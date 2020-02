Parlamentul European, de partea României și a țărilor din Est. David Sassoli i-a avertizat pe liderii UE că reducerile bugetare pentru agricultură și coeziune sunt inacceptabile

Corespondență de la Bruxelles

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a întrerupt lucrările summitului european dedicat negocierilor privind cadrul financiar multianual și va organiza reuniuni bilaterale cu toți șefii de state sau de guverne prezenți, inclusiv cu președintele Klaus Iohannis.

Un anunț în acest sens a fost făcut de purtătorul de cuvânt al lui Michel, pe contul său de Twitter, acesta precizând că consultările președintelui Consiliului European vor începe cu premierul Croației, țara care deține președinția Consiliului UE, și vor continua în ordinea președințiilor rotative ale Consiliului.

