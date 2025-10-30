PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul European amenință Comisia cu respingerea bugetului UE pentru 2028–2034. Centriștii cer modificări majore în planul Ursulei von der Leyen
Cele patru mari grupuri centriste din Parlamentul European au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aducă modificări semnificative planului pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene (2028–2034), potrivit unei scrisori transmise joi dimineață și obținute de Politico.
Liderii grupurilor PPE, S&D, Renew Europe și Verzii amenință că vor respinge o parte esențială a bugetului în plenul din 12 noiembrie, dacă executivul european nu va veni cu o propunere revizuită.
În centrul disputei se află propunerea Comisiei privind așa-numitele „planuri naționale”, care ar permite statelor membre să gestioneze direct fondurile destinate fermierilor și regiunilor, adică aproape jumătate din totalul bugetului UE, estimat la 1,8 trilioane de euro. Parlamentarii se opun acestei idei, considerând că ea reduce rolul autorităților regionale, care în prezent administrează o parte importantă a fondurilor europene.
„Din păcate, aceasta este exact propunerea Comisiei. Parlamentul European nu poate accepta acest lucru ca bază pentru începerea negocierilor”, se arată în scrisoarea semnată de Manfred Weber (PPE), Iratxe García (S&D), Valérie Hayer (Renew Europe) și Bas Eickhout (Verzii).
O respingere formală ar reprezenta o lovitură majoră pentru Comisie, deoarece ar forța executivul european să revină cu o variantă modificată a bugetului. Totuși, liderii politici speră că Ursula von der Leyen va revizui propunerea din proprie inițiativă, evitând o confruntare deschisă în plen.
Scrisoarea vine pe fondul negocierilor blocate de mai multe săptămâni și este privită ca o ultimă încercare de a crește presiunea asupra Comisiei înaintea votului crucial de la jumătatea lunii noiembrie.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Bugetul UE 2028–2034/ Negociatorul-șef al PE, Siegfried Mureșan, cere Comisiei să renunțe la planurile naționale pentru agricultură și coeziune: Majoritatea pro-europeană, unită în a apăra aceste priorități
Eurodeputatul Siegfried Mureșan (PPE / PNL), negociator-șef al Parlamentului European pentru Bugetul multianual al Uniunii Europene 2028 – 2034, a co-semnat astăzi o scrisoare adresată Comisiei Europene, prin care solicită modificarea propunerii privind planurile naționale din viitorul Buget multianual.
„Nu suntem de acord cu forma actuală a propunerii Comisiei Europene privind alocarea majorității fondurilor europene viitoare prin intermediul unor planuri naționale. În forma actuală, propunerea riscă să genereze o competiție între fermieri și regiuni pentru accesul la finanțare europeană, lucru cu care nu putem fi de acord. Atât agricultura, cât și politica de coeziune sunt la fel de importante. Nu doar în România, ci în toate statele membre ale Uniunii Europene. De aceea, solicităm o finanțare dedicată pentru toată politica de coeziune (nu doar pentru regiunile cele mai defavorizate), o finanțare corectă și echitabilă pentru fermierii din toate țările membre și o bază legală separată pentru fondurile de coeziune și pentru politica agricolă comună”, a declarat deputatul european Siegfried Mureșan, după transmiterea scrisorii.
Scrisoarea a fost semnată de Siegfried Mureșan, ca negociator-șef al Parlamentului European privind Bugetul multianual al Uniunii Europene, alături de Manfred Weber, președintele Grupului PPE din Parlamentul European, Iratxe García Pérez, președinta Grupului Socialiștilor și Democraților, Valérie Hayer, președinta Grupului Renew Europe, Terry Reintke și Bas Eickhout, co-președinții Grupului Verzilor, precum și de Carla Tavárez, negociatoarea-șefă din partea Socialiștilor, și de ceilalți co-raportori alternativi ai Parlamentului European.
Cele patru grupuri politice pro-europene dețin majoritatea mandatelor în Parlamentul European.
