PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul European cere o definiție comună la nivelul UE pentru viol, bazată pe lipsa consimțământului
Comisia Europeană ar trebui să propună o lege care să stabilească o definiție comună a violului la nivelul Uniunii Europene, fundamentată pe conceptul de consimțământ liber exprimat, informat și revocabil, potrivit unui raport adoptat miercuri de Comisia pentru libertăți civile și Comisia pentru drepturile femeii din Parlamentul European.
Raportul a fost aprobat cu 75 de voturi pentru, 27 împotrivă și 3 abțineri și reafirmă poziția constantă a legislativului european potrivit căreia absența consimțământului trebuie să reprezinte elementul central în procedurile judiciare privind infracțiunea de viol.
Definiție unitară la nivel european
Eurodeputații solicită executivului european să prezinte o propunere legislativă care să introducă o definiție unitară a violului în toate statele membre, bazată pe lipsa consimțământului. Țările care utilizează în continuare definiții centrate pe folosirea forței sau a violenței sunt îndemnate să își armonizeze legislația cu standardele internaționale, inclusiv cu Convenția de la Istanbul, ratificată de Uniunea Europeană în 2023.
Raportul subliniază că o astfel de reglementare este necesară pentru a asigura un acces efectiv la justiție, în condițiile în care datele arată că o abordare bazată pe consimțământ contribuie la creșterea ratei de raportare a infracțiunilor, a condamnărilor și a recuperării victimelor. De asemenea, eurodeputații consideră că noua legislație ar trebui să completeze directiva adoptată în 2024 privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, care stabilește standarde comune în materie de prevenire, protecție și sprijin pentru victime.
Parlamentul European reiterează totodată solicitarea ca violența bazată pe gen să fie inclusă pe lista infracțiunilor la nivelul UE prevăzută de articolul 83 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Abordare centrată pe victimă și combaterea violenței digitale
Raportul evidențiază faptul că violența sexuală este adesea agravată de alte forme de discriminare și cere statelor membre să asigure acces la îngrijire medicală completă, inclusiv servicii de sănătate sexuală și reproductivă, sprijin psihologic și asistență juridică. Documentul solicită înființarea de centre de criză deschise 24 de ore din 24, servicii specializate gratuite și mecanisme eficiente de despăgubire.
Eurodeputații cer, de asemenea, extinderea termenelor de prescripție pentru infracțiunile de viol, având în vedere că multe victime depun plângere la mult timp după comiterea faptelor, din cauza traumei, fricii sau presiunii sociale.
În plus, Parlamentul solicită elaborarea, în 2026, a unor orientări la nivelul UE privind educația comprehensivă în domeniul sexualității și relațiilor, precum și lansarea unor campanii de informare pentru combaterea miturilor legate de viol și a propagandei misogine din mediul online, inclusiv a conținutului anti-gen și a ideologiilor care normalizează violența împotriva femeilor.
Raportul mai prevede formare specializată pentru forțele de ordine, judecători, procurori, personal medical și alte servicii de primă linie, pentru a preveni victimizarea secundară și a elimina stereotipurile de gen. Totodată, este solicitată o cooperare consolidată cu societatea civilă, serviciile specializate pentru femei și agențiile europene, precum Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și Agenția UE pentru Drepturi Fundamentale.
Raportul urmează să fie supus votului plenului Parlamentului European în luna martie.
CONSILIUL UE
UE va stabili pe 25 martie cine va găzdui noua Autoritate Vamală a Uniunii Europene. Bucureștiul, între cele 9 orașe candidate
Consiliul Uniunii Europene a aprobat miercuri, în mod formal, procedura convenită cu Parlamentul European pentru selectarea unui oraș-gazdă pentru noua Autoritate Vamală a UE (EUCA), Autoritatea urmând să aibă sarcina de a coordona acțiunile vamale și de a sprijini activitatea autorităților vamale naționale în mod coerent la nivelul întregii Uniuni, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Înțelegerea comună finalizată astăzi stabilește un proces decizional solid, care respectă autonomia fiecărei instituții. Decizia finală privind sediul va fi luată la 25 martie, în cadrul unei reuniuni informale interinstituționale la nivel politic între co-legiuitori.
În octombrie 2025, Comisia Europeană a lansat un apel pentru ca statele membre să își exprime interesul de a găzdui EUCA. Nouă state membre au depus candidaturi până la termenul-limită: Belgia (Liège), Croația (Zagreb), Franța (Lille), Italia (Roma), Țările de Jos (Haga), Polonia (Varșovia), Portugalia (Porto), România (București) și Spania (Málaga).
