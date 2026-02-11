PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul European aprobă pachetul de împrumut pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro. Finanțările vor face obiectul unor condiții stricte de reformă și combatere a corupției
Eurodeputații au votat trei acte legislative pentru a pune la dispoziția Ucrainei un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde de euro, ca sprijin în războiul de agresiune continuu al Rusiei.
Miercuri, Parlamentul European a adoptat un pachet de propuneri menite să sprijine Ucraina cu un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde de euro pentru 2026 și 2027, informează legislativul european printr-un comunicat.
Așa-numitul „împrumut de sprijin pentru Ucraina” va contribui la satisfacerea nevoilor urgente de finanțare ale Ucrainei în contextul războiului de agresiune în curs al Rusiei care intră în al cincilea an.
Din împrumut, 30 de miliarde de euro vor fi puse la dispoziție pentru asistență macrofinanciară sau sprijin bugetar, furnizate prin intermediul Mecanismului UE pentru Ucraina.
Se vor aloca 60 de miliarde de euro pentru a consolida capabilitățile de apărare ale Ucrainei și pentru a sprijini achiziționarea de echipamente militare, asigurând accesul în timp util la produse critice din domeniul apărării din industriile de apărare din Ucraina, UE și Spațiul Economic European (SEE)/Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS).
În cazul în care anumite produse de apărare nu sunt disponibile imediat din aceste țări pentru a fi livrate de urgență Ucrainei, se va aplica un set de derogări specifice pentru a realiza aprovizionarea din alte țări.
Asistența financiară va fi furnizată în conformitate cu nevoile de finanțare ale Ucrainei, astfel cum se prevede într-o strategie de finanțare elaborată de Ucraina și evaluată de Comisie. Strategia va necesita aprobarea Consiliului.
Toate finanțările vor face obiectul unor condiții stricte, inclusiv angajamentul continuu al Ucrainei față de guvernanța democratică, statul de drept și protecția drepturilor omului, inclusiv a drepturilor minorităților. Aceasta include eforturile continue de combatere a corupției și de consolidare a instituțiilor democratice.
Împrumutul de sprijin va fi finanțat prin împrumuturi comune ale UE de pe piețele de capital și va fi garantat de „marja de manevră” a bugetului pe termen lung al UE, iar costurile serviciilor financiare aferente vor fi acoperite din bugetele anuale ale UE.
Comisia Europeană a estimat costurile serviciilor la aproximativ 1 miliard de euro pentru 2027 și la aproximativ 3 miliarde de euro pe an începând din 2028. Ucraina va fi responsabilă pentru rambursarea principalului împrumutului odată ce primește despăgubiri de război din partea Rusiei.
Actele legislative necesare pentru finalizarea acestui pachet de sprijin au fost adoptate în cadrul procedurii de urgență a Parlamentului pentru a asigura furnizarea rapidă de ajutor Ucrainei.
Propunerea privind împrumutul de sprijin pentru Ucraina a fost aprobată cu 458 voturi pentru, 140 împotrivă și 44 abțineri, propunerea de modificare a Mecanismului pentru Ucraina a primit 473 voturi pentru, 140 împotrivă și 32 abțineri, în timp ce propunerea de modificare a bugetului pe termen lung al UE (CFM) pentru perioada 2021-2027 a obținut 490 voturi pentru, 130 împotrivă și 32 abțineri.
Consiliul trebuie, de asemenea, să adopte în mod oficial pachetul pentru ca prima plată la începutul celui de al doilea trimestru al anului 2026 să poată fi efectuată de Comisie.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Victor Negrescu a prezidat o nouă reuniune a Grupului de reflecție privind viitorul PE: Obiectivul este clar: un Parlament European mai eficient și mai apropiat de cetățeni
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a prezidat o nouă reuniune a Grupului de reflecție privind viitorul legislativului european, în cadrul căreia a stabilit împreună cu reprezentanții grupurilor politice principalele teme de analiză.
„Este o onoare și o responsabilitate să coordonez acest proces important la nivelul Parlamentului European”, a subliniat vicepreședintele legislativului european, Victor Negrescu.
Potrivit eurodeputatului, teme convenite sunt următoarele:
- Consolidarea rolului Parlamentului în inițierea politicilor europene;
- Întărirea controlului democratic într-o Uniune cu decizii tot mai rapide și executive mai puternice;
- Simplificarea și accelerarea procesului legislativ, cu Parlamentul în centru și cu mai multă transparență pentru cetățeni;
- Impactul extinderii UE asupra funcționării interne și eficienței instituționale;
- Democrația în era digitală și a inteligenței artificiale;
- Funcționarea Parlamentului în situații de criză.
