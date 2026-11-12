Parlamentul European cere reguli mai stricte pentru utilizarea inteligenței artificiale în procesele democratice

Parlamentul European solicită control parlamentar și reglementarea impactului inteligenței artificiale asupra proceselor democratice din UE, echilibrului instituțional și drepturilor fundamentale, potrivit comunicatului oficial.

Într-o rezoluție privind aspectele instituționale ale inteligenței artificiale (IA) în contextul integrării europene, adoptată joi cu 405 voturi pentru, 133 împotrivă și 60 de abțineri, eurodeputații analizează oportunitățile, dar și preocupările legate de utilizarea inteligenței artificiale în administrația publică și în procesele democratice.

Inteligența artificială în procesul de legiferare al UE

Eurodeputații recunosc potențialul transformator al inteligenței artificiale în sprijinirea procesului legislativ al UE, dar subliniază că utilizarea acesteia în cadrul instituțiilor europene trebuie să rămână centrată pe factorul uman, să fie supusă supravegherii umane și să respecte valorile Uniunii Europene.

IA poate contribui la elaborarea unor politici bazate pe dovezi, precum și la simplificarea și evaluarea legislației europene, susțin eurodeputații. Totuși, aceasta nu trebuie să înlocuiască niciodată responsabilitatea politică a factorului uman și nici să conducă la adoptarea unor decizii politice exclusiv automatizate.