În baza procedurii convenite, Consiliul și Parlamentul vor selecta fiecare, în mod independent, câte două orașe candidate preferate dintre cele nouă care au depus aplicații, pe baza unei evaluări realizate de Comisia Europeană.
Citiți și România și-a prezentat candidatura pentru găzduirea Autorității Vamale a UE. Nazare: Întreaga noastră ofertă se construiește pe viteză și capacitate
Cele două instituții se vor reuni ulterior pentru a-și dezvălui selecțiile. Dacă un candidat figurează pe ambele liste scurte, acesta va fi declarat automat selectat, fără a mai fi necesar un vot suplimentar. Dacă nu există suprapunere, co-legiuitorii vor trece la o serie de runde de vot pentru a desemna un candidat.
Consiliul și Parlamentul își vor selecta candidații preferați la 25 martie. În aceeași zi, co-legiuitorii se vor reuni pentru a-și prezenta opțiunile și pentru a desfășura runde de vot, dacă va fi necesar.
Înființarea EUCA face parte din procesul de reformare a cadrului vamal general al UE, astfel încât acesta să poată face față presiunilor semnificative generate de creșterea fluxurilor comerciale, de fragmentarea sistemelor naționale, de ascensiunea rapidă a comerțului electronic și de schimbările geopolitice. Negocierile dintre Consiliu și Parlamentul European privind această reformă amplă sunt în curs.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Gabriela Firea a semnat o scrisoare adresată Comisiei Europene prin care solicită asigurarea accesului la servicii de sănătate pentru toate femeile din UE: Susțin cu tărie dreptul femeilor de a decide pentru viața și corpul lor
Eurodeputatul Gabriela Firea, membră a Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen, a semnat o scrisoare adresată Comisiei Europene prin care solicită aplicarea inițiativei cetățenești „My Voice, My Choice”.
„Continuă demersurile pentru asigurarea accesului la servicii de sănătate pentru toate femeile din Uniunea Europeană. Cerem aplicarea inițiativei cetățenești My Voice My Choice! Am semnat, alături de alți colegi din Parlamentul European – Lina Gálvez, președinta Comisiei FEMM, Heléne Fritzon, vicepreședinta grupului S&D, și Joanna Scheuring-Wielgus, coordonator S&D în Comisia FEMM – o scrisoare adresată Comisiei Europene”, a anunțat Firea într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
Eurodeputatul a anunțat că răspunsul Comisiei Europene este așteptat joi, 26 februarie.
„Vom afla care este poziția Comisiei Europene cu privire la solicitarea Parlamentului European, dar și a celor peste 1,2 milioane de cetățeni europeni care au semnat această inițiativă. Peste 60.000 de semnături sunt din România. Solicitarea oamenilor ar trebui respectată”, a subliniat Gabriela Firea.
Aceasta a explicat că proiectul „are legătură cu protecția drepturilor femeilor!”
„Susțin cu tărie dreptul femeilor de a decide pentru viața și corpul lor. Militez pentru drepturile femeilor, ca ele să ia decizii pentru propria viață și pentru propriul lor corp. Am vorbit în repetate rânduri despre faptul că femeile trebuie să aibă acces la servicii medicale de calitate, de consiliere, de îndrumare, astfel încât, împreună cu familiile, cu persoanele apropiate, să ia cea mai bună decizie pentru viața lor”, a amintit Gabriela Firea.
În încheiere, eurodeputatul a punctat că nu va fi „niciodată de acord să interzicem drepturi”.
„Nu așa vom crește sănătos natalitatea, în toată Europa, interzicând drepturi”, a conchis Gabriela Firea.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Comisia Juridică din PE dă undă verde raportului coordonat de Victor Negrescu care prevede „o finanțare ambițioasă” pentru justiție în viitorul Cadru Financiar Multianual al UE
Comisia pentru Afaceri Juridice din Parlamentul European a aprobat opinia coordonată de vicepreședintele legislativului european Victor Negrescu privind bugetul pentru justiție în viitorul Cadru Financiar Multianual post-2027.
„Nu este doar un document tehnic. Este un mesaj politic clar pe care îl transmit în calitate de raportor: fără un sistem de justiție solid, independent și modern, nu putem vorbi despre o Europă puternică”, a subliniat eurodeputatul Victor Negrescu într-o primă reacție după acest „pas important”.
