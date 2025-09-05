Parlamentul European încearcă să impute 4 milioane de euro grupului Patrioți pentru Europa. Banii ar fi fost cheltuiți abuziv de fostul grup de extremă dreaptă Identitate și Democrație

Parlamentul European a decis joi să facă un pas către recuperarea a peste 4 milioane de euro, sumă pe care fostul grup de extremă dreaptă Identitate și Democrație (ID) ar fi cheltuit-o abuziv în legislatura trecută. Conducerea instituției încearcă acum să impute această sumă noului grup suveranist Patrioți pentru Europa (PfE), considerat drept succesorul legal al fostului ID, demers descris de noul grup PfE drept o acțiune absurdă și motivată politic, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Impulsionate mai ales de Giorgia Meloni și Marine Le Pen, partidele europene suveraniste au înregistrat un progres la alegerile europarlamentare din 2024, dar fără a reuși schimbarea raporturilor de forțe în Parlamentul European.

Grupurile politice progresiste pro-europene, respectiv popularii (PPE), socialiștii (S&D), liberalii (Renew) și Verzii, ce au format o majoritate care a susținut-o pe Ursula von der Leyen pentru încă un mandat la conducerea Comisiei Europene, au format în paralel și un „cordon sanitar” împotriva partidelor eurosceptice care contestă concentrarea a prea multă putere la Bruxelles.

Aceste partide eurosceptice sunt acum împărțite în trei grupuri politice în Parlamentul European. Avem astfel grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), ce manifestă un euroscepticism moderat, spre deosebire de celelalte două grupuri suveraniste, respectiv Europa Națiunilor Suverane (ESN) și Patrioți pentru Europa (PfE), cel din urmă fiind creat de premierul ungar Vikor Orban.

În ultima legislatură, grupul Identitate și Democrație (ID) a inclus partide de extremă dreaptă precum formațiunea franceză Adunarea Națională a lui Marine le Pen, cea italiană Liga a lui Matteo Salvini sau Partidul Libertății austriac. După alegerile din 2024 acest grup s-a dezintegrat și majoritatea partidelor din componența sa au intrat în noul grup Patrioți pentru Europa (PfE), în care se regăsesc însă și partide care anterior nu erau în grupul Identitate și Democrație (ID).

Invocând drept argumente că în grupul PfE se regăsesc fostul secretar general al fostului grup ID, mai mulți funcționari ai acestuia și „marea majoritate” a europarlamentarilor care anterior făceau parte din ID, plus că grupul PfE s-a constituit la numai câteva săptămâni după desființarea ID, Comisia pentru Control Bugetar a Parlamentului European a cerut joi ca grupului Patrioți pentru Europa să i se impute o sumă de circa 4,33 milioane de euro cheltuită de fostul grup ID.

Aceste fonduri, despre care aceeași comisie consideră că au fost cheltuite în mod abuziv, corespund alocațiilor pe care grupurile politice din Parlamentul European le primesc pentru cheltuielile lor administrative și de funcționare, precum și pentru acțiunile de informare privind activitatea lor.

Cererea Comisiei pentru Control Bugetar va fi transmisă Biroului Parlamentului European, compus din președinta Roberta Metsola și cei 14 vicepreședinți ai legislativului european, care vor lua în cele din urmă decizia.

Grupul Patrioți pentru Europa a descris acest demers drept o „vânătoare de vrăjitoare” menită să discrediteze partidele acestui grup și a solicitat publicarea cheltuielilor făcute și de celelalte grupuri din Parlamentul European, „astfel încât toată lumea să le poată verifica”. „Afirmația absurdă conform căreia Patrioții pentru Europa sunt succesorii legali ai grupului ID este nefondată și motivată politic”, a mai remarcat grupul suveranist.