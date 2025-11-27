Parlamentul European cere UE să dea dovadă de leadership pentru obținerea păcii în Ucraina și critică „ambivalența politică” a Washingtonului

În urma inițiativelor recente ale administrației SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, plenul a adoptat o rezoluție cu 401 voturi pentru, 70 împotrivă și 90 abțineri, îndemnând UE și statele sale membre să dea dovadă de leadership în acest moment geopolitic crucial și să continue să colaboreze cu Washingtonul și cu alți parteneri care împărtășesc aceeași viziune pentru a se asigura că negocierile pentru o pace justă și durabilă respectă principiile dreptului internațional.

Potrivit comunicatului oficial, eurodeputații consideră că orice pace durabilă trebuie să fie precedată de o încetare efectivă a focului și susținută de garanții solide de securitate ale UE și SUA pentru Kiev – echivalente cu cele prevăzute de articolul 5 din Tratatul NATO și de articolul 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană – pentru a preveni, a descuraja și a contracara imediat orice nouă agresiune.

Deputații afirmă, de asemenea, că niciun teritoriu ucrainean ocupat temporar nu va fi recunoscut din punct de vedere juridic de UE și de statele sale membre ca teritoriu rus. Subliniind necesitatea implicării europene în orice negocieri de pace, întrucât rezultatul războiului din Ucraina va avea un impact profund asupra întregii ordini europene în materie de securitate, aceștia reiterează faptul că „nicio decizie despre Ucraina nu ar trebui luată fără Ucraina și nicio decizie despre Europa nu ar trebui luată fără Europa”.

Ambivalența Washingtonului față de Ucraina este în detrimentul unei păci durabile

Textul ia act de eforturile administrației SUA de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Cu toate acestea, consideră că ambivalența politică a Washingtonului față de Kiev este în detrimentul obiectivului de realizare a unei păci durabile. Deputații subliniază, de asemenea, că orice acord de pace nu trebuie să limiteze capacitățile Ucrainei de a-și apăra suveranitatea, independența și integritatea teritorială. Aceștia reiterează faptul că Ucraina are libertatea de a-și alege alianțele politice și de securitate fără ca Rusia să aibă drept de veto.

Deputații solicită un „împrumut pentru reparații” pentru Ucraina bazat pe activele rusești înghețate

Rezoluția subliniază, de asemenea, că orice acord de pace trebuie să oblige Rusia să despăgubească pe deplin Ucraina pentru toate prejudiciile și daunele materiale și nemateriale pe care le-a provocat Ucrainei. Deputații solicită UE și statelor sale membre să adopte și să pună în aplicare, fără întârziere, un „împrumut pentru reparații” solid din punct de vedere juridic și financiar pentru Ucraina, bazat pe activele rusești înghețate.

Aceștia clarifică faptul că soarta acestor active și condițiile în care ele sunt investite nu pot fi negociate fără UE. Parlamentul insistă, de asemenea, ca nicio sancțiune a UE să nu fie ridicată înainte de punerea în aplicare a unui acord de pace bazat pe negocieri. În cazul în care Rusia refuză să participe la negocieri serioase de pace, deputații solicită UE să impună sancțiuni suplimentare substanțiale.