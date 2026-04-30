Parlamentul European denunță presiunile politice din partea unor statelor terțe în raport cu Regulamentul privind piețele digitale și cere protejarea suveranității UE prin aplicarea strică a reglementărilor

Parlamentul European solicită Comisiei Europene să aplice rapid și eficient Regulamentul privind piețele digitale (DMA) și să intensifice supravegherea serviciilor de cloud și a instrumentelor de căutare bazate pe inteligență artificială, într-o rezoluție adoptată joi.

Eurodeputații avertizează că importanța strategică a serviciilor de cloud și utilizarea tot mai extinsă a instrumentelor de căutare bazate pe inteligență artificială, precum funcțiile de tip „AI overview” ale motoarelor de căutare, impun o monitorizare mai atentă în cadrul DMA.

Parlamentul subliniază că suveranitatea Uniunii Europene nu trebuie afectată de presiuni politice din partea unor state terțe care încearcă să slăbească aplicarea regulamentului. În acest context, Comisia este îndemnată să utilizeze pe deplin instrumentele de aplicare disponibile, inclusiv dialogul cu platformele, investigațiile, procedurile de neconformare și sancțiunile.

Eurodeputații cer finalizarea fără întârzieri a procedurilor de neconformare aflate în curs și critică nivelul redus al amenzilor aplicate până în prezent unor companii precum Meta și Apple, subliniind că sancțiunile trebuie să fie suficient de disuasive pentru a preveni încălcările.

Rezoluția evidențiază că, deși marile platforme („gatekeepers”) trebuie să respecte DMA încă din 2024, companiile mai mici continuă să se confrunte cu practici discriminatorii și restricții impuse de acestea, ceea ce încetinește inovarea și reduce opțiunile pentru consumatori. Sunt menționate îngrijorări legate de practicile de favorizare proprie ale Google, de modul în care TikTok obține consimțământul utilizatorilor prin tehnici comportamentale, de setările implicite și accesul la servicii concurente în cazul Microsoft, precum și de utilizarea continuă a unor clauze contractuale restrictive de către Booking.com.

Parlamentul solicită, de asemenea, monitorizarea atentă a accesului la servicii media audiovizuale pe televizoarele conectate, pentru a evita replicarea unor practici anticoncurențiale similare celor observate pe sistemele mobile.

Eurodeputații insistă ca evaluarea respectării DMA să se bazeze pe rezultate concrete în piață, inclusiv în ceea ce privește deschiderea pieței, concurența și libertatea de alegere a utilizatorilor, și cer prioritizarea obligațiilor privind interoperabilitatea, accesul la date și interzicerea favorizării propriilor servicii.

Contextul rezoluției include investigațiile lansate de Comisie în noiembrie 2025 asupra serviciilor cloud oferite de Amazon Web Services și Microsoft Azure, precum și primele decizii de neconformare și amenzi aplicate în aprilie 2025 unor companii pentru încălcarea regulilor DMA.

Rezoluția vine pe fondul tensiunilor tot mai accentuate dintre Uniunea Europeană și Statele Unite în privința reglementării platformelor digitale, după ce administrația Trump a criticat în repetate rânduri Regulamentul privind piețele digitale, acuzând că acesta vizează în mod disproporționat companiile americane și a exercitat presiuni pentru atenuarea aplicării sale.