Parlamentul European dă undă verde noilor reguli anticorupție ale UE care introduc un cadru penal comun și sancțiuni armonizate

Parlamentul European a adoptat joi noi norme la nivelul UE care instituie un cadru armonizat de drept penal pentru prevenirea și combaterea corupției în întreaga Uniune, potrivit comunicatului oficial.

Directiva, convenită provizoriu între Parlament și Consiliu în decembrie 2025, stabilește definiții comune ale infracțiunilor de corupție, inclusiv mita, deturnarea de fonduri, obstrucționarea justiției, traficul de influență, exercitarea ilegală a funcțiilor, îmbogățirea ilicită legată de corupție, tăinuirea și corupția în sectorul privat, și armonizează normele privind sancțiunile. Directiva a fost adoptată cu 581 de voturi pentru, 21 împotrivă și 42 de abțineri.

O abordare comună privind descurajarea și sancțiunile

Prin modernizarea normelor existente, alinierea definițiilor juridice și introducerea unor niveluri structurate de sancțiuni, noul cadru urmărește să acopere lacunele în aplicarea legii, în special în cazurile transfrontaliere. Sistemul de sancțiuni se bazează pe stabilirea unor limite maxime la nivelul UE, asigurând că pedepsele maxime prevăzute de legislațiile naționale nu sunt prea reduse. Statele membre vor păstra însă posibilitatea de a adopta norme mai stricte și de a adapta prevederile la propriile sisteme juridice.

Cooperare pentru a aborda provocările existente și emergente

Cooperarea dintre autoritățile naționale și organismele UE — inclusiv Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Parchetul European, Europol și Eurojust — este consolidată, alături de îmbunătățirea schimbului de informații și a coordonării. De asemenea, statele membre vor publica anual date comparabile, în format care poate fi prelucrat automat, pentru a spori transparența și fundamentarea politicilor publice pe baza dovezilor.

Strategii naționale și cerințe pentru organisme independente

Pentru consolidarea prevenirii și a guvernanței, statele membre vor fi obligate să adopte și să actualizeze periodic strategii naționale anticorupție, cu implicarea societății civile în acest proces. De asemenea, acestea vor trebui să efectueze evaluări ale riscurilor și să asigure sisteme solide privind conflictele de interese, transparența finanțării politice și standardele de integritate. Totodată, vor trebui instituite organisme dedicate, suficient de independente, pentru prevenirea și combaterea corupției.

Directiva trebuie acum adoptată în mod formal de Consiliu, înainte de a intra în vigoare la 20 de zile de la publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Statele membre vor avea apoi la dispoziție 24 de luni pentru a o transpune în legislația națională, cu excepția prevederilor privind evaluările de risc și strategiile naționale, pentru care termenul este de 36 de luni.