„Obiectivul este clar: un Parlament European mai eficient și mai apropiat de cetățeni”, a evidențiat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.
Grupul de reflecție urmează să elaboreze până în toamna acestui an prima analiză privind evoluția legislativului european.
ONU
Din Parlamentul European, președinta Adunării Generale a ONU face apel la UE să rămână unită în apărarea ordinii internaționale bazate pe reguli
Uniunea Europeană are responsabilitatea de a rămâne unită în apărarea ordinii internaționale bazate pe reguli, a subliniat președinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, într-un discurs susținut în Parlamentul European.
„La 80 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Unite, este momentul să ne reînnoim angajamentul față de multilateralism ca forță a binelui în lume, care ne asigură mai multă siguranță, libertate și prosperitate. Într-o lume mai incertă, trebuie să ne dublăm angajamentul că cooperarea și dialogul între națiuni dau rezultate mai bune decât confruntarea”, a subliniat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, potrivit unui comunicat al legislativului european.
Adresându-se eurodeputaților, Annalena Baerbock a solicitat UE să rămână fermă în contextul tulburărilor geopolitice, al conflictelor și al crizelor. Ea a încurajat UE să apere adevărul și democrația împotriva utilizării dezinformării și informațiilor false ca instrument al politicii de putere, avertizând că deepfake-urile online care vizează în mod sistematic femeile reprezintă o amenințare pentru societățile democratice și deschise.
Președinta Adunării Generale a ONU a amintint de răspunsul decisiv și unitar al UE la invazia Rusiei în Ucraina în urmă cu patru ani.
Vocea Europei a fost auzită la nivel mondial, a afirmat ea, iar astăzi lumea solicită UE să creeze alianțe interregionale pentru a proteja și a apăra Carta ONU și dreptul internațional.
Salutând noile acorduri comerciale cu Mercosur și India, precum și finanțarea suplimentară a UE pentru Zona de liber schimb continentală africană, Baerbock a descris angajamentul economic global ca o investiție pe termen lung în prosperitatea și securitatea globală.
Ea a solicitat, de asemenea, un sprijin puternic din partea UE pentru procesul de reformă a ONU80, în contextul în care Organizația Națiunilor Unite se confruntă cu o criză existențială de lichidități, invitând UE să dea exemplu prin plata la timp a cotizațiilor sale, promovarea propunerilor de reformă și angajarea în dezbateri amânate privind reforma financiară internațională, pentru a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă și angajamentele față de țările din sudul globului.
Reafirmându-și angajamentul față de egalitatea de gen, Baerbock a cerut statelor membre ale UE să sprijine activ nominalizările femeilor în selecția următorului secretar general al ONU, subliniind că, în 80 de ani, această funcție a fost ocupată numai de bărbați.
Alesă în funcția de președinte al Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite la 9 septembrie 2025, Annalena Baerbock și-a prezentat viziunea „Better Together” (Mai bine împreună) pentru organizație, care face apel la unitate în fața crizelor globale.
Printre prioritățile președinției sale se numără punerea în aplicare a agendei de reformă UN80, consolidarea eficacității ONU, promovarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și promovarea unei Adunări Generale incluzive, cu un angajament puternic al societății civile și al tinerilor, precum și un angajament clar în favoarea egalității de gen.
Annalena Baerbock este a cincea femeie care prezidează Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. Ea a ocupat funcția de ministru al Afacerilor Externe al Germaniei din decembrie 2021 până în mai 2025 și a fost membru al Parlamentului german din 2013 până în iunie 2025. Din 2018 până în 2022, Baerbock a ocupat funcția de copreședinte al Partidului Verde.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Nouă țintă climatică: UE va trebui să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040 în vederea atingerii neutralității climatice
Parlamentul European a aprobat marți revizuirea Legii europene a climei, stabilind o nouă țintă intermediară obligatorie la nivelul Uniunii Europene privind reducerea cu 90% a emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2040, comparativ cu nivelurile din 1990. Obiectivul face parte din traiectoria stabilită pentru atingerea neutralității climatice până în 2050.
Textul, rezultat al unui acord politic cu Consiliul UE, a fost adoptat cu 413 voturi pentru, 226 împotrivă și 12 abțineri și introduce pentru prima dată o țintă climatică intermediară obligatorie pentru perioada de după 2030.