Prin acest raport adoptat cu 18 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 2 abțineri, Victor Negrescu solicită „o finanțare ambițioasă de 800 de milioane de euro pentru programul dedicat justiției, de aproape trei ori mai mult față de bugetul actual” pentru a:
- crește accesul cetățenilor la actul de justiție, inclusiv în comunitățile vulnerabile;
- investi în calitatea și eficiența sistemelor judiciare;
- consolida cooperarea europeană pentru combaterea criminalității și corupției transfrontaliere;
- întări capacitatea de răspuns în fața atacurilor cibernetice și să accelerăm digitalizarea justiției.
Raportul coordonat de eurodeputatul Victor Negrescu vine „într-o perioadă în care presiunile asupra independenței justiției sunt reale, iar criminalitatea devine tot mai complexă și transfrontalieră, Europa are nevoie de instrumente și resurse adecvate.”
Un punct esențial al raportului, explică vicepreședintele Parlamentului European, „evidențiază importanța și necesitatea respectării prevederilor din tratatele europene.”
„Am contestat ideea centralizării excesive a fondurilor și a comasării programelor prevăzute explicit în tratate, dacă acest lucru ar duce la diluarea sau chiar dispariția unor politici fundamentale precum coeziunea sau politica agricolă comună. Nu putem construi viitorul sacrificând echilibrul care a ținut Uniunea unită. Pentru mine, având și calitatea de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de transparență și combaterea corupției, acest dosar este despre încredere. Încrederea cetățenilor că drepturile lor sunt protejate. Încrederea că legea se aplică egal pentru toți. Încrederea că Europa rămâne un spațiu al justiției și al valorilor”, a arătat eurodeputatul.
În cadrul negocierilor care abia încep, mai spune Victor Negrescu în încheiere, direcția este „una clară: o Europă care investește în justiție investește, de fapt, în propria sa stabilitate și credibilitate.”
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Parlamentul European cere o definiție comună la nivelul UE pentru viol, bazată pe lipsa consimțământului
Szijjarto: Ucraina a primit în patru ani mai mulți bani europeni decât Ungaria în 22 de ani. UE aruncă banii europenilor într-o groapă fără fund
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a discutat cu oficialul australian Christian Hirst despre gestionarea amenințărilor hibride și a dezinformării
„Trăim într-o perioadă care favorizează în mod fundamental proliferarea nucleară”, semnalează Franța
UE va stabili pe 25 martie cine va găzdui noua Autoritate Vamală a Uniunii Europene. Bucureștiul, între cele 9 orașe candidate
Zelenski anunță că vor avea loc discuții cu SUA joi, la Geneva, privind reconstrucția Ucrainei și noi contacte trilaterale cu Rusia în martie
România intră în mecanismul european EastInvest, o platformă de finanțare vizând investiții de cel puțin 28 miliarde euro pentru regiunile de frontieră estică ale UE
Comisia Europeană propune ca UE să devină membru fondator al Comisiei internaționale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina: Rusia va trebui să plătească
UE așteaptă „curând vești mai bune” din SUA privind reducerea taxelor de 50% la produsele cu oțel și aluminiu (Bloomberg)
Comisia Europeană propune deschiderea negocierilor privind extinderea zonei de „roaming ca acasă” a UE la țările din Balcanii de Vest
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
PE reiterează sprijinul ferm pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă. Într-o rezoluție, eurodeputații cer mai multe sancțiuni împotriva Moscovei și reafirmă că viitorul Ucrainei se află în UE
România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Trending
-
SĂNĂTATE5 days ago
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară
-
ROMÂNIA6 days ago
EXCLUSIV SURSE Nicușor Dan, singurul lider UE observator la reuniunea Consiliului pentru Pace, invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington
-
SĂNĂTATE5 days ago
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație
-
SĂNĂTATE6 days ago
România, epicentrul rujeolei în UE, pe fondul unui declin istoric al vaccinării ROR. FRPV: ”Acoperirea vaccinală atât de scăzută este inacceptabilă”
-
INTERNAȚIONAL6 days ago
Trump l-a numit pe Nicușor Dan “prim-ministru” în discursul de la Consiliul Păcii: “Românii sunt fantastici și serioși. Vin și muncesc și ne ajută în SUA”