Parlamentul European cere Comisiei Europene să modifice proiectul de buget multianual al UE post-2027: Nu ține seama de cerințele noastre esențiale. Nu poate constitui o bază pentru negocieri

Cele patru grupuri de centru din Parlamentul European vor solicita președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, să aducă modificări majore planului său privind bugetul UE pentru următorii șapte ani, potrivit unui proiect de scrisoare consultat de Politico.

Pe fondul escaladării tensiunilor dintre politicienii din spectrul mainstream și președinta Comisiei Europene, grupurile vor amenința că vor respinge o parte esențială a bugetului pentru perioada 2028-2034, dacă condițiile lor nu vor fi îndeplinite.

Proiectul scrisorii, care este încă în curs de finalizare, solicită Comisiei să revizuiască propunerea sa, publicată în iulie, pentru a răspunde opiniilor Partidului Popular European (PPE) de centru-dreapta, familie politică din care face parte și Ursula von der Leyen, ale social-democraților de centru-stânga (S&D), ale grupului liberal Renew Europe și ale Verzilor. Acest cvartet formează majoritatea în Parlamentul European, care trebuie să aprobe bugetul.

Legiuitorii se opun „planurilor naționale” ale Comisiei, o idee de a pune în comun fondurile destinate agricultorilor și regiunilor – care reprezintă aproximativ jumătate din bugetul total al UE, în valoare de 1,8 trilioane de euro – într-un fond unic gestionat de cele 27 de guverne ale blocului. Aceasta reprezintă o schimbare față de sistemul actual, în care regiunile joacă un rol crucial în gestionarea fondurilor.

„Întrucât propunerea actuală privind (planurile naționale) nu ține seama de cerințele noastre esențiale, aceasta nu poate constitui o bază pentru negocieri. Așteptăm, așadar, ca cerințele noastre esențiale să se reflecte în mod semnificativ într-o propunere modificată a Comisiei Europene, care să permită continuarea negocierilor cu Parlamentul European”, se arată în proiectul de scrisoare.

Scrisoarea are scopul de a crește presiunea asupra executivului european pentru a face concesii după săptămâni de negocieri blocate.

Dacă nu se ajunge la un acord, cele patru grupuri politice vor prezenta o rezoluție prin care vor respinge planurile naționale care fac parte din propunerea de buget în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European care va începe pe 12 noiembrie.

Dezvoltarea rurală

Comisia susține că acest model va permite guvernelor să cheltuiască fondurile UE în funcție de nevoile lor specifice și va crea o legătură mai strânsă între plăți și reformele economice ale guvernelor.

Însă legiuitorii afirmă că planul ar extinde puterea guvernelor centrale în detrimentul regiunilor, care au jucat în mod tradițional un rol cheie în gestionarea fondurilor UE.

Una dintre cele mai importante cerințe ale grupurilor politice este ca Comisia să aloce fonduri specifice pentru dezvoltarea rurală și pentru toate regiunile, lucru care nu este inclus în actuala propunere de buget.

Eurodeputații solicită, de asemenea, executivului european să revizuiască modelul său de finanțare a reformelor, care, în opinia lor, creează un „deficit democratic inerent”.

Parlamentul European dorește, de asemenea, să aibă mai multă putere de decizie și de control asupra modului în care sunt alocate fondurile publice ale UE pe o perioadă de șapte ani.

Grupurile politice au convenit deja în această lună să includă pe agenda sesiunii plenare a Parlamentului European din noiembrie o dezbatere referitoare la bugetul pe termen lung al UE.

Această dată marchează, de asemenea, termenul limită până la care Parlamentul și Comisia trebuie să ajungă la un acord cu privire la modificările planurilor naționale.

Socialiștii și liberalii au declarat deja că sunt gata să respingă propunerea de buget al UE, dar PPE nu a confirmat încă că va face acest lucru în mod oficial, în ciuda faptului că mulți dintre legiuitorii săi au indicat în ultimele săptămâni că acest lucru este probabil.

Guvernele UE negociază în prezent propunerea de buget în cadrul unor deliberări care se preconizează că se vor prelungi până la începutul anului 2027.

La acel moment, Parlamentul va negocia planul de cheltuieli cu capitalele naționale și va vota asupra acestuia înainte de intrarea sa în vigoare, prevăzută pentru 2028.