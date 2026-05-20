Parlamentul European cere Comisiei să evalueze dacă există „un risc evident de încălcare gravă a valorilor fundamentale ale UE” de către guvernul Slovaciei

Parlamentul European a cerut miercuri Comisiei Europene să evalueze dacă există un „risc clar de încălcare gravă” a valorilor fundamentale ale Uniunii Europene de către guvernul Slovaciei, pe fondul preocupărilor legate de statul de drept, independența justiției, libertatea presei și utilizarea fondurilor europene.

Rezoluția a fost adoptată cu 347 de voturi pentru, 165 împotrivă și 25 de abțineri.

Eurodeputații afirmă că sunt „profund îngrijorați” de deteriorarea respectării democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale în Slovacia și avertizează că deficiențele sistemice identificate pot afecta inclusiv protejarea intereselor financiare ale UE.

Parlamentul European solicită Comisiei să utilizeze toate instrumentele aflate la dispoziția sa pentru protejarea valorilor europene și a bugetului UE, inclusiv proceduri de infringement și mecanismul de condiționalitate privind statul de drept.

Rezoluția critică reformele promovate de guvernul slovac în domeniul justiției penale, inclusiv modificările legislative care reduc sancțiunile pentru corupție și desființarea unor structuri specializate anticorupție. Eurodeputații semnalează și presupuse presiuni asupra foștilor investigatori anticorupție.

Parlamentul European și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea față de modificările constituționale recente considerate restrictive pentru drepturile fundamentale și care contestă supremația dreptului european, precum și față de tentativa autorităților de la Bratislava de a desființa instituția responsabilă cu protecția avertizorilor de integritate.

Eurodeputații cer autorităților slovace să consolideze independența sistemului judiciar și să implementeze recomandările anticorupție formulate de Comisia Europeană și organismele Consiliului Europei.

Textul adoptat face referire și la suspiciuni privind utilizarea necorespunzătoare a fondurilor europene destinate dezvoltării rurale și turismului pentru construirea sau renovarea unor proprietăți private de lux.

Rezoluția exprimă „profundă alarmă” și în legătură cu deteriorarea libertății și pluralismului mass-media și denunță presiunile exercitate asupra societății civile.

Eurodeputații solicită Slovaciei să combată violența împotriva femeilor și să garanteze accesul la drepturile sexuale și reproductive, inclusiv la avort sigur și legal. Documentul cere totodată îmbunătățirea protecției drepturilor persoanelor LGBTIQ+ și ale minorității rome.

Parlamentul European și-a exprimat preocuparea și față de relatările privind confiscări retroactive de proprietăți bazate pe principiul vinei colective, în special în cazul minorității maghiare din Slovacia, cerând autorităților să oprească astfel de practici bazate pe decrete postbelice.

Eurodeputații au criticat și planurile guvernului slovac privind restrângerea votului prin corespondență pentru cetățenii slovaci din străinătate.

În aprilie 2026, Parlamentul European ceruse deja activarea mecanismului european de condiționalitate privind statul de drept în cazul Slovaciei, în contextul evaluării gestionării bugetului UE de către Comisia Europeană.