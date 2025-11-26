PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE, invocând “colapsul democrației” și un “regim hibrid de autocrație electorală”
Parlamentul European a adoptat marți al doilea său raport interimar privind subminarea persistentă a statului de drept de către Ungaria și încălcările continue ale valorilor UE, solicitând statelor membre ale UE să continue procedura de retragere a dreptului de vot al Ungariei în Consiliul Uniunii Europene.
Adoptat cu 415 voturi pentru, 193 împotrivă și 28 de abțineri, raportul Parlamentului privind procedura în temeiul articolului 7 (declanșată de eurodeputați în 2018) evaluează evoluțiile din toate cele 12 domenii de îngrijorare – inclusiv funcționarea sistemului electoral, independența Justiției și corupția, arată un comunicat al PE.
În documentul votat, eurodeputații invocă “colapsul democrației, al statului de drept și al drepturilor fundamentale” din această țară condusă de premierul Viktor Orban, pe care-l acuză că se află în fruntea “unui regim hibrid de autocrație electorală”, relatează EFE și Agerpres. Printre cei aproape 200 de eurodeputați care au votat împotriva acestei rezoluții s-au numărat și cei din grupul Patrioți pentru Europa, grupul impulsionat chiar de Viktor Orban și care a semnalat că “Ungaria este atacată din cauza refuzului său de a oferi arme Ucrainei, de a permite intrarea migranților ilegali și de a introduce ideologia de gen în școli”.
Declin persistent al valorilor UE și al statului de drept
Analizând evoluțiile din Ungaria, eurodeputații denunță faptul că instanța supremă a Ungariei reexaminează hotărârile Curții de Justiție a UE înainte ca acestea să fie aplicate (încălcând practica standard), precum și amenințările la adresa independenței Justiției și refuzul sistematic al Ungariei de a implementa hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului. Ei subliniază și legătura dintre corupție și integritatea electorală, inclusiv existența unor rețele clientelare și obstacolele persistente cu care se confruntă organismul anti-corupție al Ungariei, ceea ce ar putea pune în pericol întregul volum de fonduri europene alocate țării. Eurodeputații critică decizia Comisiei de a debloca fonduri de coeziune (decizie contestată de Parlament în fața Curții) și subliniază necesitatea ca beneficiarii finali ai fondurilor UE, inclusiv societatea civilă, să nu fie privați de sprijin financiar.
Printre alte aspecte criticate de Parlament se numără slăbirea sistematică a Consiliului Național al Magistraturii din Ungaria, nerespectarea drepturilor cetățenilor, amenințările la adresa libertății academice, practicile economice motivate politic, direcționarea publicității de stat către instituții media apropiate guvernului și interzicerea de facto, prin Constituție, a marșurilor Pride.
Conținut politic generat prin AI în perspectiva alegerilor din 2026
Eurodeputații sunt preocupați de utilizarea tot mai frecventă în Ungaria a conținutului politic generat prin inteligență artificială, fără etichetare, înaintea alegerilor din 2026 – în special publicarea deliberată a unor videoclipuri deepfake pe rețele sociale apropiate partidului premierului și campaniei acestuia, precum și amplificarea lor coordonată. Ei observă că acest tip de materiale ridică probleme în contextul Regulamentului privind serviciile digitale, al normelor UE privind protecția datelor și al Actului privind Inteligența Artificială, subliniind că utilizarea deliberată a conținutului generat prin AI pentru a induce în eroare alegătorii, a discredita adversarii și a afecta integritatea proceselor electorale poate încălca standardele electorale naționale și poate reprezenta o amenințare gravă la adresa corectitudinii alegerilor democratice.
Nou apel pentru sancțiuni
Parlamentul remarcă faptul că situația din Ungaria a continuat să se deterioreze, parțial din cauza lipsei de progres a Consiliului în protejarea statului de drept, și reiterează transformarea Ungariei într-un „regim hibrid de autocrație electorală”, solicitând din nou acțiuni directe în temeiul articolului 7(2) TUE. Raportul condamnă folosirea repetată de către Ungaria a dreptului de veto în Consiliu ca mijloc de presiune, precum și utilizarea tranzacțională a instrumentelor bugetare și existența unor lacune care i-ar putea permite ocolirea restricțiilor prevăzute de Regulamentul privind condiționalitatea.
