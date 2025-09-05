PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul European încearcă să impute 4 milioane de euro grupului Patrioți pentru Europa. Banii ar fi fost cheltuiți abuziv de fostul grup de extremă dreaptă Identitate și Democrație
Parlamentul European a decis joi să facă un pas către recuperarea a peste 4 milioane de euro, sumă pe care fostul grup de extremă dreaptă Identitate și Democrație (ID) ar fi cheltuit-o abuziv în legislatura trecută. Conducerea instituției încearcă acum să impute această sumă noului grup suveranist Patrioți pentru Europa (PfE), considerat drept succesorul legal al fostului ID, demers descris de noul grup PfE drept o acțiune absurdă și motivată politic, relatează EFE, potrivit Agerpres.
Impulsionate mai ales de Giorgia Meloni și Marine Le Pen, partidele europene suveraniste au înregistrat un progres la alegerile europarlamentare din 2024, dar fără a reuși schimbarea raporturilor de forțe în Parlamentul European.
Grupurile politice progresiste pro-europene, respectiv popularii (PPE), socialiștii (S&D), liberalii (Renew) și Verzii, ce au format o majoritate care a susținut-o pe Ursula von der Leyen pentru încă un mandat la conducerea Comisiei Europene, au format în paralel și un „cordon sanitar” împotriva partidelor eurosceptice care contestă concentrarea a prea multă putere la Bruxelles.
Aceste partide eurosceptice sunt acum împărțite în trei grupuri politice în Parlamentul European. Avem astfel grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), ce manifestă un euroscepticism moderat, spre deosebire de celelalte două grupuri suveraniste, respectiv Europa Națiunilor Suverane (ESN) și Patrioți pentru Europa (PfE), cel din urmă fiind creat de premierul ungar Vikor Orban.
În ultima legislatură, grupul Identitate și Democrație (ID) a inclus partide de extremă dreaptă precum formațiunea franceză Adunarea Națională a lui Marine le Pen, cea italiană Liga a lui Matteo Salvini sau Partidul Libertății austriac. După alegerile din 2024 acest grup s-a dezintegrat și majoritatea partidelor din componența sa au intrat în noul grup Patrioți pentru Europa (PfE), în care se regăsesc însă și partide care anterior nu erau în grupul Identitate și Democrație (ID).
Invocând drept argumente că în grupul PfE se regăsesc fostul secretar general al fostului grup ID, mai mulți funcționari ai acestuia și „marea majoritate” a europarlamentarilor care anterior făceau parte din ID, plus că grupul PfE s-a constituit la numai câteva săptămâni după desființarea ID, Comisia pentru Control Bugetar a Parlamentului European a cerut joi ca grupului Patrioți pentru Europa să i se impute o sumă de circa 4,33 milioane de euro cheltuită de fostul grup ID.
Aceste fonduri, despre care aceeași comisie consideră că au fost cheltuite în mod abuziv, corespund alocațiilor pe care grupurile politice din Parlamentul European le primesc pentru cheltuielile lor administrative și de funcționare, precum și pentru acțiunile de informare privind activitatea lor.
Cererea Comisiei pentru Control Bugetar va fi transmisă Biroului Parlamentului European, compus din președinta Roberta Metsola și cei 14 vicepreședinți ai legislativului european, care vor lua în cele din urmă decizia.
Grupul Patrioți pentru Europa a descris acest demers drept o „vânătoare de vrăjitoare” menită să discrediteze partidele acestui grup și a solicitat publicarea cheltuielilor făcute și de celelalte grupuri din Parlamentul European, „astfel încât toată lumea să le poată verifica”. „Afirmația absurdă conform căreia Patrioții pentru Europa sunt succesorii legali ai grupului ID este nefondată și motivată politic”, a mai remarcat grupul suveranist.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Gheorghe Falcă sprijină „colaborarea strânsă între mediul de afaceri din România și Parlamentul European”
Europarlamentarul Gheorghe Falcă își menține angajamentul de a susține mediul de afaceri românesc și de a promova o colaborare activă între reprezentanții României în Parlamentul European și sectorul privat.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, acesta a fost prezent la întâlnirea Confederației Patronale UNPR (Uniunea Națională a Patronatului Român) cu europarlamentarii români, desfășurată la Bruxelles.
„Am avut plăcerea de a participa la întâlnirea organizată la Bruxelles de colega mea, europarlamentarul Maria Grapini, alături de delegația Confederației Patronale UNPR. Discuțiile au fost constructive și au evidențiat necesitatea unei colaborări strânse între reprezentanții României în Parlamentul European și mediul de afaceri românesc”, a subliniat Gheorghe Falcă.
Acesta a anunțat decizia de a forma un „grup informal al europarlamentarilor români care susțin mediul de afaceri românesc, cu scopul de a informa constant sectorul economic privat din România despre schimbările legislative din UE și oportunitățile de pe piața internă”.
