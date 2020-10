Parlamentul European cere un mecanism general de protejare a statului de drept care să includă aspecte de prevenire și corectare adaptate fiecărui stat membru

Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu (PNL, PPE), președintele Intergrupului Cer și Spațiu din Parlamentul European, amintește despre importanța pentru viața de zi cu zi a sistemului de sateliți ai UE în Săptămâna Mondială a Spațiului, desfășurată în perioada 4-10 octombrie, sub patronajul ONU.

„Între 4 și 10 octombrie are loc Săptămâna Mondială a Spațiului, sub patronajul ONU. De ce a fost aleasă această săptămână? Pe 4 octombrie 1957 a fost lansat satelitul Sputnik, iar pe 10 octombrie 1967 a fost semnat Tratatul privind spațiul cosmic. Campania de acum este dedicată sateliților și modului în care folosirea lor ne-a îmbunătățit viața de zi cu zi. Știu că atunci când vorbim despre spațiul cosmic și sateliți, mai toți ne gândim la NASA. Dar să știți că și Uniunea Europeană are sateliții ei! Galileo – Sistemul european global de navigare prin satelit – ne ajută să aflăm cu precizie poziția în care ne aflăm. Deci, atunci când deschidem telefoanele mobile să dăm ”share location” sau când mergem cu mașina pe un traseu nou și folosim aplicația pentru hărți, de fapt ne bazăm pe #Galileo. Tot Galileo este folosit și pentru stabilirea locației pentru apelurile la numărul de urgență 112. Sateliții din programul #Copernicus, programul UE de observare a planetei noastre adună informații despre calitatea aerului, calitatea mărilor și oceanelor sau despre schimbările climatice. Atunci când verificăm gradul de poluare a aerului din locul în care trăim sau vrem să aflăm cât plastic este în oceane, ne bazăm pe sateliții Copernicus. Iar când aterizăm în siguranță pe un aeroport, ne bazăm pe EGNOS care asigură aterizarea în siguranță a avioanelor, în mai mult de jumătate dintre aeroporturile din Uniune. UE are din 2014 proprii sateliți și chiar dacă nu știm, ne bazăm pe ei în viața de zi cu zi”, scrie eurodeputatul român, într-o postare pe Facebook.