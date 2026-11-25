Parlamentul European a cerut miercuri Uniunii Europene să sprijine sistemul internațional de justiție și să protejeze instituțiile și persoanele care apără statul de drept împotriva presiunilor externe, potrivit comunicatului oficial.

Într-un raport adoptat în plen, eurodeputații atrag atenția asupra amenințărilor fără precedent la adresa sistemului internațional de justiție, în special a Curții Penale Internaționale (CPI), care se confruntă cu presiuni coercitive, sancțiuni unilaterale și campanii menite să îi submineze credibilitatea și independența.

Eurodeputații amintesc că, începând de anul trecut, administrația SUA a impus sancțiuni împotriva unor oficiali ai CPI, prin înghețarea activelor acestora și interzicerea oricărui sprijin material sau financiar acordat lor. Alte măsuri vizează deținătorii de mandate în cadrul Organizației Națiunilor Unite și organizațiile neguvernamentale partenere, se arată în raport.

Consolidarea sistemului internațional de justiție și protejarea suveranității UE

Raportul solicită actualizarea și activarea „statutului de blocare”, un instrument menit să protejeze operatorii europeni împotriva efectelor extrateritoriale ale măsurilor coercitive impuse de state terțe.

Eurodeputații observă că sancțiunile americane au creat un climat de îngrijorare în rândul băncilor, companiilor de asigurări și furnizorilor de servicii digitale din Europa, determinându-i să adopte măsuri de conformare excesivă. Această situație îngreunează efectuarea unor plăți esențiale și furnizarea serviciilor necesare funcționării sistemului internațional de justiție.

În acest context, eurodeputații propun reducerea dependențelor structurale ale UE de infrastructura financiară și digitală din afara Europei și utilizarea Instrumentului împotriva măsurilor coercitive.

Parlamentul subliniază, de asemenea, importanța cooperării cu statele democratice partenere pentru diminuarea acestor presiuni, prin intermediul acordurilor comerciale și al dialogului politic.

Totodată, eurodeputații consideră necesară facilitarea eliberării vizelor pentru martorii și apărătorii drepturilor omului implicați în eforturile de tragere la răspundere a celor vinovați, astfel încât integritatea probelor prezentate în fața instanțelor internaționale să fie protejată.

Reafirmând caracterul universal al Curții Penale Internaționale, Parlamentul solicită Consiliului European să integreze în mod explicit Statutul de la Roma în acquis-ul UE. Eurodeputații subliniază că justiția internațională are un rol esențial în apărarea statului de drept, asigurarea tragerii la răspundere a celor vinovați și protejarea victimelor, oriunde s-ar afla acestea.

Apel la un răspuns coordonat al UE

Eurodeputații insistă că justiția internațională reprezintă un pilon al autonomiei strategice a UE și solicită un răspuns coordonat pentru a se asigura că impunitatea nu este tolerată în cazul celor mai grave crime.

În acest sens, Parlamentul cere Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe să prezinte o strategie și un plan de acțiune care să includă, în special:

evaluarea instrumentelor existente și identificarea lacunelor care trebuie acoperite;

mecanisme concrete de protecție pentru judecători, procurori, martori și victime;

asigurarea unei finanțări predictibile și solide pentru mecanismele de justiție internațională;

îmbunătățirea coordonării între statele membre ale UE, Eurojust și mecanismele de investigare ale ONU.

De asemenea, Comisia Europeană ar trebui să prezinte un raport anual privind punerea în aplicare a strategiei, impactul sancțiunilor impuse de state terțe și utilizarea fondurilor europene alocate justiției internaționale, mai precizează eurodeputații.