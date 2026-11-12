PE cere peste 10 mld. de euro pentru sănătate și finanțare dedicată luptei împotriva cancerului în viitorul CFM: ”Cancerul nu așteaptă”

„Prin Planul european de luptă împotriva cancerului, UE a făcut o promisiune cetățenilor săi. Astăzi punem sub lupă această promisiune. Putem cheltui miliarde pentru a trata cancere ce pot fi prevenite, sau putem găsi curajul moral pentru a le preveni. Cancerul nu așteaptă”, a precizat eurodeputatul Vlad Voiculescu, raportor al rezoluției.

Prevenție: tutun, nicotină, alcool și nutriție

Deputații observă că prevenția este cea mai rentabilă strategie de control al cancerului pe termen lung. Preocupați de prevalența ridicată a fumatului în Europa și de faptul că nefumătorii încep să folosească dispozitive alternative de fumat, deputații doresc ca legislația UE privind tutunul să fie actualizată urgent pentru a acoperi produse precum țigările electronice, produsele din tutun încălzit și pungile cu nicotină. Revizuirea ar putea include, de asemenea, cerințe privind ambalaje simple, restricții privind aromele care atrag consumatorii tineri, raportarea obligatorie a ingredientelor și interzicerea vânzării online către minori a produselor cu nicotină. În același timp, ei spun că este necesară o creștere a accizelor minime pentru toate produsele din tutun și nicotină.

Deputații spun, de asemenea, că sunt necesare măsuri împotriva consumului nociv de alcool, inclusiv informații obligatorii și clar vizibile despre riscurile asupra sănătății pentru toate băuturile alcoolice. O strategie revizuită a UE privind alcoolul ar trebui să includă inițiative de sensibilizare destinate minorilor și măsuri la nivelul UE pentru reducerea expunerii acestora la comercializarea alcoolului. Deputații cer reglementări pentru a limita publicitatea și sponsorizarea băuturilor alcoolice în contexte în care ar putea ajunge la minori.

Parlamentul pledează pentru ca nutriția să fie recunoscută ca un aspect-cheie al prevenirii cancerului și pentru o etichetă nutrițională obligatorie și armonizată la nivelul UE pe partea frontală a ambalajului, bazată pe dovezi științifice. Comisia ar trebui, de asemenea, să elaboreze o abordare clară a alimentelor ultraprocesate, inclusiv o definiție bazată pe date științifice.

Screening, diagnostic și tratament

Preocupați de inegalitățile persistente dintre țările și regiunile UE, eurodeputații solicită acces egal la screeningul, diagnosticarea și tratamentul cancerului în întreaga UE. Cancerul de sân, de col uterin și de prostată ar trebui să rămână priorități pentru screening. Având în vedere că screeningul susținut de inteligența artificială prezintă rezultate promițătoare, ei spun că sistemele validate clinic ar trebui integrate în programele naționale de screening pentru cancer. Accesul echitabil la medicamente împotriva cancerului ar putea fi stimulat prin achiziții publice comune voluntare, sugerează deputații.

Calitatea vieții

Pentru a îmbunătăți calitatea vieții supraviețuitorilor cancerului și a pacienților, deputații doresc să vadă măsuri de stimulare a integrării pe piața forței de muncă, a reabilitării și a sprijinului psihosocial, precum și o punere în aplicare deplină a normelor privind „dreptul de a fi uitat”.

Pacienții cu cancer pediatric ar trebui să aibă un acces mai bun la asistență medicală transfrontalieră, tratamente inovatoare și studii clinice, spun deputații.

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