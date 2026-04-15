Parlamentul European cere majorarea cu aproape 200 miliarde de euro a bugetului UE 2028–2034

Parlamentul European și-a aprobat miercuri poziția de negociere privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034, solicitând creșterea acestuia la 1,27% din venitul național brut (VNB) al UE și alocări mai mari pentru principalele politici europene, peste propunerea de aproximativ 2.000 de miliarde de euro (1,26% din VNB) prezentată de Comisia Europeană în iulie 2025.

Eurodeputații cer ca rambursarea datoriei aferente fondului de redresare NextGenerationEU (0,11% din VNB) să fie realizată în afara plafoanelor bugetare și susțin o creștere de aproximativ 10% a bugetului față de varianta Comisiei, considerată insuficientă pentru a răspunde provocărilor actuale.

„„Propunem un buget european care să fie atât suficient, cât și previzibil pentru beneficiari, remediind deficiențele propunerii inițiale a Comisiei. Printr-o creștere moderată de 10%, asigurăm resurse adecvate pentru noile priorități, precum apărarea și competitivitatea, menținând în același timp pe deplin politicile-cheie, cum ar fi agricultura și coeziunea. Solicităm o finanțare consolidată și dedicată pentru agricultori și regiuni, respingând ferm orice încercare de a fuziona sau dilua aceste priorități esențiale. În același timp, datoria NextGenerationEU trebuie rambursată peste plafoanele bugetare, nu în detrimentul agricultorilor, al IMM-urilor, al cercetătorilor sau al studenților Erasmus”, a declarat Siegfried Mureșan, negociator-șef al Parlamentului European.

Parlamentul consideră că acest nivel de finanțare reprezintă minimul necesar pentru ca Uniunea să își respecte angajamentele și să răspundă provocărilor majore, inclusiv războiul la scară largă din Europa, decalajele de competitivitate și crizele climatice și de biodiversitate.

În acest context, eurodeputații propun majorări semnificative pentru principalele programe europene:

+197,3 miliarde euro la dimensiunea totală a bugetului

+139,31 miliarde euro pentru Politica Agricolă Comună

+78,87 miliarde euro pentru Politica de Coeziune

+124,19 miliarde euro pentru Fondul Social European

+30,05 miliarde euro pentru Fondul European pentru Competitivitate

+25 miliarde euro pentru Orizont Europa

+9,86 miliarde euro pentru Mecanismul pentru Interconectarea Europei

+6,56 miliarde euro pentru Erasmus+

De asemenea, eurodeputații insistă asupra menținerii unor alocări distincte pentru politica agricolă comună, politica de coeziune și Fondul Social European și resping ferm ideea unei „renaționalizări” a bugetului UE, avertizând împotriva unei abordări „à la carte”. Potrivit acestora, un model în care statele membre își aleg doar programele care le avantajează ar risca să submineze politicile comune ale Uniunii, să reducă transparența și să creeze competiție între beneficiari, în detrimentul unei distribuții echilibrate a fondurilor la nivel european.

Parlamentul sprijină, totodată, creșterea finanțării pentru competitivitate, apărare și tranzițiile verde și digitală, dar consideră că fondurile pentru acțiunea externă rămân insuficiente, cerând alocări mai mari pentru extindere, dezvoltare și sprijin pentru Ucraina.

Deputații europeni avertizează împotriva transferării unor decizii politice esențiale în programele de lucru ale Comisiei fără implicarea Parlamentului, subliniind că simplificarea nu trebuie să afecteze transparența, responsabilitatea sau controlul democratic și subliniază că respectarea statului de drept rămâne o condiție pentru accesarea fondurilor europene.

Parlamentul susține, de asemenea, introducerea unor noi resurse proprii, estimate la aproximativ 60 miliarde de euro anual, inclusiv taxe pe servicii digitale, jocuri de noroc online sau câștiguri din criptoactive.

După votul final în plen, programat pentru 29 aprilie, Parlamentul va putea începe negocierile cu statele membre privind forma finală a bugetului UE pentru perioada 2028–2034.