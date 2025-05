Parlamentul European: În ”momentul geopolitic actual”, UE și Regatul Unit trebuie să își consolideze parteneriatul pentru un viitor mai prosper pentru Europa

Pentru a marca cea de-a 75-a aniversare a Declarației Schuman și ziua Europei, Parlamentul European a luat luni decizia de a înființa prima distincție europeană de acest fel, Ordinul European de Merit.

În perspectiva aniversării Declarației Schuman – momentul fondator al unității europene – Biroul de conducere al Parlamentului European a decis să înființeze Ordinul European de Merit, prima distincție europeană de acest fel acordată de o instituție a UE, se arată într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Această nouă distincție civilă va onora realizările persoanelor care au adus contribuții semnificative la integrarea europeană și la promovarea valorilor europene. Toate statele membre – cu excepția Irlandei – acordă distincții în cadrul ordinelor naționale, reflectând un angajament comun la nivelul Uniunii de a recunoaște excelența și de a recompensa contribuțiile care îmbogățesc societatea. În prezent, nu există o distincție similară la nivelul Uniunii Europene. Ordinul European de Merit își propune să umple acest gol, reafirmând o identitate europeană comună într-un moment în care provocările globale cer o unitate mai puternică.

Proud that @Europarl_EN has established the European Order of Merit.

The first European distinction of its kind granted by an EU institution.

One that honours those men and women who – through their leadership, their vision and their action – shape Europe’s history and future. https://t.co/oZVteE71bR

— Roberta Metsola (@EP_President) May 5, 2025