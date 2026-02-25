Parlamentul European cere o definiție comună la nivelul UE pentru viol, bazată pe lipsa consimțământului

Comisia Europeană ar trebui să propună o lege care să stabilească o definiție comună a violului la nivelul Uniunii Europene, fundamentată pe conceptul de consimțământ liber exprimat, informat și revocabil, potrivit unui raport adoptat miercuri de Comisia pentru libertăți civile și Comisia pentru drepturile femeii din Parlamentul European.

Raportul a fost aprobat cu 75 de voturi pentru, 27 împotrivă și 3 abțineri și reafirmă poziția constantă a legislativului european potrivit căreia absența consimțământului trebuie să reprezinte elementul central în procedurile judiciare privind infracțiunea de viol.

Definiție unitară la nivel european

Eurodeputații solicită executivului european să prezinte o propunere legislativă care să introducă o definiție unitară a violului în toate statele membre, bazată pe lipsa consimțământului. Țările care utilizează în continuare definiții centrate pe folosirea forței sau a violenței sunt îndemnate să își armonizeze legislația cu standardele internaționale, inclusiv cu Convenția de la Istanbul, ratificată de Uniunea Europeană în 2023.

Raportul subliniază că o astfel de reglementare este necesară pentru a asigura un acces efectiv la justiție, în condițiile în care datele arată că o abordare bazată pe consimțământ contribuie la creșterea ratei de raportare a infracțiunilor, a condamnărilor și a recuperării victimelor. De asemenea, eurodeputații consideră că noua legislație ar trebui să completeze directiva adoptată în 2024 privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, care stabilește standarde comune în materie de prevenire, protecție și sprijin pentru victime.

Parlamentul European reiterează totodată solicitarea ca violența bazată pe gen să fie inclusă pe lista infracțiunilor la nivelul UE prevăzută de articolul 83 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Abordare centrată pe victimă și combaterea violenței digitale

Raportul evidențiază faptul că violența sexuală este adesea agravată de alte forme de discriminare și cere statelor membre să asigure acces la îngrijire medicală completă, inclusiv servicii de sănătate sexuală și reproductivă, sprijin psihologic și asistență juridică. Documentul solicită înființarea de centre de criză deschise 24 de ore din 24, servicii specializate gratuite și mecanisme eficiente de despăgubire.

Eurodeputații cer, de asemenea, extinderea termenelor de prescripție pentru infracțiunile de viol, având în vedere că multe victime depun plângere la mult timp după comiterea faptelor, din cauza traumei, fricii sau presiunii sociale.

În plus, Parlamentul solicită elaborarea, în 2026, a unor orientări la nivelul UE privind educația comprehensivă în domeniul sexualității și relațiilor, precum și lansarea unor campanii de informare pentru combaterea miturilor legate de viol și a propagandei misogine din mediul online, inclusiv a conținutului anti-gen și a ideologiilor care normalizează violența împotriva femeilor.

Raportul mai prevede formare specializată pentru forțele de ordine, judecători, procurori, personal medical și alte servicii de primă linie, pentru a preveni victimizarea secundară și a elimina stereotipurile de gen. Totodată, este solicitată o cooperare consolidată cu societatea civilă, serviciile specializate pentru femei și agențiile europene, precum Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și Agenția UE pentru Drepturi Fundamentale.

Raportul urmează să fie supus votului plenului Parlamentului European în luna martie.