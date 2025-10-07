Parlamentul European actualizează mecanismul care permite UE să suspende regimul de călătorii fără viză pentru cetățeni ai țărilor care prezintă riscuri pentru securitate sau încalcă drepturile omului

Parlamentul European sprijină legislația care facilitează retragerea dreptului de a călători fără viză în UE al celor din țări care prezintă riscuri pentru securitate sau încalcă drepturile omului.

În cadrul votului de marți, eurodeputații au aprobat o reformă a mecanismului UE de suspendare a vizelor pentru 61 de țări ai căror cetățeni pot călători în prezent în spațiul Schengen fără viză pentru șederi scurte de până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile.

Mecanismul permite Comisiei Europene să reintroducă obligația de viză pentru o anumită țară atunci când există motive de îngrijorare în materie de securitate – mai întâi temporar, în așteptarea unei anchete și a unui dialog, și apoi permanent, dacă problemele persistă.

Motivele includ amenințări la adresa securității interne (inclusiv o creștere a numărului de infracțiuni grave comise de resortisanții țării în cauză) și o creștere substanțială a numărului de cereri de azil respinse, de refuzuri de intrare sau de persoane care depășesc durata de ședere permisă de viză.

Noi motive de suspendare

Reforma adaugă noi motive pentru declanșarea unei suspendări, și anume: amenințări hibride (cum ar fi instrumentalizarea migranților sponsorizată de stat); scheme de cetățenie pentru investitori (sau „pașapoarte de aur”) care ridică probleme de securitate; lipsa alinierii la politica UE în materie de vize; încălcări ale Cartei Organizației Națiunilor Unite, ale drepturilor internaționale ale omului sau ale dreptului umanitar; și nerespectarea hotărârilor instanțelor internaționale.

Aceste completări aliniază motivele de suspendare la motivele de acordare a scutirii de viză și vizează crearea unui efect disuasiv. Motivele existente, inclusiv preocupările legate de securitate și lipsa cooperării în materie de readmisie, vor fi menținute.

Fără impunitate pentru funcționarii publici din țările terțe

Pentru a descuraja guvernele țărilor terțe să încalce termenii acordurilor de exonerare de vize pentru șederi de scurtă durată, legea va oferi UE mai multă flexibilitate în suspendarea libertății de a elibera vize pentru funcționarii publici care ar putea fi responsabili pentru încălcări ale drepturilor omului sau alte încălcări comise de guvernul lor.

Odată cu reforma, pragul pentru evaluarea creșterilor „substanțiale” ale numărului de persoane care rămân fără permisiune sau ale infracțiunilor grave va fi stabilit la 30 %.

Pragul pentru calcularea unei rate scăzute de recunoaștere a cererilor de azil va fi stabilit la 20 %. În cazuri bine justificate, Comisia va putea, de asemenea, să se abată de la aceste praguri.

Legislația, convenită deja în mod informal de negociatorii Parlamentului și Consiliului, a fost aprobată în plen cu 518 voturi pentru, 96 împotrivă și 24 abțineri. Aceasta trebuie să fie adoptată în mod formal de Consiliu. Va intra în vigoare la 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al UE.