sprijin concret, venituri echitabile și predictibilitate, iar cetățenii așteaptă hrană de calitate, la prețuri corecte.”
„De aceea, avem nevoie de o Politică Agricolă cu adevărat Comună, simplificată și corect finanțată, care să asigure demnitatea fermierilor și să protejeze identitatea satelor, tradițiile și hrana de calitate”, a mai adăugat acesta.
Reamintim că în urma amendamentelor votate în Comisia pentru Agricultură din Parlamentul European, eurodeputatul Dan Motreanu a reușit, alături de familia PPE, o flexibilizare a regulilor mediu, să fie incluse bolile animalelor în lista situațiilor eligibile pentru plăți de criză, să reducă pragul pierderilor de la 20% la 15% și, foarte important, să crească sprijinul pentru micii fermieri (până la 5.000 de euro anual și o plată unică de 75.000 de euro pentru dezvoltarea afacerii.)
Parlamentul European a respins cererea Ungariei de a ridica imunitatea opozantului Peter Magyar și a activistei Ilaria Salis
Parlamentul European a respins, marți, în cadrul a două voturi în plen, ridicarea imunității a doi eurodeputați, liderul opoziției ungare Peter Magyar și activista italiană Ilaria Salis, refuzând astfel solicitarea Ungariei, unde cei doi sunt investigați în dosare fără legătură între ele, relatează agenția EFE, scrie Agerpres.
Peter Magyar, cândva apropiat de Viktor Orban, a devenit unul dintre principalii săi opozanți după divorțul de Judit Varga, fost ministru al Justiției. El a demisionat la începutul anului trecut din partidul Fidesz, pe fondul tensiunilor apărute în urma separării și al dezacordurilor tot mai profunde cu premierul.
El a fondat apoi partidul Tisza, care se descrie drept un partid pro-european de centru-dreapta și este susținut de Bruxelles, care contestă politică suveranistă a premierului ungar. Partidul Tisza s-a impus rapid ca formațiune principală de opoziție, iar la alegerile europarlamentare s-a clasat pe locul doi, după Fidesz, cu aproape 30% din voturi. Unele sondaje recente susțin că Tisza ar devansa Fidesz în intențiile de vot și că Orban riscă să piardă puterea după alegerile parlamentare ce vor avea loc anul viitor.
Peter Magyar are în Ungaria trei dosare penale. În primul este acuzat că i-a smuls cu forța telefonul unei persoane care îl filma într-un club de noapte și apoi a aruncat aparatul în Dunăre, iar celelalte două dosare privesc acuzații de defăimare.
Cât despre eurodeputata italiană Ilaria Salis, această activistă antifascistă este acuzată în Ungaria de violențe în marja unei adunări neo-naziste. Arestată de autoritățile ungare în februarie 2023, ea a fost adusă în fața instanței încătușată cu lanțuri, situație față de care Italia a protestat oficial. După mai mult de un an de arest preventiv, ea a fost apoi plasată în arest la domiciliu și în cele din urmă eliberată după ce a obținut un mandat de eurodeputat la alegerile europarlamentare în 2024.
În cazul ei, respingerea ridicării imunității a fost decisă la o diferență de numai un vot, fiind înregistrate 306 voturi pentru menținerea imunității și 305 împotrivă. Pe de altă parte, normele Parlamentului European privind imunitatea prevăd că aceasta nu protejează eurodeputații în fața procedurilor legale inițiate anterior alegerii lor în această funcție. Totuși, în urma respingerii ridicării imunității, Ilaria Salis nu va putea fi judecată de justiția ungară, deși procedura împotriva ei a fost deschisă înainte să devină membră a Parlamentului European.
„Acest vot este o victorie pentru democrație, statul de drept și antifascism”, a susținut Ilaria Salis după votul din Parlamentul European, unde a fost aleasă pe listele unui mic partid italian denumit „Alianța Verzilor și stânga”.
Eurodeputații au adoptat o rezoluție prin care subliniază că politica climatică a UE trebuie să mențină un nivel ridicat de ambiție
O rezoluție a Parlamentului European, adoptată cu 57 de voturi pentru, 23 împotrivă și patru abțineri în Comisia pentru Mediu, prevede că UE ar trebui să rămână un lider în negocierile internaționale privind clima și solicită tuturor țărilor să contribuie în mod echitabil la asigurarea unei finanțări adecvate pentru combaterea schimbărilor climatice.
Deputații subliniază necesitatea ca politica climatică a UE „să mențină un nivel ridicat de ambiție, în conformitate cu obiectivele convenite, și să acorde prioritate, în acțiunile sale, rentabilității, competitivității economiei europene, incluziunii sociale și unui nivel ridicat de protecție a mediului”.
Aceștia îndeamnă Consiliul să adopte cât mai curând posibil angajamentul UE în materie de climă pentru 2035 și regretă faptul că UE nu a prezentat la timp contribuția sa actualizată determinată la nivel național (NDC) la Acordul de la Paris.
Textul subliniază, de asemenea, necesitatea adoptării unui obiectiv climatic al UE bazat pe date științifice pentru 2040, în conformitate cu Legea europeană privind clima.
Deputații reiterează necesitatea urgentă de a pune capăt dependenței UE de combustibilii fosili și de a accelera tranziția energetică. Aceștia reafirmă necesitatea ca Comisia și țările UE să stabilească un termen limită pentru eliminarea treptată a subvențiilor pentru combustibilii fosili.
Raportul afirmă că schimbările climatice pot duce la o penurie de resurse naturale, la o penurie alimentară, la tensiuni crescute în relațiile internaționale, la conflicte pentru resurse naturale și sunt responsabile de dezastre naturale. Comunitatea internațională ar trebui să acorde o atenție sporită impactului conflictelor asupra climei, adaugă deputații, subliniind amploarea îngrijorătoare a daunelor aduse mediului în Ucraina și Gaza.
Deputații doresc, de asemenea, ca sectorul apărării să contribuie la combaterea schimbărilor climatice prin reducerea intensității emisiilor și accelerarea decarbonizării în acest sector.
Rezoluția pledează pentru intensificarea eforturilor la nivel mondial de reducere a emisiilor și de combatere a impactului asupra climei în toate sectoarele, inclusiv metanul, transportul rutier, transportul maritim internațional, agricultura, textilele și turismul.
Următorii pași
Rezoluția va fi supusă votului plenului în cadrul sesiunii plenare din 20-23 octombrie.