Eurodeputații se așteaptă ca ancheta Comisiei privind presupusul spionaj ungar în instituțiile UE să fie prezentată cât mai curând posibil, inclusiv cu clarificări privind rolul comisarului Várhelyi (care era șeful Reprezentanței Permanente a Ungariei la momentul presupuselor fapte), subliniind că rezultatele investigației trebuie să aibă consecințe concrete pentru cei implicați.
PE a adoptat noi norme privind siguranța jucăriilor. Magazinele online vor fi obligate să își adapteze platformele pentru a le permite vânzătorilor să afișeze marcajele CE ale jucăriilor
Eurodeputații au confirmat marți un acord cu țările Uniunii privind noi norme pentru siguranța jucăriilor menite să îmbunătățească protecția sănătății și a dezvoltării copiilor.
Deși Uniunea Europeană are unele dintre cele mai stricte norme privind siguranța jucăriilor, jucării periculoase continuă să ajungă în mâinile copiilor.
Potrivit unui comunicat al Parlamentului European, actualizarea directivei din 2009 vine ca răspuns la creșterea numărului de cumpărături online (inclusiv din afara UE) și la utilizarea tehnologiilor digitale.
Țările Uniunii și actorii din sector vor dispune de o perioadă de tranziție de patru ani și jumătate pentru a pune în aplicare noile măsuri.
Cerințe mai stricte privind substanțele chimice
Interdicțiile existente privind substanțele carcinogene, cele mutagene și cele toxice pentru reproducere se extind pentru a include și substanțele chimice deosebit de dăunătoare pentru copii, precum perturbatorii endocrini, substanțele care afectează sistemul respirator și substanțele toxice pentru piele și alte organe. Noile norme interzic și folosirea intenționată a substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate (PFAS), dar și a celor mai periculoase tipuri de bisfenoli. Folosirea substanțelor de parfumare alergene va fi interzisă în cazul jucăriilor destinate copiilor sub trei ani și al jucăriilor concepute pentru a fi introduse în gură.
Evaluarea siguranței
Înainte de a introduce o jucărie pe piață, producătorii vor trebui să facă o evaluare a siguranței care să examineze toate pericolele potențiale, de natură chimică, fizică, mecanică sau electrică. Evaluarea va trebui să testeze și pericolele de inflamabilitate, igienă și radioactivitate și să țină seama de vulnerabilitățile specifice copiilor. De exemplu, dacă este cazul, producătorii trebuie să se asigure că jucăriile digitale nu prezintă riscuri pentru sănătatea mintală a copiilor.
Pașaportul digital al produsului
Noile norme vor reduce numărul jucăriilor nesigure prin aplicarea mai strictă a regulilor și verificări vamale mai eficiente. Toate jucăriile trebuie să dispună de un pașaport digital al produsului, vizibil în mod clar, care să ateste că jucăria respectă normele aplicabile în materie de siguranță.
Pașaportul digital al produsului va îmbunătăți trasabilitatea jucăriilor și va simplifica și eficientiza supravegherea pieței și verificările vamale. Totodată, pașaportul le va oferi consumatorilor un acces ușor la informațiile și avertismentele referitoare la siguranță, de exemplu, folosind un cod QR.
Operatorii economici și magazinele online
Regulamentul clarifică și înăsprește cerințele pentru operatorii economici (precum producătorii, importatorii, distribuitorii și furnizorii de servicii). De exemplu, producătorii vor fi obligați să aplice avertismentele folosind un limbaj ușor de înțeles. De asemenea, dacă apar riscuri legate de jucării, producătorii vor trebui să ia măsuri corective și să informeze imediat autoritățile de supraveghere a pieței și consumatorii.
Având în vedere rolul din ce în ce mai important al piețelor online în contextul vânzării și promovării jucăriilor, piețele respective vor fi obligate să își adapteze platformele pentru a le permite vânzătorilor să afișeze marcajele CE ale jucăriilor, avertismentele de siguranță și pașapoartele digitale ale produselor. Jucăriile care nu respectă normele de siguranță vor fi considerate „conținut ilegal” în conformitate cu Regulamentul privind serviciile digitale.
Noile reguli vor intra în vigoare în a 20-a zi de la publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Normele UE privind siguranța jucăriilor stabilesc cerințele esențiale de siguranță pe care trebuie să le respecte jucăriile pentru a putea fi introduse pe piața Uniunii, indiferent dacă sunt fabricate în Uniunea Europeană sau în afara ei.