„O comunicare eficientă între legislativul european și patronatele din România este esențială pentru dezvoltarea economică și integrarea armonioasă în politicile europene”, a conchis eurodeputatul.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Amendamentele depuse de eurodeputatul Victor Negrescu care vizează prioritizarea sănătății în bugetul UE pentru 2026 au fost adoptate de Comisia de sănătate publică din Parlamentul European
Amendamentele depuse de eurodeputatul Victor Negrescu ce vizează prioritizarea sănătății în construcția bugetară europeană pentru anul 2026 au fost adoptate de Comisia de sănătate publică din Parlamentul European.
„Obiectivul meu este să mă asigur că sănătatea rămâne o prioritate reală în construcția bugetară europeană. În prima reuniune a Comisiei de sănătate publică din această sesiune parlamentară au fost votate amendamentele pe care le-am depus, în calitate de responsabil al grupului social-democrat, cu privire la bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026”, a anunțat vicepreședintele Parlamentului European. Victor Negrescu.
Amendamentele adoptate merg exact în această direcție:
- Creșterea substanțială a bugetului EU4Health și mobilizarea de resurse suplimentare pentru accesul la medicamente și dispozitive medicale.
- Finanțare dedicată pentru tratamente inovatoare împotriva bolilor cardiovasculare, cancerului, bolilor rare și afecțiunilor pediatrice, cu accent pe sănătatea mintală a tinerilor.
- Consolidarea cercetării și inovării europene în sănătate și lansarea unei facilități europene de investiții pentru infrastructura și soluțiile medicale digitale.
- Crearea de linii bugetare pentru servicii de sănătate mintală în școli și programe comunitare.
- Investiții transparente și orientate spre rezultate în sănătate publică, de la digitalizare și telemedicină până la soluții pentru zonele izolate.
„Europa are nevoie de un buget care să răspundă concret așteptărilor cetățenilor. România are nevoie ca vocea sa să fie auzită și prioritățile sale în domeniul sănătății să fie respectate”, a conchis Victor Negrescu.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul European a arborat în bernă drapelele Portugaliei și UE după tragicul accident de funicular din Lisabona
Parlamentul European a arborat în bernă drapelele Uniunii Europene și ale Portugaliei de la sediile sale din Bruxelles, Strasbourg, precum și pe cele de birourile din Lisabona, în semn de solidaritate în urma tragicului accident în care au decedat cel puțin 16 persoane iar altele au fost rănite după ce celebrul funicular Gloria, simbol al capitalei portugheze, a deraiat, conform EFE, citat de Agerpres.
„Tragicul accident de la funicularul Gloria a zguduit profund Europa. Parlamentul European se alătură Portugaliei în această zi de doliu național, arborând steagurile în bernă”, a menționat președinta instituției europene Roberta Metsola într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.
The tragic accident on the Elevador da Glória has shaken Europe deeply.@Europarl_EN joins Portugal on this national day of mourning, flying our flags at half mast.
🇪🇺🇵🇹
O acidente trágico no Elevador da Glória abalou profundamente a Europa.@Europarl_PT acompanha Portugal no… pic.twitter.com/g0hN9gvu6Q
— Roberta Metsola (@EP_President) September 4, 2025
Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis mesaje de condoleanțe familiilor victimelor, în vreme ce președintele Consiliului European, portughezul Antonio Costa, s-a declarat „profund îndurerat” de gravitatea „tragicului accident în care a fost implicat funicularul Gloria”.
É com tristeza que tomei conhecimento do descarrilamento do famoso “Elevador da Glória”.
Os meus sentimentos com as famílias das vítimas.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 3, 2025
„Gândurile mele se îndreaptă către victime, către cei dragi ai acestora și către răniți, cărora le doresc o recuperare rapidă. Transmit condoleanțe sincere Portugaliei și orașului Lisabona”, a mai spus Costa.
Acabado de aterrar em Paris, recebo com profunda consternação a notícia da gravidade do trágico acidente com o Elevador da Glória, que tanto marcou a minha vida.
Os meus pensamentos estão com as vítimas, com os seus entes queridos, e com os feridos, a quem desejo uma rápida…
— António Costa (@eucopresident) September 3, 2025
Portugalia a declarat zi de doliu național după ce emblematicul funicular Gloria a deraiat, ucigând cel puțin 16 persoane și rănind peste 20, informează BBC.
Funicularul Gloria, vechi de 140 de ani și popular printre turiști, a deraiat și s-a prăbușit peste o clădire din apropierea Liberty Avenue, miercuri, în jurul orei 18:15, ora locală.
Autoritățile au declarat că printre victime se află și cetățeni străini, deși identitatea acestora nu a fost încă confirmată. Unii dintre răniți se află în stare gravă.
Funicularul Gloria, în funcțiune din 1885, a fost construit inițial pentru a transporta locuitorii din zona joasă a Pieței Rossio către cartierul Bairro Alto, dar odată cu transformarea Lisabonei într-o mecca turistică, vizitatorii străini au devenit principalii săi clienți, conform Politico Europe.
Este obișnuit să vezi cozi lungi de influenceri care așteaptă să facă poze în vagoanele sale, recunoscute ca monumente naționale din 2002.
Autoritățile municipale au suspendat provizoriu serviciul pe cele cinci linii de funiculare ale capitalei, în timp ce tehnicienii verifică infrastructura.