Noua legislație prevede mecanisme de flexibilitate pentru statele membre în vederea atingerii obiectivului din 2040. Începând cu 2036, până la cinci puncte procentuale din reducerea emisiilor nete vor putea proveni din credite internaționale de carbon de înaltă calitate, obținute prin parteneriate cu țări terțe. Eurodeputații au inclus garanții pentru a evita finanțarea unor proiecte care ar contraveni intereselor strategice ale Uniunii.
Textul permite, de asemenea, utilizarea eliminărilor permanente de carbon realizate pe teritoriul UE pentru compensarea emisiilor greu de redus în cadrul sistemului ETS, precum și o flexibilitate mai mare între sectoare și instrumente, astfel încât obiectivele climatice să poată fi atinse la costuri cât mai eficiente. Deputații europeni subliniază că tranziția verde trebuie să fie compatibilă cu menținerea competitivității economice a Uniunii.
Introducerea ETS2, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii care va acoperi emisiile generate de combustibilii utilizați în clădiri și transportul rutier, a fost amânată cu un an, urmând să intre în vigoare în 2028.
Comisia Europeană va evalua progresul către atingerea obiectivului la fiecare doi ani, luând în considerare evoluțiile științifice și tehnologice, competitivitatea industrială a UE, evoluția prețurilor la energie și impactul acestora asupra gospodăriilor și companiilor. În urma acestor evaluări, executivul european ar putea propune modificări ale Legii climei sau măsuri suplimentare pentru a consolida cadrul de sprijin, inclusiv pentru protejarea competitivității și coeziunii sociale.
Legea europeană a climei transformă obiectivul neutralității climatice până în 2050 într-o obligație juridică pentru toate statele membre și stabilește deja o țintă intermediară de reducere a emisiilor cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. După aprobarea formală de către Consiliu, actul legislativ va intra în vigoare la 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
PPC Renewables Romania expands the Sălbatica 1 wind farm with a 60 MWh BESS system
PPC Renewables România extinde capacitățile parcului eolian Sălbatica 1 cu un sistem BESS de 60 MWh
Vance și Aliyev au semnat, la Baku, Carta unui parteneriat strategic între SUA și Azerbaidjan pentru “a valorifica potențialul enorm al Caucazului de Sud”
Victor Negrescu a prezidat o nouă reuniune a Grupului de reflecție privind viitorul PE: Obiectivul este clar: un Parlament European mai eficient și mai apropiat de cetățeni
OCDE și România au organizat, la Nairobi, o conferință dedicată mobilizării sectorului privat pentru comerț și investiții în sectorul agroalimentar din Africa
Parlamentul European aprobă pachetul de împrumut pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro. Finanțările vor face obiectul unor condiții stricte de reformă și combatere a corupției
ICI București organizează evenimentul „RoNCC Connect: Bringing the community together around HPC, AI & QC”
UE transformă “zidul dronelor” în realitate: Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune pentru contracararea amenințărilor cu drone
Cancelarul Austriei cere UE să reducă urgent prețurile la energie: „Sufocă” industria europeană
“Conducem a doua economie a lumii cu frâna de mână trasă”: Ursula von der Leyen propune “o cale europeană spre independență” – comerț, piață unică, uniunea piețelor de capital, energie și simplificare
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
Trending
-
COMISIA EUROPEANA1 week ago
“Absurditate totală” – Reacția Comisiei Europene la un raport al SUA care o acuză de cenzură și interferență în alegeri, inclusiv în România
-
SUA1 week ago
Raport SUA: Comisia Europeană interferează în alegerile din statele UE; Alegerile anulate din România, cazul cu cele mai agresive măsuri de cenzură
-
SUA1 week ago
România, alături de SUA, G7 și UE, la discuții strategice la Washington privind o alianță pe minerale critice. Oana Țoiu participă la reuniunea găzduită de Rubio
-
INTERNAȚIONAL6 days ago
România, una din cele 5 țări UE prezente la nivel de ministru de externe la reuniunea mineralelor rare de la Washington: Țara noastră – actor strategic în lanțul de aprovizionare a Europei (MAE)
-
ROMÂNIA1 week ago
Anularea alegerilor, “un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale în fața unei amenințări asimetrice”, afirmă Nicușor Dan după raportul SUA: Ingerințele Rusiei, evidențiate în rapoarte NATO și UE