Jucăriile trebuie să poarte un marcaj CE, care să indice conformitatea cu standardele europene în materie de siguranță. În raportul de anul trecut al sistemului european de alertă rapidă pentru produse de consum periculoase, jucăriile au reprezentat a doua categorie ca număr de produse periculoase (15%), fiind depășite doar de produsele cosmetice (36%).
Totodată, substanțele chimice au fost principala sursă de risc în aproape jumătate dintre alerte.
Parlamentul European dă undă verde primului program privind industria europeană de apărare
Reunit în sesiune plenară la Strasbourg, Parlamentul European a dat marți undă verde primului program privind industria europeană de apărare, un regulament care va consolida industria de apărare a UE, va promova achiziții publice comune la nivel european, va intensifica producția și va crește sprijinul pentru Ucraina.
Regulamentul, convenit deja informal cu Consiliul, va institui primul program european privind industria de apărare (EDIP). Inițiativa are ca obiectiv consolidarea bazei industriale și tehnologice de apărare a Europei și creșterea capacităților europene în acest domeniu, informează PE într-un comunicat.
Din bugetul de 1,5 miliarde de euro prevăzut pentru EDIP, 300 de milioane de euro vor fi alocate Instrumentului de sprijin pentru Ucraina. Colegiuitorii au convenit și să creeze un Fond pentru accelerarea transformării lanțurilor de aprovizionare în domeniul apărării (instrumentul FAST), care va adăuga cel puțin 150 de milioane de euro din contribuții financiare suplimentare.
În timpul negocierilor cu Consiliul, deputații europeni au reușit să obțină o majorare a bugetului programului, prin contribuții suplimentare din Instrumentul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (Instrumentul SAFE). În plus, țările Uniunii pot să valorifice întregul potențial al Mecanismului de redresare și reziliență, reorientând și realocând din fondurile rămase necheltuite pentru a sprijini proiecte din cadrul EDIP.
Eurodeputații au susținut ferm și principiul „cumpărării de produse europene”: pentru ca produsele din domeniul apărării să poată beneficia de finanțare, valoarea componentelor lor provenite din țări terțe neasociate nu va putea depăși 35 % din costul total estimat al componentelor.
Sprijinul pentru Ucraina
Programul va introduce un cadru juridic pentru proiectele europene de interes comun în domeniul apărării. Ca să fie eligibile pentru finanțare, acestea vor trebui să implice cel puțin patru țări ale Uniunii; Ucraina va avea și ea posibilitatea să participe. Regulamentul va crea și un Instrument de sprijin pentru Ucraina, care va contribui la modernizarea industriei ucrainene de apărare și la o integrare mai ușoară a acesteia în industria europeană de apărare.
„EDIP marchează un pas important către o abordare mai eficientă, mai rapidă și cu adevărat europeană a achizițiilor publice în domeniul apărării și către consolidarea capabilităților europene de apărare. Acesta este conceput pentru a avea un impact de durată, servind drept punct de referință pentru inițiativele viitoare și conturând modul în care va avea loc cooperarea europeană în domeniul producției după 2027”, a declarat Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Renew, Germania), președinta Comisiei pentru securitate și apărare.
„EDIP este primul instrument de apărare al UE care este cu adevărat european. În fața războiului pe scară largă al Rusiei împotriva vecinei noastre, Ucraina, și a atacurilor repetate împotriva propriilor noastre țări, trebuie să ne consolidăm sistemele comune și să ne intensificăm capacitățile de apărare în mod colectiv. EDIP ne va permite să construim o Europă mai rezilientă și mai suverană, prin investiții comune, achiziții publice comune din baza industrială și tehnologică de apărare europeană și prin continuarea integrării industriilor de apărare ucraineană și europeană. Acest lucru este esențial pentru a ne asigura că ne putem proteja democrațiile în mod eficace și autonom”, a declarat și François-Xavier Bellamy (PPE, Franța), coraportor din partea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie.
„Acest program reprezintă un important pas înainte pentru securitatea continentului european și pentru dezvoltarea industriei noastre de apărare. După decenii de dependențe periculoase care au amenințat suveranitatea democrațiilor și protecția țărilor noastre, programul EDIP va inversa dependența de importuri care a prevalat în Europa. Acesta va contribui la consolidarea bazei noastre industriale într-un mod real, permițându-ne să ne asigurăm în mod autonom că forțele noastre armate dispun de mijloacele necesare pentru a-și îndeplini misiunea”, a adăugat și Raphaël Glucksmann (S&D, Franța), coraportor din partea Comisiei pentru securitate și apărare.