COMISIA EUROPEANA
Parlamentul European cere Comisiei Europene să modifice proiectul de buget multianual al UE post-2027: Nu ține seama de cerințele noastre esențiale. Nu poate constitui o bază pentru negocieri
Cele patru grupuri de centru din Parlamentul European vor solicita președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, să aducă modificări majore planului său privind bugetul UE pentru următorii șapte ani, potrivit unui proiect de scrisoare consultat de Politico.
Pe fondul escaladării tensiunilor dintre politicienii din spectrul mainstream și președinta Comisiei Europene, grupurile vor amenința că vor respinge o parte esențială a bugetului pentru perioada 2028-2034, dacă condițiile lor nu vor fi îndeplinite.
Proiectul scrisorii, care este încă în curs de finalizare, solicită Comisiei să revizuiască propunerea sa, publicată în iulie, pentru a răspunde opiniilor Partidului Popular European (PPE) de centru-dreapta, familie politică din care face parte și Ursula von der Leyen, ale social-democraților de centru-stânga (S&D), ale grupului liberal Renew Europe și ale Verzilor. Acest cvartet formează majoritatea în Parlamentul European, care trebuie să aprobe bugetul.
Legiuitorii se opun „planurilor naționale” ale Comisiei, o idee de a pune în comun fondurile destinate agricultorilor și regiunilor – care reprezintă aproximativ jumătate din bugetul total al UE, în valoare de 1,8 trilioane de euro – într-un fond unic gestionat de cele 27 de guverne ale blocului. Aceasta reprezintă o schimbare față de sistemul actual, în care regiunile joacă un rol crucial în gestionarea fondurilor.
„Întrucât propunerea actuală privind (planurile naționale) nu ține seama de cerințele noastre esențiale, aceasta nu poate constitui o bază pentru negocieri. Așteptăm, așadar, ca cerințele noastre esențiale să se reflecte în mod semnificativ într-o propunere modificată a Comisiei Europene, care să permită continuarea negocierilor cu Parlamentul European”, se arată în proiectul de scrisoare.
Scrisoarea are scopul de a crește presiunea asupra executivului european pentru a face concesii după săptămâni de negocieri blocate.
Dacă nu se ajunge la un acord, cele patru grupuri politice vor prezenta o rezoluție prin care vor respinge planurile naționale care fac parte din propunerea de buget în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European care va începe pe 12 noiembrie.
Dezvoltarea rurală
Comisia susține că acest model va permite guvernelor să cheltuiască fondurile UE în funcție de nevoile lor specifice și va crea o legătură mai strânsă între plăți și reformele economice ale guvernelor.
Însă legiuitorii afirmă că planul ar extinde puterea guvernelor centrale în detrimentul regiunilor, care au jucat în mod tradițional un rol cheie în gestionarea fondurilor UE.
Una dintre cele mai importante cerințe ale grupurilor politice este ca Comisia să aloce fonduri specifice pentru dezvoltarea rurală și pentru toate regiunile, lucru care nu este inclus în actuala propunere de buget.
Eurodeputații solicită, de asemenea, executivului european să revizuiască modelul său de finanțare a reformelor, care, în opinia lor, creează un „deficit democratic inerent”.
Parlamentul European dorește, de asemenea, să aibă mai multă putere de decizie și de control asupra modului în care sunt alocate fondurile publice ale UE pe o perioadă de șapte ani.
Grupurile politice au convenit deja în această lună să includă pe agenda sesiunii plenare a Parlamentului European din noiembrie o dezbatere referitoare la bugetul pe termen lung al UE.
Această dată marchează, de asemenea, termenul limită până la care Parlamentul și Comisia trebuie să ajungă la un acord cu privire la modificările planurilor naționale.
Socialiștii și liberalii au declarat deja că sunt gata să respingă propunerea de buget al UE, dar PPE nu a confirmat încă că va face acest lucru în mod oficial, în ciuda faptului că mulți dintre legiuitorii săi au indicat în ultimele săptămâni că acest lucru este probabil.
Guvernele UE negociază în prezent propunerea de buget în cadrul unor deliberări care se preconizează că se vor prelungi până la începutul anului 2027.
La acel moment, Parlamentul va negocia planul de cheltuieli cu capitalele naționale și va vota asupra acestuia înainte de intrarea sa în vigoare, prevăzută pentru 2028.
