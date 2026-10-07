Parlamentul European cere o politică mai fermă față de China, bazată pe dialog, comerț echitabil și drepturile omului

Parlamentul European solicită o politică UE-China mai fermă și bazată pe principii, care să îmbine dialogul cu o protecție sporită a intereselor europene, se arată într-un comunicat de presă.

Într-o recomandare adoptată miercuri cu 454 de voturi pentru, 86 împotrivă și 110 abțineri, eurodeputații susțin că UE trebuie să își consolideze politica multilaterală și să mențină dialogul cu China pe teme precum provocările globale, pacea și securitatea, schimbările climatice și drepturile omului.

În același timp, eurodeputații atrag atenția că relațiile bilaterale au ajuns într-un punct critic, pe fondul practicilor economice neloiale ale Chinei și al poziției acesteia față de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.