Regulamentul a fost adoptat cu 457 de voturi pentru, 148 împotrivă și 33 abțineri. El trebuie să fie aprobat oficial de țările Uniunii, înainte de a fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Comisia a publicat propunerea de regulament referitor la Programul privind industria europeană de apărare (EDIP) pe 5 martie 2024. EDIP urmărește să asigure că industria europeană de apărare este pregătită, reducând decalajul dintre măsurile de urgență pe termen scurt, cum ar fi Regulamentul privind sprijinirea producției de muniții (ASAP) și Regulamentul de instituire a unui instrument pentru consolidarea industriei europene de apărare prin achiziții publice în comun (EDIRPA), pe baza unei abordări mai structurale, pe termen lung.
Baza industrială de apărare europeană este alcătuită dintr-o serie de companii multinaționale de mari dimensiuni, întreprinderi cu capitalizare medie și peste 2 000 de întreprinderi mici și mijlocii, care însumează o cifră de afaceri anuală de 70 de miliarde de euro.
Din plenul PE, Victor Negrescu cere Comisiei Europene să sprijine România printr-un mecanism unic de verificare a certificatelor de cetățenie
Pe fondul unei anchete majore derulate în România privind obținerea ilegală a actelor de identitate, cu posibile legături infracționale și până la 7.000 de documente suspecte, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a solicitat Comisiei Europene, în plenul legislativului european, să sprijine România prin crearea unui mecanism unic de verificare a certificatelor de cetățenie.
„România investighează un caz grav de obținere ilegală a actelor de identitate, cu sute de documente obținute pe baza unor certificate de cetățenie false și cu posibile legături cu rețele infracționale. Estimările indică până la 7000 de acte suspecte”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.
În acest context, Victor Negrescu a cerut Comisiei Europene, în plenul legislativului european, să sprijine România prin:
- crearea unui mecanism european unic de verificare a certificatelor de cetățenie,
- instituirea unei baze de date comune pentru documentele suspecte sau anulate,
- stabilirea unor reguli standard privind procedurile de obținere și redobândire a cetățeniei,
- derularea unei anchete europene care să sprijine Parchetul din România,
- acordarea de sprijin tehnic pentru digitalizarea completă a sistemelor naționale.
„România are nevoie de acest sprijin european pentru a opri rapid și eficient orice tentativă de fraudare a identității și pentru a proteja securitatea întregii Uniuni”, a subliniat Victor Negrescu.
Trump se va întâlni cu Putin și Zelenski “numai în etapa finală a încheierii acordului de încetare a războiului” și își trimite emisarii în Rusia și Ucraina
Coaliția de Voință: Macron susține că SUA s-au angajat să participe la o forță multinațională de menținere a păcii în Ucraina
Prezența militară SUA în România rămâne “puternică”: Șeful Forțelor Terestre SUA în Europa i-a vizitat pe militarii americani de la Baza Mihail Kogălniceanu, de Ziua Recunoștinței
România evită suspendarea fondurilor UE și își recâștigă credibilitatea, afirmă Bolojan după ce Comisia Europeană a suspendat temporar procedura de deficit excesiv
Ministrul finanțelor: Procedura de suspendare a fondurilor europene a fost înghețată. România păstrează accesul deplin la finanțări
România trebuie să fie un stat care își privește trecutul în față, fără rezerve și fără ocolișuri, afirmă Nicușor Dan la 25 de ani de la înființarea CNSAS: “adevărul istoric nu se negociază și nu se ascunde”
Pentru prima dată, capitalul uman devine un mecanism strategic în Semestrul European, sub coordonarea Roxanei Mînzatu: „Competitivitate înseamnă valorificarea forței de muncă”
Comisia Europeană pune “în așteptare” procedura de deficit excesiv în care se află România: Procedura rămâne deschisă, dar sunt evitate sancțiunile
UE și Uniunea Africană își asumă să promoveze „dezvoltarea durabilă a lanțurilor valorice pentru a diversifica și securiza lanțurile de aprovizionare globale, de exemplu în domeniul mineralelor critice”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
