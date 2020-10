Parlamentul European cere, într-o rezoluție privind deteriorarea statului de drept în Bulgaria, un control mai strict asupra cheltuielilor din fonduri UE: “Valorile europene sunt amenințate”

Președintele Parlamentului European, italianul David Sassoli, a anunțat, la finalul sesiunii plenare de joi, că intră în autoizolare după ce a avut contact cu o persoană din staff-ul personal confirmată pozitiv astăzi pentru infecția cu COVID-19.

I was recently in contact with a member of my staff who today tested positive for COVID-19. I am fine and have no symptoms. In accordance with the rules, I’ll be self-isolating for the required period to carry out the necessary checks.

— David Sassoli (@EP_President) October 8, 2020