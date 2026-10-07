Parlamentul European cere o politică mai fermă față de China, bazată pe dialog, comerț echitabil și drepturile omului

Parlamentul European solicită o politică UE-China mai fermă și bazată pe principii, care să îmbine dialogul cu o protecție sporită a intereselor europene, se arată într-un comunicat de presă.
Într-o recomandare adoptată miercuri cu 454 de voturi pentru, 86 împotrivă și 110 abțineri, eurodeputații susțin că UE trebuie să își consolideze politica multilaterală și să mențină dialogul cu China pe teme precum provocările globale, pacea și securitatea, schimbările climatice și drepturile omului.
În același timp, eurodeputații atrag atenția că relațiile bilaterale au ajuns într-un punct critic, pe fondul practicilor economice neloiale ale Chinei și al poziției acesteia față de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.
Eurodeputații își exprimă profunda îngrijorare cu privire la informațiile verificate potrivit cărora aramata chineză a instruit personal militar rus pentru a lupta în Ucraina.
În opinia acestora, UE ar trebui să își coordoneze acțiunile cu Statele Unite, statele membre ale G7 și alți parteneri care împărtășesc aceleași valori și să încurajeze China să își folosească influența asupra Rusiei pentru a contribui la încheierea războiului.
Reducerea dependențelor și apărarea valorilor europene
Eurodeputații susțin că sunt necesare măsuri urgente pentru a contracara folosirea ca instrument de presiune a dependenței economice excesive a UE de China, în paralel cu o strategie riguroasă de reducere a riscurilor, concentrată pe materii prime critice, medicamente, baterii, vehicule electrice, tehnologia informației și comunicațiilor, semiconductori și alte sectoare strategice.
Aceștia solicită consolidarea mecanismelor de verificare a investițiilor și protejarea tehnologiilor, infrastructurii și lanțurilor de aprovizionare critice.
Parlamentul European identifică supracapacitatea industrială a Chinei, subvențiile de stat și alte restricții privind accesul companiilor europene pe piața chineză drept provocări tot mai mari pentru economia UE.
Eurodeputații solicită reciprocitate și condiții echitabile în domeniul comerțului și al investițiilor și susțin adoptarea unor măsuri proporționale de către UE în situațiile în care China nu își deschide piețele interne. De asemenea, aceștia pledează pentru consolidarea parteneriatelor din cadrul inițiativei Global Gateway, care să ofere o alternativă credibilă la Inițiativa Belt and Road a Chinei, în special în Africa și America Latină.
Raportul reafirmă politica UE privind „o singură Chină”, dar se opune oricărei modificări unilaterale, prin forță sau coerciție, a status quo-ului din Taiwan.
Eurodeputații solicită consolidarea rezilienței UE în fața atacurilor cibernetice, a ingerințelor străine, a spionajului și a amenințărilor hibride și cer, totodată, intensificarea dialogului privind drepturile omului și exercitarea unor presiuni asupra Chinei în legătură cu reprimarea, munca forțată și politicile aplicate în Tibet și Xinjiang.
Parlamentul European își exprimă profunda îngrijorare cu privire la adoptarea Legii privind promovarea unității și progresului etnic și la posibilitatea ca aceasta să contribuie la instituționalizarea în continuare a politicilor de asimilare. Eurodeputații solicită, de asemenea, eliberarea necondiționată a deținuților politici.
Între martie și iunie 2026, trei delegații ale Parlamentului European au efectuat vizite în China, iar o a patra delegație ar urma să efectueze o vizită ulterior, în octombrie 2026.
Contactele directe dintre Parlamentul European și autoritățile chineze au fost reluate anul trecut, după ce au fost practic suspendate din 2021, când guvernul chinez a impus sancțiuni împotriva mai multor eurodeputați, ca răspuns la sancțiunile UE în materie de drepturi ale omului impuse unor oficiali și organizații din China.