Parlamentul European cere reguli mai stricte pentru utilizarea inteligenței artificiale în procesele democratice

Parlamentul European solicită control parlamentar și reglementarea impactului inteligenței artificiale asupra proceselor democratice din UE, echilibrului instituțional și drepturilor fundamentale, potrivit comunicatului oficial.
Într-o rezoluție privind aspectele instituționale ale inteligenței artificiale (IA) în contextul integrării europene, adoptată joi cu 405 voturi pentru, 133 împotrivă și 60 de abțineri, eurodeputații analizează oportunitățile, dar și preocupările legate de utilizarea inteligenței artificiale în administrația publică și în procesele democratice.
Inteligența artificială în procesul de legiferare al UE
Eurodeputații recunosc potențialul transformator al inteligenței artificiale în sprijinirea procesului legislativ al UE, dar subliniază că utilizarea acesteia în cadrul instituțiilor europene trebuie să rămână centrată pe factorul uman, să fie supusă supravegherii umane și să respecte valorile Uniunii Europene.
IA poate contribui la elaborarea unor politici bazate pe dovezi, precum și la simplificarea și evaluarea legislației europene, susțin eurodeputații. Totuși, aceasta nu trebuie să înlocuiască niciodată responsabilitatea politică a factorului uman și nici să conducă la adoptarea unor decizii politice exclusiv automatizate.
Tehnologia europeană în domeniul IA și reglementarea la nivel global
Eurodeputații susțin că instrumentele europene de inteligență artificială ar trebui să beneficieze de prioritate, în special în cadrul instituțiilor UE. În acest sens, rezoluția subliniază necesitatea ca Uniunea să extindă utilizarea tehnologiei europene și să asigure autonomia strategică pe întregul lanț valoric al inteligenței artificiale.
Tehnologiile cu implicații majore asupra securității și societății la nivel global necesită un acord internațional, inspirat de modelul tratatelor privind neproliferarea armelor nucleare, în care UE să aibă un rol de lider. Măsurile de protecție trebuie integrate încă din etapa dezvoltării inteligenței artificiale, fără a frâna în mod nejustificat inovarea sau competitivitatea, se arată în rezoluție.
Inteligența artificială și impactul asupra democrației
Inteligența artificială influențează tot mai mult comunicarea politică, procesele electorale, dezbaterea publică și procesul decizional. În acest context, eurodeputații solicită evaluarea sistematică, la nivel parlamentar, atât a riscurilor, cât și a oportunităților asociate utilizării IA, precum și reformarea legislației electorale europene.
De asemenea, eurodeputații propun completarea Cartei drepturilor fundamentale a UE cu noi drepturi, precum protecția identității personale și a reprezentării vizuale a unei persoane, precum și transparența algoritmică.
Un observator al inteligenței artificiale în cadrul Parlamentului European
Raportul propune înființarea unei structuri administrative cu impact bugetar neutru, denumită „Observatorul pentru inteligență artificială al Parlamentului European”, care să sprijine activitatea comisiilor parlamentare.
Printre atribuțiile acestei structuri s-ar număra evaluarea ex-post a legislației privind inteligența artificială, precum și analiza impactului IA asupra echilibrului instituțional al Uniunii și asupra proceselor democratice.